Paramount xây công viên giải trí cạnh tranh với Disney

ANH QUỐC – Hãng phim Paramount đang xây dựng một công viên giải trí khổng lồ tại Dartford, Kent County, Anh quốc, nhằm cạnh tranh trực tiếp với khu giải trí Disney ở Florida, Hoa Kỳ. Đây sẽ là địa điểm giải trí cỡ lớn đầu tiên tại Anh, nhờ số tiền đầu tư khổng lồ vào khoảng 3.5 tỷ bảng Anh (hơn $4.2 tỷ Mỹ kim).Theo kế hoạch, công viên sẽ được xây dựng trên nền đất rộng hơn 3 triệu mét vuông, bao gồm một rạp chiếu phim 2,000 chỗ ngồi, hơn 50 trò chơi và một hộp đêm lớn. Nơi đây sẽ công chiếu các bộ phim bom tấn của Paramount như Iron Man, Titanic, Aardman Animations... Các nhà đầu tư dự kiến công viên sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2020. Họ hy vọng mỗi ngày khu giải trí sẽ thu hút khoảng 40,000 du khách, và tạo ra 33,000 việc làm cho người dân.Công viên sẽ bao gồm các khu như Adventure Isle (đảo Phiêu lưu), Land of Legends (Mảnh đất huyền thoại), Cartoon Circus (Rạp hoạt hình), Starfleet Command (Trung tâm không gian), Action Square (Quảng trường hành động), Port Paramount và Entertainment City (Thành phố giải trí). Ngoài ra, khu giải trí sẽ có khoảng 11,000 mét vuông dành cho các nhà hàng và khu nghỉ ngơi cho khách du lịch.Tập đoàn Kuwaiti European Holdings (KEH) - nơi đầu tư cho khu giải trí Paramount - đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc cho các dự án giải trí như Euro Disney hay tháp Petronas ở Kuala Lumpur. Theo CEO của KEH - ông Humphrey Percy - cho biết nếu không có gì thay đổi, công viên sẽ được khởi công từ năm 2019. Giá vé dự kiến cho một ngày ở khu vui chơi này sẽ khoảng 57 bảng Anh ($69 Mỹ kim).NAM HÀN – Vào hôm thứ Sáu, bên cạnh quyết định cuối cùng của Tòa Hiến Pháp Nam Hàn đối với Tổng Thống Park Geun Hye, các cư dân mạng hiện nay còn đang xôn xao trước hình ảnh một vị nữ thẩm phán, vì quá tập trung vào công việc, nên đã quên tháo ống cuốn tóc khi đến tòa án. Vào buổi sáng ngày 10 tháng 3, Tòa Hiến Pháp ở thủ đô Seoul, Nam Hàn đã mở phiên xét xử nữ Tổng Thống Park Geun Hye.Bởi phiên tòa cực kỳ quan trọng này diễn ra từ khá sớm, nên trong lúc vội vàng và căng thẳng, bà Lee Jung Mi - quyền Chánh án Tòa Hiến Pháp Nam Hàn - đã bước vào tòa án mà quên không tháo ống cuốn tóc trên đầu. Sự việc và hình ảnh đặc biệt này, ngay sau khi được chụp lại, đã nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý rất lớn trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng thích thú bình luận: "Bà ấy đúng là một người rất tập trung vào công việc.", "Sao không có ai nhắc bà ấy vậy?",...HONG KONG - Một chiếc nhẫn kim cương trị giá $640,000 Mỹ kim đã bị một kẻ che mặt cướp giữa ban ngày, tại một trong những khu mua sắm nổi tiếng nhất Hong Kong. Tên cướp dùng búa đập vỡ mặt kính của quầy trưng bày của tiệm trang sức 3D-Gold tại khu Tsim Sha Tsui, và bỏ chạy với chiếc nhẫn kim cương. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng thứ Sáu, nửa giờ sau khi tiệm mở cửa. Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc nhẫn bị cướp là vật đắt tiền nhất trong quầy trưng bày.Nhà chức trách cho biết, nghi can là một người đàn ông cao khoảng 1.8 mét, vóc dáng khoẻ mạnh. Nghi can dùng cây búa dài nửa mét để đập vỡ kính, sau đó chạy vào một nhà vệ sinh trong hẻm, vất các quần áo đang mặc và thay đồ trước khi bỏ trốn. Video được đăng lên mạng cho thấy, kẻ cướp chỉ mất 7 giây để lấy nhẫn. Phát ngôn viên cửa hàng trang sức 3D-Gold nói, đây là vụ cướp đầu tiên tại chi nhánh ở Tsim Sha Tsui, kể từ khi tiệm khai trương năm 2011. Vật bị cướp là chiếc nhẫn kim cương 6.6 carat.BẮC KINH - Wan Weixing, người phụ trách dự án thám hiểm sao Hỏa thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, hôm thứ Năm cho biết, nước này sẽ đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa trong năm 2020. Tuổi thọ của vệ tinh này dự kiến là 2 năm Trái Đất. Đây sẽ là vệ tinh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên do Trung Quốc phóng lên quỹ đạo, thực hiện hành trình kéo dài 7 tháng tới sao Hỏa và dữ liệu khoa học sẽ được chuyển về Trái Đất từ đầu năm 2021.Chương trình vũ trụ của Bắc Kinh đã được khởi sự trong nhiều năm qua. Năm 2003, nước này lần đầu tiên đưa người lên không gian. 10 năm sau, xe thám hiểm của Trung Quốc được đưa lên Mặt Trăng, trở thành thiết bị đầu tiên xuất hiện tại đây kể từ giữa thập niên 1970. Hồi đầu năm nay, Phó Giám đốc Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc Wu Yanhua cho biết, Bắc Kinh đang lập kế hoạch cho hai chuyến thăm dò sao Hỏa và 1 chuyến tới sao Thổ.ẤN ĐỘ - Một phụ nữ Ai Cập nặng 500 ký, được cho là người phụ nữ nặng nhất thế giới, vừa trải qua ca phẫu thuật giảm cân lần đầu tiên tại Ấn Độ. Phát ngôn viên của bệnh viện Saifee tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, cho hay cô Eman Ahmed Abd El Aty, 36 tuổi, đã giảm được 100 ký. Ca phẫu thuật do một nhóm bác sĩ, trong đó đứng đầu là chuyên gia phẫu thuật béo phì Muffazal Lakdawala, thực hiện. Cô Aty có thể giảm thêm trong lượng trong những tháng tới. "Chúng tôi đang cố gắng giúp cô ấy trở nên vừa vặn để bay trở lại Ai Cập sớm nhất có thể", thông cáo của bệnh viện nói thêm.Gia đình của Aty cho hay, cô đã không thể rời khỏi nhà suốt 25 năm nay cho đến khi được hỗ trợ tới Ấn Độ hồi tháng một trên máy bay thuê, và di chuyển vào bệnh viện bằng cần cẩu. Lúc chào đời, cô nặng 5 ký và bị chẩn đoán mắc chứng phù voi. Lên 11 tuổi, Aty tăng cân nhanh chóng và bị đột quỵ khiến cô nằm liệt giường. Hồi cuối năm ngoái, bác sĩ Lakdawala cho rằng Aty không phải mắc chứng phù voi mà bị bệnh phù nề bạch huyết liên quan tới béo phì, khiến cơ thể bị phình to. Trước khi phẫu thuật, Aty nặng khoảng 500 ký và được xem là phụ nữ nặng nhất thế giới. Cô hiện được mẹ và chị gái chăm sóc.