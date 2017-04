Perry thay Bannon trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia

WASHINGTON DC – Vào chiều thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump đã đưa Bộ Trưởng Năng Lượng và cựu Thống Đống Texas Rick Perry vào Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC), sau khi loại bỏ ông Steve Bannon. Ông Bannon hồi tháng Giêng được Tổng Thống Trump cho phép tham gia các cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, trong một quyết định được các chuyên gia cho là chưa từng có tiền lệ trong các cuộc bổ nhiệm chính trị.

Tuy nhiên, đến sáng thứ Tư, danh sách các thành viên trong Ủy Ban Điều Hành của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã không còn tên chiến lược gia Steve Bannon. Một nguồn tin cho biết, ông Bannon, cựu tổng biên tập của hãng tin tức Breitbart News, không phản đối gì về quyết định loại trừ ông khỏi NSC.

Quyết định mới nhất của ông Trump dường như một lần nữa cho thấy những lục đục trong nội các, vốn còn thiếu nhiều vị trí quan trọng, trong cuộc chuyển giao chậm kỷ lục trong lịch sử Hoa Kỳ. Một nguồn tin cho rằng, ông Bannon sở dĩ được đưa vào NSC là vì ông Trump muốn ông làm đối trọng với Cố vấn Michael Flynn. Tuy nhiên, ông Bannon hiện đã không còn cần thiết nữa vì ông Flynn đã từ chức. Ông Flynn từ chức vào ngày 13 tháng 2, sau cáo buộc có liên hệ với Nga và lừa dối Phó Tổng Thống Mike Pence.

FBI điều tra đường dây gian lận visa ở San Gabriel Valley

SOUTH EL MONTE – Các nhân viên liên bang đã thực hiện một số cuộc bố ráp tại San Gabriel Valley vào hôm thứ Tư, trong cuộc điều tra một đường dây gian lận visa. Các viên chức FBI và Bộ Nội An đã kiểm tra 1 cơ sở thương mại ở San Gabriel, và 2 ngôi nhà tại Arcadia và South El Monte, theo cuộc điều tra nhắm vào tổ chức đầu tư California Investment Immigration Fund, khởi sự từ năm 2013.

Theo hồ sơ tòa án, một luật sư có tên là Victoria Chan và cha của cô ta, ông Tat Chan, đã lập ra một tổ chức đầu tư nêu trên, với mục tiêu kinh doanh là đầu tư vào các dự án phát triển khách sạn, cửa hàng, và các loại tài sản địa ốc khác. Hơn 100 người là công dân Trung Quốc đã xin được visa Hoa Kỳ diện đầu tư, thông qua tổ chức California Investment Fund, sử dụng khoản tiền hơn $50 triệu Mỹ kim.

Số tiền này, theo quy định của chương trình visa đầu tư EB-5, lẽ ra phải được dùng để đầu tư vào các cơ sở kinh doanh hợp pháp tại Hoa Kỳ và tạo ra việc làm. Tuy nhiên, hai cha con Victoria và Tat Chan đã trả lại số tiền này cho những người xin visa đầu tư, sau khi đã cắt bớt một khoản phí dịch vụ. Hai cha con họ Chan dùng số tiền thu được để chi xài cá nhân và mua các bất động sản đắt tiền. Cơ quan liên bang tin rằng, hầu hết những người tham gia đường dây của Victoria Chan đều biết rằng cách làm này là bất hợp pháp.

Máy bay F-16 rơi tại tiểu bang Maryland

MARYLAND – Một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Hoa Kỳ, thuộc phi đoàn 113 Vệ Binh Quốc Gia, đã bị rơi vào sáng thứ Tư tại ngoại ô Maryland, không lâu sau khi cất cánh từ căn cứ Andrews. Chiếc F-16 này cất cánh cùng với 3 chiếc F-16 khác, để thực hiện một cuộc huấn luyện thường kỳ của quân đội. Máy bay chỉ có 1 phi công, và người phi công này đã kịp nhảy dù khi tai nạn xảy ra.

