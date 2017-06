Ông Ricky Best, "vị tử đạo" thời nay; vợ Việt là người mộ đạo

Bà Mỹ-Hạnh Best đã xúc động sau khi nhận được lá cờ phủ quan tài của chồng bà. (Scott Olson/ Getty Images)

PORTLAND - Dư âm về cái chết anh hùng, can đảm của ông Ricky Best còn vang vọng tại một thành phố vẫn chưa nguôi ray rứt vì hành động tàn ác của một kẻ kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo xảy ra gần hai tuần trước đây. Người địa phương cũng chia sẻ niềm thương yêu của họ dành cho người vợ gốc Việt và bốn đứa con của ông Ricky Best.





Bà Mỹ-Hạnh Best cùng các con trong lễ hạ huyệt quan tài của chồng bà là ông Ricky Best tại Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette ở Portland, Oregon ngày thứ Hai, 5 tháng 6, 2017. (Scott Olson/ Getty Images)



Vào ngày thứ Hai vừa qua, hàng trăm người đã tụ tập dự tang lễ tại Thánh Đường Công Giáo Christ the King ở Milwaukie, một thị xã nằm ở ngoại ô phía nam của thành phố Portland, Oregon để tôn vinh cuộc sống của Ricky Best, một trong hai người đã bị giết chết vào hôm thứ Sáu, 26 tháng Năm, trong một cuộc tấn công trên một đoàn tàu MAX.





Bà Katherine Best, em ông Ricky Best, và con gái Isabeau đã xúc động trong lúc quan tài được hạ huyệt. (Scott Olson/ Getty Images)



Trong ngày thứ Hai, 5 tháng Sáu, nhiều người không quen biết nhau đã ngồi đầy kín trong nhà thờ có sức chứa 750 người, và họ mở đầu chương trình tang lễ bằng những câu hát tiếng Anh và mang ý nghĩa, “Họ sẽ biết chúng ta là Kitô hữu, nhờ tình yêu của chúng ta, nhờ tình yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ bước đi với nhau, chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng bước.”



Ông Best, 53 tuổi, là một kỹ thuật viên làm việc cho Sở Dịch Vụ Phát Triển của chính quyền thành phố Portland. Ông đã trên đường về nhà ở Happy Valley chiều thứ Sáu, thì bỗng một người đàn ông trên một chiếc xe lửa Green Line bắt đầu la hét mắng chửi hai cô gái tuổi thiếu niên. Ba người đàn ông trên tàu đứng lên để can thiệp, và bị đâm vào cổ. Ông Best và anh Taliesin Myrddin Namkai-Meche, 23 tuổi, đã chết vì những vết thương nặng.





Trâm-Anh Best đang ôm bức chân dung của cha trong lễ an táng. (Scott Olson/ Getty Images)



Ông Best mất đi để lại bà vợ là bà Mỹ-Hạnh Best (họ Việt là Dương), 52 tuổi, ba con trai tuổi thiếu niên tên là Erik, Isaac, David, và cô con gái út tên Trâm-Anh Best 12 tuổi. Những người trong gia đình đều là giáo dân tại Nhà Thờ Christ the King.





Nữ Thống Đốc Kate Brown và Thiếu Tướng Michael Stencel đang lắng nghe lời cầu nguyện trong lễ an táng tại nghĩa trang. (Scott Olson/ Getty Images)



Nhà thời này có một viên gạch màu đỏ được khắc tên gia đình Best tưởng nhớ khoản tiền mà gia đình đã hiến tặng cho trung tâm giáo xứ được hoàn thành mới đây. Hôm thứ Hai, viên gạch này được bao quanh bởi những đóa hoa hồng màu trắng và những hòn đá, dùng làm một đài tưởng niệm nhỏ trong sân giáo đường.

Bà Ida Bauman, một giáo dân và là một người bạn của gia đình, dừng lại nơi đài tưởng niệm trước buổi lễ.

Bà nói với nhật báo The Oregonian, “Ông ấy là một vị tử đạo thời nay.”





Một trong bốn người con của ông Ricky Best đã ôm cô Destinee Mangum, 16 tuổi, tại buổi lễ ở nhà thờ ngày thứ Hai. Destinee là một trong hai cô gái bị một kẻ mắng chửi với những lời kỳ thị, khiến ông Best và hai người khác phải đứng dậy để bênh vực cô. (Scott Olson/ Getty Images)



Linh mục Rick Paperini cũng dùng từ ngữ “vị tử đạo,” khi mô tả những việc ông Best làm.

