Ông Trump từng đóng $38 triệu tiền thuế năm 2005

Tổng Thống Donald Trump tiếp Hoàng Thân Mohammed bin Salman và cũng là Bộ Trưởng Quốc Phòng của Ả Rập Saudi tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Ba. (Mark Wilson/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Trước sự việc không thể làm ngơ, vào đêm thứ Ba Tòa Bạch Ốc đã công bố hồ sơ khai thuế lợi tức vào năm 2005 của Tổng Thống Donald Trump. Lý do Tòa Bạch Ốc phải làm như vậy vì đài truyền hình MSNBC cho biết họ đã có tập khai thuế này và sẽ loan tin vào đêm thứ Ba.



Vì biết hồ sơ này đã bị tiết lộ, nên Tòa Bạch Ốc đành phải cung cấp trước cho giới truyền thông được biết về những con số trong đơn khai thuế, nhằm giảm bớt sự chú ý dành cho đài truyền MSNBC.



Hồ sơ cho thấy ông đã khai có lợi tức $150 triệu Mỹ kim và đóng thuế $38 triệu trong năm 2005.

Trước khi có sự công khai của Tòa Bạch Ốc, nữ xướng ngôn viên Rachel Maddow của đài MSNBC đã liên tục quảng cáo suốt buổi chiều rằng đài đã có mẫu khai thuế 1040 năm 2005. Xướng ngôn viên Lawrence O'Donnell cũng của đài này còn bồi thêm câu tweet để “câu” khán giả: “Đây là đêm mà chúng ta hằng chờ đợi từ lâu.”



Đài MSNBC cũng báo cho Tòa Bạch Ốc biết rằng họ có thông tin về hồ sơ thuế, và vì lý do này mà Tòa Bạch Ốc quyết định tiết lộ những con số quan trọng trước khi chương trình tin tức của đài báo cho mọi người cùng biết.

Như thường lệ, Tòa Bạch Ốc cũng không quên lên tiếng chỉ trích MSNBC khi công bố các con số. Trong một văn bản, Tòa Bạch Ốc nói với đài truyền hình: “Bạn biết là bạn quá tuyệt vọng và muốn được nhiều người xem, nên bạn sẵn sàng vi phạm luật pháp để đưa một bản tin về hai trang khai thuế từng có hơn một thập niên trước đây. Bất kể những con số về lợi tức và thuế khá đáng kể, việc ăn cắp và công bố hồ sơ khai thuế là một hành động hoàn toàn phi pháp. Giới truyền thông gian trá có thể tiếp tục làm như vậy theo chính sách của họ, trong khi Tổng Thống sẽ tiếp tục chú trọng đến chính sách của ông, kể cả việc cải đổi phương pháp đóng thuế để tất cả mọi người Mỹ đều được hưởng lợi.



Bà Maddow cho biết hồ sơ khai thuế - một tài tiệu thuộc chính quyền liên bang - đã được gởi đến cho ông David Cay Johnston, một ký giả chuyên điều tra và từng thắng giải Pulitzer Prize, và cũng là tác giả của một cuốn sách mới phát hành được gọi là “The Making of Donald Trump” (Những Gì Đã Tạo Nên Donald Trump).

Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Trump có trách nhiệm “không trả nhiều thuế hơn so với điều kiện hợp pháp.”

Khác với những vị tiền nhiệm trước đây, khi mà mỗi năm các tổng thống đều cung cấp hồ sơ khai thuế cho mọi người được xem xét, ông Trump đã cương quyết không công bố bất cứ một hồ sơ khai thuế của nào của ông trong mọi năm. Ông viện lý do sở thuế IRS đang kiểm tra hồ sơ thuế của ông. Tuy nhiên, sở thuế nói rằng không có luật nào cấm một công dân được cung cấp hồ sơ thuế của họ cho mọi người cùng xem.



Trước đây báo chí từng nhắc đến những năm mà ông Trump không đóng thuế, như trong thập niên 1970 và đầu thập niên 1990, mặc dù ông vẫn luôn tự hào là một doanh gia thành công bậc nhất của thế giới. Theo một bài báo của New York Times đăng vào tháng 10 năm ngoái, vào năm 1995 ông Trump từng khai bị lỗ vốn $916 triệu Mỹ kim. Sự lỗ vốn đó đã giúp ông không phải đóng thuế trong một khoảng thời gian lên tới 18 năm.

Nhiều chính trị gia thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đã kêu gọi ông Trump hãy cho xem hết các hồ sơ thuế, nhằm phá tan ấn tượng đối với nhiều người Mỹ rằng ông có quan hệ tài chánh với người Nga hoặc chính phủ Nga.