Ông Việt đánh đập cha, bị cảnh sát rượt bắt

SAN DIEGO - Cảnh sát tại thành phố San Diego (SDPD) đã nổ súng và bắt giữ một ông 47 tuổi tại một ngôi nhà ở Bay Park.Cảnh sát phong tỏa khu gia cư khi lùng bắt ông Kenny Bùi vào ngày 17 tháng 11, 2017. (Fox 5 San Diego)Theo tin của đài NBC 7 tại San Diego, nghi can là ông Kenny Bùi. Ông này từng hành hung và đánh đập người cha 80 tuổi của ông, vào thứ Ba ngày 14 tháng 11 trong nhà của người cha ở đường Arnott.Lúc đó cảnh sát có nói với ông cụ rằng hãy cụ hãy gọi cho nhà chức trách biết nếu Kenny Bùi quay trở lại. Bùi trở lại vào ngày thứ Năm, nhưng rời khỏi đó trước khi cảnh sát đến.Vào lúc khoảng 7 giờ 35 phút sáng thứ Sáu, 17 tháng 11, Kenny Bùi trở lại nhà cha và nạn nhân lại gọi cảnh sát một lần nữa. Các cảnh sát viên đã được thông báo về một khẩu súng shotgun có thể có trong garage cạnh ngôi nhà. Khi họ đến nơi, họ thấy Kenny Bùi rời khỏi căn garage.Cảnh sát ra lệnh cho Kenny Bùi dừng lại, nhưng ông bỏ chạy vào sân nhà lân cận. Theo cảnh sát cho biết, cảnh sát đã phong tỏa chu vực xung quanh nghi can, họ thấy một vật dường như là súng trường trong tay ông, và một con dao ở thắt lưng.Khi cảnh sát tiến đến gần, Kenny Bùi cúi xuống và chĩa một khẩu súng trường vào một cảnh sát viên. Viên cảnh sát bị đe dọa là ông David Sisto, lạm việc tại sở San Diego được bảy năm. Ông cảnh sát này bắn hai phát đạn từ khẩu súng lục, nhưng Kenny Bùi đã nhào xuống đất và trườn ra khỏi tầm nhìn của cảnh sát.Sau đó Kenny Bùi chạy vào bụi cây phía sau nhà và ẩn nấp khi các cảnh sát viên rượt theo ông. Lúc Kenny Bùi không chịu đáp ứng lệnh của các cảnh sát viên bắt ông đầu hàng, họ liền sai một con chó cảnh sát xông tới, và cuối cùng bị Kenny Bùi bị bắt.Theo cảnh sát cho biết, họ đã thu hồi một khẩu súng đồ chơi và một con dao bấm cố định trong vụ bắt giữ.Nghi can đã được các nhân viên y tế điều trị thương tích, bao gồm một vết đạn sướt qua trên đỉnh đầu. Theo bản phúc trình, những vết thương đó không đe dọa tính mạng.Kenny Bùi đã bị đưa vào giam trong nhà tù Hạt San Diego, và bị buộc tội hành hung, đe dọa một cảnh sát viên bằng vũ khí có thể gây chết người.