Linh mục Paperini nói trước công chúng dự lễ, “Tôi hoàn toàn kinh ngạc khi nghe nói về vụ bi thảm này, nhưng tôi không kinh ngạc khi nghe những việc ông Ricky đã làm.” Và linh mục trích dẫn Thánh Kinh, “Hãy yêu thương nhau như tôi yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn thế này, hy sinh mạng sống mình cho bạn bè của mình.”



Bà Mỹ Hạnh và bốn người con ngồi ở hàng ghế đầu. Họ quấn những chiếc khăn màu trắng trên đầu, để tượng trưng cho việc chịu tang theo những nghi thức của phong tục Việt Nam. Những người dự tang lễ mô tả gia đình Best là những người Công Giáo mộ đạo. Con cái họ đều đi học ở ngôi trường bên cạnh nhà thờ, và tình nguyện làm những người giúp lễ.



Thị Trưởng Ted Wheeler của Portland cũng tham dự. Cô Destinee Mangum, 16 tuổi, một trong những thiếu nữ bị chửi mắng trên chuyến tàu cũng đến dự. Cô ôm từng người trong gia đình Best sau buổi lễ. Một thân nhân của bà Mỹ-Hạnh đã bài tưởng nhớ bằng tiếng Việt. Các diễn giả khác, trong số đó có một người con trai của ông Best, đã mô tả ông là một người cha gia đình khiêm tốn đã trở thành một người tử vì đạo trong cái chết.

Trong một bài tụng ca ngắn gọn, anh Erik Best, con trai ông Best, nói rằng cha anh hiểu rằng hành động là quan trọng hơn lời nói. Erik nói rằng cha là một người “con của Chúa.”



Tổng Giám Mục Alexander K. Sample nói rằng hành động của những người đứng lên chống kẻ ác trên chuyến tàu ấy là “một hành động tuyệt vời chứng tỏ tình thương con người, nhân phẩm và lòng tôn trọng người khác.”



Và khi biết rằng ông Ricky Best là một trong những người đứng lên, vị giám mục nói rằng ông cảm thấy hãnh diện. “Hãnh diện rằng một thành viên trong cộng đồng Công Giáo chúng ta, ở đây trong khu vực Portland, đã thực sự làm chứng cho ý nghĩa của việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, yêu thương người khác như yêu chính bản thân, như Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã dạy.”



Hai cô gái trên chuyến tàu ấy trở thành mục tiêu của những lời lẽ hung hăng thù ghét Hồi Giáo, trước khi ông Best và hai người khác can thiệp, theo các nhân chứng và cảnh sát cho biết.



Thánh Lễ Công Giáo đã kết thúc bằng một sứ điệp từ Kinh Koran, trong lúc anh Harris Zafar, giám đốc tiếp cận cộng đồng của nhà thờ Hồi Giáo Rizwan, phát biểu.



Ông Zafar nói, “Nếu tôi có cơ hội để gặp ông Best hôm nay, tôi chỉ nói xin cảm ơn ông. Cảm ơn ông vì ông là người cha mà tôi đã cố gắng để trở thành, và là con người tôi đang cố gắng để trở nên. Kinh Koran nói rằng bất cứ ai lấy đi một mạng sống, điều đó như thể là người ấy đã hủy diệt toàn thể nhân loại, nhưng ai cứu được một mạng sống, thì giống như thể đã cứu được toàn thể nhân loại.”



Sau buổi lễ, gia đình mời các thành viên cộng đồng đứng hai bên lộ trình đám đưa tang, từ Nhà Thờ Christ the Church đến Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette, nơi ông Best được chôn cất với những nghi thức quân đội.

Khi quan tài được rước từ nhà thờ đến nghĩa trang quốc gia (ông Best được chôn ở nghĩa trang này vì ông là cựu quân nhân Bộ Binh, đã phục vụ trong quân đội được 23 năm), nhiều người đã đứng ở hai bên đường ở thị xã Milwaukie, tay cầm cờ Mỹ để vẫy chào tiễn biệt khi đám rước đi qua nơi đứng của họ.



Sau khi quan tài được hạ huyệt, một sĩ quan đã lá quốc kỳ trao tận tay cho bà Mỹ-Hạnh Best. Nữ Thống Đốc Kate Brown cũng trao cho gia đình bà Mỹ-Hạnh Best lá cờ của tiểu bang và bảng tri ân để ghi nhớ hành động nhân đạo của ông Ricky Best.