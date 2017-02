Ông Việt cầm búa phá các tượng trong vườn Á Châu ở Iowa

Công viên Robert D. Ray Asian Gardens ở dưới phố Des Moines (TripAdvisor)



DES MOINES – Nhà chức trách tại tiểu bang Iowa đã bắt một ông trung niên Việt Nam không biết nói tiếng Anh, sau khi ông cầm búa và gây hư hại cho gần 30 pho tượng trong khu vườn Á Châu ở dưới phố Des Moines.



Vụ phá hoại xảy ra vào chiều thứ Ba vừa qua, trong khuôn viên của một công viên có tên là Robert D. Ray Asian Gardens.



Theo tin của nhật báo Des Moines Register, cuối cùng cảnh sát phải dùng súng điện để chế ngự ông Nguyễn Văn Dũng, 48 tuổi, vì ông nhất định không buông cây búa và còn lăm lăm hăm đánh các cảnh sát viên, cảnh sát báo cáo như vậy. Họ đã bắt ông Dũng, chở ông vào nhà thương để khám nghiệm tình trạng tâm thần và chờ kết quả khám bệnh, trước khi quyết định nên khởi tố ông ta như thế nào.





Ông Nguyễn Văn Dũng đang cầm búa đi loanh quanh đập phá trong vườn Á Châu dưới phố Des Moines vào chiều thứ Ba, trong hình lấy từ video của ông Kevin Cooney được chiếu trên đài KCCI-TV.



Tại công viên nói trên, cảnh sát đã đếm hết thảy có 27 bức tượng bị phá, cộng thêm hai tượng sư tử thường được thấy ở trước các cơ sở của người Trung Hoa và người Việt Nam. Cảnh sát ước lượng sự thiệt hại là $14,500 Mỹ kim. Ngoài tội phá tượng, ông Dũng còn có thể bị truy tố tội không tuân lời cảnh sát.



Từ nhà thương, ông Nguyễn Văn Dũng bị đưa đến nhà giam Hạt Polk vào trưa thứ Tư, 22 tháng Hai, đúng 1 giờ 15 trưa theo biên bản của cảnh sát. Tiền thế chân được tòa ấn định là $10,300.



Cũng theo tin của nhật báo Register, vụ phá hoại được khám phá bởi cặp vợ chồng Kevin và Mollie Cooney. Họ tình cờ đi xe đạp trên đường Robert D. Ray Drive ngang qua công viên được xây cạnh bờ sông Des Moines River vào khoảng sau 5 giờ chiều. Lúc đó họ thấy ông Dũng cầm một cây búa. Ban đầu họ tưởng ông sửa chữa các bước tượng, nhưng khi đến gần hơn, họ mới biết ông đang làm bể tượng.



Ông Kevin Cooney, người đi xe đạp với vợ Mollie, từng là xướng ngôn viên tin tức của đài KCCI-TV. Ông nói với nhật báo Register vào sáng thứ Tư, "Quá rõ ràng là ông ấy đã đến đó để phá hoại.” Ông Kevin cho biết thêm là có hai phụ nữ cũng đã thấy cảnh tượng này và gọi số 911 để báo cảnh sát vài phút trước khi vợ chồng ông đạp xe ngang qua công viên.



Trong lúc chờ cảnh sát đến làm nhiệm vụ, ông Kevin Cooney bước vào khu vực đặt tượng và tìm cách nói chuyện với ông Dũng. Nhưng ông Dũng không muốn nói chuyện và lại tiếp tục cầm búa gõ vào một bức tượng.



Là người có gốc truyền thông, ông Kevin liền lấy máy điện thoại và thâu hình video cuộc nói chuyện giữa ông với nhân vật cầm búa. Đêm hôm đó video được chiếu lại trên đài KCCI tại Des Moines, một thành phố cũng có khá nhiều người Mỹ gốc Việt.



Đến đây cũng xin được nói thêm là bà Mollie Cooney, vợ ông Kevin, đang là xướng ngôn viên tin tức của đài này. Thế nên cặp vợ chồng đã có một bản tin “exclusive,” tức tin đặc biệt chẳng ai có đêm thứ Ba hôm nay.

Kevin kể thêm về buổi “tiếp cận” giữa ông với ông Dũng, “Tôi đã khuyên can ông ấy hãy ngưng tay. Tôi tìm cách nói cho ông ấy hiểu.”



Thế nhưng ông Dũng hầu như không đáp ứng, vẫn tiếp tục cầm búa gõ vào các tượng. Video cho thấy ông Kevin bước gần đến ông Dũng.



Kevin kể tiếp, “Tôi không thật sự cảm thấy bị đe dọa. Ông ấy đang phá hoại tài sản, ông không gây hại cho người khác. Tôi chỉ tìm cách làm cho ông ta ngưng tay. Thật là chuyện đáng tiếc.”

Khi hai cảnh sát viên đến nơi, họ lập lại nhiều lần lời yêu cầu ông Dũng đặt búa xuống đất. Video của ông Kevin có cho thấy hành động của cảnh sát.



Theo biên bản của cảnh sát, nghi can đã nói với các cảnh sát viên bằng một ngôn ngữ lạ mà sau này họ mới tiết đó là tiếng Việt Nam. Tuy vậy, ông Dũng có nói được hai chữ tiếng Anh. Ông đã chỉ tay vào một bức tượng và nói “not good,” tức là “không tốt.” Sau khi chỉ tay vào tượng, ông Dũng quay qua phía cảnh sát và chỉ tay nói “not good.”



Vì không tìm ra thông dịch viên vào lúc bấy giờ, cảnh sát không thể phỏng vấn ông Dũng. Trong lúc còn cầm búa trong tay, ông Dũng bước hai bước tiến tới phía cảnh sát, và rồi một cảnh sát viên phải ra tay với súng điện Taser. Hậu quả là ông Dũng bị té ngữa ra đằng sau, theo ghi nhận trong biên bản của cảnh sát.

Video của ông cựu nhà báo Kevin cho thấy ông Dũng đã rõ ràng bị đau đớn sau khi bị trúng một phát điện và trong lúc bị cảnh sát còng tay.



Một phát ngôn viên của ty cảnh sát nói rằng nội bộ cảnh sát sẽ xem lại vụ bắn súng điện Taser, để bảo đảm súng được sử dụng trong đúng trường hợp.



Cảnh sát chưa biết lý do tại sao ông Dũng muốn đập phá các tượng. Có phải vì ông cho công viên này mang biểu tượng của Trung Hoa, và ông muốn bày tỏ thái độ chống Trung Cộng?



Về công viên mang tên The Robert D. Ray Asian Gardens, công viên được khánh thành vào năm 2009. Công viên được đặt theo tên của cựu Thống Đốc Robert D. Ray. Trong thập niên 1970, ngay sau tháng Tư năm 1975 khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, vị thống đốc này đã dẫn đầu nỗ lực đón nhận người tị nạn Việt Nam đến tiểu bang Iowa. Thế nên công viên với nét tiêu biểu Á Đông này được xây là để ghi nhớ tấm lòng của ông Ray với người tị nạn.



Tin phá hoại này đang gây buồn phiền cho các cộng đồng Á Châu tại thành phố Des Moines. Họ đang kêu gọi sự đóng góp tài chánh để sửa chữa lại gần 30 tượng bị đập phá.