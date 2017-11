Ông Việt bị truy tố tội lường gạt trong một vụ vay tiền mua xe

Julian Dương (Ripoff Report)ASPEN, Colorado - Một ông gốc Việt ở tiểu bang Connecticut đã bị buộc tội đại hình sau khi lường gạt một đồng hương cư ngụ ở Snowmass Village, Colorado. Nạn nhân bị lấy mất gần $4,000 Mỹ kim trong năm 2015, sau khi lên mạng và tìm đến một công ty quảng cáo giúp vay tiền mua một chiếc xe bán thức ăn.Theo tin của nhật báo Aspen Daily News, bị cáo là Julian Dương, 40 tuổi, và công ty Pacific Capital Leasing của ông. Có người đã báo với trang mạng ripoffreport.com về hoạt động của Julian Dương, và từ đó nhà chức trách mới biết vụ lường gạt này. Ngoài ra, có ít nhất một người khác cho biết họ cũng từng bị Julian Dương lừa đảo tương tự.Cảnh sát ở Snowmass đã bắt đầu điều tra về Julian Dương trong tháng Mười, 2016, sau khi nạn nhân nói rằng ông đã ký một thỏa thuận với Pacific Capital trong tháng Sáu, 2015, để vay tiền ngân hàng mua một chiếc xe bán thực phẩm.Để nhận được tài trợ, theo yêu cầu của Julian Dương, nạn nhân được cảnh sát giấu tên đã phải trả một khoản “lệ phí bảo đảm” (securitization fee) gồm $495, và một khoản tiền trả trong tháng đầu tiên và tháng cuối tháng là $1,202.46.Sau khi nạn nhân chuyển tiền qua đường điện tử, Julian Dương nói rằng ông cần nạn nhân cung cấp một bản sao giấy chủ quyền của chiếc xe truck, mặc dù nạn nhân và nơi bán xe chưa thỏa thuận với nhau về một chiếc xe phù hợp với ý định của người mua.Đến tháng Chín, 2016, nạn nhân tìm được một chiếc xe để mua, và liên lạc lại với Julian Dương. Ông Julian Dương yêu cầu một bản sao của giấy chủ quyền và thêm $2,000 tiền đặt cọc, theo cảnh sát viên Franz Zedlacher viết. Nạn nhân đã làm y lời của Julian Dương trong hai lần trả tiền điện tử.“Julian Dương thông báo cho ông kia rằng sẽ phải mất chừng năm ngày để bảo đảm rằng khoản tiền trả $2,000 của ông được nhận, và để chuyển tiền cho vay” đến nơi bán xe truck.Cách năm ngày sau đó, nạn nhân gọi điện thoại cho hãng sản xuất xe truck. Họ nói với ông rằng họ chưa nhận được đồng nào từ công ty Pacific Capital.Cảnh sát viên Zedlacher viết về nạn nhân, “Ông ấy đã tìm cách liên lạc với Pacific Capital Leasing, nhưng chẳng bao lâu khám phá ra rằng số điện thoại mà ông đang dùng để liên lạc với công ty đó đã bị cắt, hoặc không còn hoạt động nữa, hoặc được trả lời cách khác.”Vào ngày thứ Ba, cảnh sát trưởng Brian Olson của Snowmass nói rằng Julian Dương đóng vai trò như một người trung gian giữa người mua xe và nhà sản xuất xe truck, nhưng rồi giữ tiền của nạn nhân.Khi bị điều tra thì trang web của công ty Pacific Capital Leasing đã được gỡ xuống.Cảnh sát viên Zedlacher cũng không thể liên lạc được được với Julian Dương. Ông cảnh sát phải nhờ tòa cho một trát tòa để tìm hồ sơ của Bank of America. Sau đó ngân hàng này cung cấp cho cảnh sát viên số bằng lái xe tiểu bang Connecticut và số An Sinh Xã hội của ông Julian Dương.Trát tòa cho phép bắt Julian Dương vì tội đại hình đã được ký trong tháng 12, 2016. Bản tin không cho biết bị cáo này đã bị bắt lúc nào và ở đâu. Vào ngày thứ Hai vừa qua, 30 tháng 10, 2017, Julian Dương đã trình diện tại nhà tù Pitkin County Jail, và được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân $2,500 để tại ngoại. Ông sẽ ra tòa vào ngày 7 tháng 12.Vào năm ngoái, một người đăng tải trên ripoffreport.com rằng Julian Dương và Pacific Capital Leasing đã chấp thuận cơ sở kinh doanh của họ được vay $109,000. Họ không nhận được món tiền này, mà lại còn bị lấy mất khoản tiền trả góp lần đầu và lần cuối cho món nợ.Trên trang Ripoff Report (báo cáo tội lường gạt), có người cho biết Julian Dương sống ở Anaheim, California, lái xe Porsche màu đen, và cũng từng có văn phòng của công ty Pacific Capital Leasing tại Santa Ana, Nam California.