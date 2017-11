Ông lão U80 dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu lĩnh 3 năm tù

Đến hơn 20h ngày 17/11, sau hơn 10 giờ xét xử, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ở phường Nguyễn An Ninh) 3 năm tù về tội Dâm ô đối với trẻ em. Tòa sơ thẩm không buộc bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự do bị hại không yêu cầu.

Ông Nguyễn Khắc Thủy tại tòa. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, các luật sư bảo vệ cho ông Thủy yêu cầu hoãn phiên tòa do vắng mặt các bị hại. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng sự vắng mặt không ảnh hưởng do các bị hại đã ủy quyền cho luật sư nên đề nghị phiên tòa tiếp tục. HĐXX sau đó tiến hành hội ý và tiếp tục xét xử.

Phóng viên chỉ được tác nghiệp lúc làm thủ tục và tuyên án, còn suốt quá trình tòa xét xử phải theo dõi qua màn hình.

Bị cáo Thủy trình bày mình không được khỏe, đau đầu, chóng mặt, tức ngực nên HĐXX cho phép ông được ngồi ghế trong suốt phiên tòa. Xe cứu thương cùng nhân viên y tế cũng được điều động đến tòa.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, ông Thủy nhiều lần lớn tiếng kêu oan, cho rằng vụ án bắt nguồn từ sự tư thù cá nhân và có sự sắp đặt của người lớn. Bị cáo gào thét phản đối khi chủ tọa phiên tòa vừa đọc xong bản án.

Theo cáo trạng, tối cuối tháng 5/2014, thấy bé gái 11 tuổi con hàng xóm ở cùng chung cư đứng bên cửa sổ nói chuyện, ông Thủy đến gần, dùng tay xâm hại vào bộ phận sinh dục. Bạn của bé gái đến nhà chơi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Trước đó một tháng, người đàn ông dẫn con gái 6 tuổi đi chơi ở khu vực cầu trượt trong khuôn viên chung cư. Trong lúc bé chơi đùa với anh trai 12 tuổi thì ông Thủy tiến lại gần dùng tay sờ vào bộ phận nhạy cảm.

Tại tòa, nhiều nhân chứng cho biết đã trực tiếp nhìn thấy hành vi dâm ô của ông Thủy đối với các bé gái sống tại chung cư. Bé gái 14 tuổi khẳng định chứng kiến ông ta xâm hại bạn mình cách đây 3 năm. Ngoài ra, những lần sang nhà bạn, cô bé còn bắt gặp ông nói chuyện với những bé gái chơi ở sân, đưa vào những nơi vắng vẻ, sờ soạng vào những vị trí nhạy cảm.

Không trực tiếp nhìn thấy người đàn ông 77 tuổi xâm hại hai bé gái trong vụ án, nhưng ông Vijay Akumar (quốc tịch Ấn Độ, sống 5 năm tại chung cư) cho biết đã chứng kiến bé gái khác bị ông Thủy xâm hại ở khuôn viên chung cư vào tháng 6/2014.

Nhân chứng này đã chụp được hình ảnh ông Thủy quàng ôm tay qua vai bé gái và trình báo công an. Ông cũng tìm gặp mẹ bé để báo sự việc và cảnh báo cho người mẹ khác khi thấy con của chị này đi cùng ông Thủy.

Tại phiên tòa, cơ quan điều tra Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố ghi âm lời khai của bị hại, hình ảnh và video thực nghiệm hiện trường chứng minh hành vi xâm hại của ông Thủy – theo quy định mới của Bộ Luật tố tụng hình sự 2015.

Trả lời HĐXX, ông Thủy quanh co, bất nhất và phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ông chỉ thừa nhận có vỗ vai, ôm bé gái 11 tuổi nhưng không hề thực hiện hành vi xâm hại. Ông cũng thừa nhận mảnh giấy nội dung đe dọa người phụ nữ tố cáo xâm hại con gái mình – vụ việc được tách điều tra riêng – với cơ quan công an là do ông viết.

Cuối phiên xét xử, ông Thủy liên tục có những biểu hiện không được khỏe. Bác sĩ phải vào đo huyết áp, hỗ trợ sức khỏe cho bị cáo để phiên tòa được tiếp diễn.

Bị cáo cần sự trợ giúp của bác sĩ vào cuối phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Khi được HĐXX cho phép tự bào chữa, bị cáo Thủy kêu oan. Các luật sư bào chữa cho ông cho rằng thân chủ mình không thực hiện hành vi phạm tội. Việc điều tra vụ án không toàn diện, có thể gây oan sai. Tuy nhiên, đại diện VKS nhiều lần khẳng định quá trình điều tra vụ án hoàn toàn khách quan, toàn diện, đủ căn cứ để kết tội ông Thủy.

HĐXX khẳng định ông Thủy đã xâm hại đối với hai bé gái sống cùng chung cư.

Theo Nguyễn Khoa

VnExpress