Phi công bị thương, nhưng không bị đe dọa đến tính mạng. Viên chức Không quân nói rằng máy bay bị trục trặc kỹ thuật, và một cuộc điều tra đang được thực hiện để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Được biết, dấu hiệu trục trặc xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, ban đầu, phi công định quay về căn cứ Andrews, nhưng sau đó nhận ra anh sẽ không thể hạ cánh máy bay một cách an toàn. Do đó, phi công quyết định bay đến một vùng rừng núi để tránh gây nguy hiểm cho người dân dưới mặt đất, và sau đó nhảy dù.

Khi gặp nạn, máy bay đang chở 510 viên đạn thật, dự định dùng trong một cuộc tập trận. Nhà chức trách cho biết, số đạn này không gây nguy hiểm cho cộng đồng, vì chứa ít thuốc súng hơn loại đạn dùng trên chiến trường.

Lockheed Martin nghiên cứu chế tạo bộ phận hỏa tiễn bằng 3D

MARYLAND – Hãng Lockheed Martin đang hy vọng áp dụng công nghệ in 3D vào việc chế tạo một số bộ phận trong hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới của Hoa Kỳ. Hãng Lockheed Martin cho biết, một số bộ phận trong hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể được chế tạo bằng kỹ thuật in 3D. Hãng này đang cạnh tranh với Boeing và Northrop Grumman để giành hợp đồng chế tạo thế hệ ICBM mới cho quân đội Hoa Kỳ, thay thế mẫu LGM-30G Minuteman III hiện nay.

Kỹ thuật in 3D là giải pháp giúp giảm chi tiêu cho quân đội, nhưng Không quân Hoa Kỳ rất lo ngại sẽ gặp rủi ro với các thiết bị chế tạo bằng công nghệ này, khiến hãng Lockheed Martin phải chứng minh tính khả thi của phương pháp in 3D trong việc chế tạo ICBM. Nghiên cứu do Cơ quan nghiên cứu các dự án phòng thủ tiên tiến (DARPA) thực hiện cho thấy, phương pháp chế tạo khác nhau sẽ ảnh hưởng tới thành phần hóa học và cấu trúc vật liệu kim loại. Nếu sự khác biệt giữa việc luyện kim thông thường và in 3D không được tính tới, rất nhiều vấn đề sẽ xuất hiện.

Ba tập đoàn vũ khí hàng đầu Hoa Kỳ đang tham gia đấu thầu trong chương trình hỏa tiễn Phòng thủ chiến lược trên mặt đất (GBSD) với giá trị hợp đồng lên tới $62 tỷ Mỹ kim, nhằm dần thay thế hỏa tiễn Minuteman III.

Trụ sở $5 tỷ của Apple sắp hoàn thiện

CUPERTINO – Phần lớn trong khu trụ sở chính Apple Park của hãng Apple, trị giá $5 tỷ Mỹ kim, đã gần hoàn thiện. Mang tên chính thức là "Apple Park" (Công viên Apple), trụ sở này sẽ đón 12,000 nhân viên tới làm việc trong vòng 6 tháng tới. Việc xây dựng các công trình còn lại được lên kế hoạch trong suốt mùa hè. Apple tiết lộ dự án xây dựng khu vực này từ năm 2011, chỉ vài tháng trước khi ông Steve Jobs qua đời.

Khu nhà chính mang tên "Campus 2" có hình dáng đĩa bay. Mặt trước tòa nhà được phủ bằng 3,000 tấm kính cong, bên trong là phòng hội nghị 1,000 chỗ ngồi, một phòng tập thể thao, và 2.8 hecta diện tích dành cho công việc nghiên cứu. Khu nhà này sử dụng năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh học. 80% diện tích sẽ là không gian xanh, với nhiều con đường cho người đi bộ và xe đạp, cùng hơn 1,000 xe đạp phục vụ nhân viên. Nhóm xây dựng nội bộ của Apple áp dụng rất nhiều quy định nghiêm ngặt, ví dụ như không lỗ thông hơi hay ống dẫn nào được phép phản chiếu trên kính.

Tổng chi phí cho dự án là khoảng $5 tỷ Mỹ kim, tương đương 2% số tiền dự trữ trị giá $215 tỷ của Apple. Khi hoàn tất, đây sẽ là công trình xây dựng đắt thứ 5 trên thế giới