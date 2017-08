Ông lão suýt mất 200 triệu sau cú điện thoại mạo danh công an

Đã 4 ngày trôi qua nhưng ông Nam (70 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) vẫn chưa hết lo sợ mỗi lần nghe chuông điện thoại bàn reo lên.

Theo lời kể, sáng 22/8, ông nhận được cuộc gọi tới điện thoại cố định, đầu dây bên kia có người tự xưng là nhân viên viễn thông. Anh ta thông báo thuê bao ông đang sử dụng nợ cước gần 9 triệu đồng.

Ông Nam cho rằng nhà mạng đã gọi nhầm số vì hàng tháng ông vẫn trả cước đều đặn, tuy nhiên “nhân viên viễn thông” khẳng định là đúng và yêu cầu ông lão giữ máy để nói chuyện với cán bộ công an. Từ đầu dây bên kia, một người đàn ông cầm máy và giới thiệu là đại úy Phạm Anh Tuấn, điều tra viên của Bộ Công an.

Ông Nam trình bày lại sự việc. Ảnh: N.A.

“Đại úy Tuấn Anh” nói thuê bao của gia đình ông Nam đã gọi sang Canada, Australia nhưng chưa thanh toán cước. Công an nghi ngờ chủ thuê bao có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền.

Khi thấy ông Nam lo sợ, người xưng là công an trấn an phải hợp tác, khai báo thành khẩn để điều tra làm rõ vụ án. Người xưng điều tra viên Bộ Công an hỏi ông Nam có tài khoản ngân hàng không thì ông lão đáp không.

Tiếp tục, người này hỏi có sổ tiết kiệm không? Lúc này, ông Nam nhớ ra đang đứng tên 2 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng cho cháu. Biết cá đã cắn câu, người này hăm dọa nếu tự giác trình báo sự việc với công an sẽ không việc gì. Kẻ giả danh yêu cầu ông lão 70 tuổi phối hợp để phá đường dây tội phạm về cước bưu điện, ma túy, rửa tiền .

Để điều tra, công an sẽ phong tỏa tài khoản ngân hàng của ông Nam và dặn ông không được để lộ sự việc cho ai, ảnh hưởng đến công tác điều tra. Nếu không nghe lời, bản thân ông sẽ bị bọn tội phạm thủ tiêu.

Số điện thoại mà nhóm lừa đảo gọi đến hiển thị số đuôi 113 khiến ông Nam lầm tưởng là máy công an. Ảnh: N.A.

Khi nạn nhân mất tinh thần, chúng yêu cầu ông Nam chuyển tiền vào tài khoản số 130333729 của kiểm sát viên Nguyễn Hữu Thu (tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội) để xác minh. Lo sợ, ông Nam làm theo sự chỉ dẫn của chúng qua điện thoại di động.

Ông lão 70 tuổi đón taxi đi rút 200 triệu đồng trong sổ tiết kiệm rồi đến Ngân hàng VPBank chi nhánh Cửa Đông để gửi vào tài khoản của người tên Thu theo yêu cầu.

Rất may, khi thấy ông ra khỏi nhà với biểu hiện lạ, lo lắng, người thân trong gia đình đã đi xe máy bám theo. Họ kịp thời ngăn chặn ông Nam gửi tiền rồi đưa đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã gửi công văn đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản trên của “kiểm sát viên”.

Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết từ ngày 16-23/8, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 7 vụ lừa đảo theo hình thức này, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng với phương thức thủ đoạn tinh vi. Nạn nhân chủ yếu là những người già cả, có điều kiện, không hiểu biết về công nghệ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Phường Hưng Dũng (ô đỏ), nơi ông Nam sinh sống. Ảnh: Google Maps.

Theo Nam An (Tri Thức Trực Tuyến)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất