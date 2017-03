Ông Việt bị bắt vì nghi dọa bom nhà thờ

Nhà thờ First Baptist Church ở Jasper, Georgia. (Google Maps)JASPER, Georgia – Vào ngày thứ Ba, 7 tháng 3, 2017, cảnh sát và ty cứu hỏa tại thị xã Jasper nhận được một cú điện thoại báo tin rằng có người đã gọi đến nhà thờ First Baptist Church of Jasper để báo tin rằng nhà thờ này sẽ bị nổ bom.Khi đến nơi, cảnh sát mau chóng cho mọi người di tản ra xa, kể cả trẻ em từ một vườn trẻ ở nhà thờ này. Sau đó cảnh sát cho mấy con chó có khả năng đánh hơi tìm chất nổ. Đội chó này thuộc sở cảnh sát Hạt Cherokee County, được mang đến Hạt Gordon để làm nhiệm vụ chống khủng bố.Cảnh sát đã khám xét mọi nơi ở bên trong và bên ngoài nhà thờ. Sau đó họ thu thập một số thông tin để bắt đầu một cuộc điều tra tìm kẻ nào đã gọi dọa bom.Vì một lý do nào đó mà cảnh sát không tiết lộ, sở cảnh sát Jasper liên lạc với sở cảnh sát Hạt Gordon và tìm bắt một người Mỹ gốc Việt có tên là Châu Huỳnh Bảo Vinh. Với thêm cảnh sát từ Hạt Pickens, họ đến bắt Vinh tại nhà ở địa chỉ trên đường Matthews Road ở thị xã Jasper. Nghi can không chống cự khi bị bắt, cảnh sát cho biết.Cũng theo thông báo của cảnh sát, Vinh đang bị truy tố tội dọa bom nhà thờ First Baptist Church. Vinh từng bị sở cảnh sát Jasper truy bắt nhiều lần vì những tội khác, họ cho biết. Ông ta đã bị giam tại Gordon County Jail.