Phá đường dây cá độ $39 triệu lớn nhất xứ Nghệ

Tay anh chị Trần Thế Hùng tại phòng công an



VINH - Sau ba tháng điều tra, hàng trăm cảnh sát thuộc ban chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công An đã tham gia một vụ bố ráp và bắt ba người gồm Trần Thế Hùng, 38 tuổi, Lê Hồng Trung, 30 tuổi, và Ngô Minh An, 47 tuổi. Ba người này điều hành một đường dây cá độ và đánh bài với tổng số tiền lên tới 900 tỷ đồng VN, tức là gần $39 triệu Mỹ kim.



Nhà chức trách công bố tại nơi ở của Hùng và Trung rằng họ tịch thu được máy tính xách tay, điện thoại chứa dữ kiện nghi liên quan việc tổ chức cá độ qua mạng Internet.



Theo cáo buộc sau khi đường dây bị phá vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, Hùng là dân "anh chị" tại Vinh, trực tiếp quản lý một tài khoản tổng đại lý của một trang web cá độ, hoạt động từ cuối 2014. Hùng chia tài khoản cho 6 đại lý cấp dưới và 45 con bạc lớn tại thành phố Vinh thường xuyên đặt cửa qua đây.



Tổng số tiền giao dịch ước chừng là $39 triệu với gần 39,000 lượt đặt cửa. Tài khoản có số tiền giao dịch nhiều nhất là $304,000. Nghi can Ngô Minh An có thời điểm trong 5 ngày tham gia giao dịch cá độ khoảng $130,000. Đa số người đặt cửa cá độ đều thua.



Đường dây này "bao" cá độ các giải quốc tế và giải quốc gia của Anh, Pháp, Đức. Mỗi trận đấu, các con bạc có thể đặt cược nhiều tình huống như phạt góc; số thẻ phạt.



Đây là vụ bắt cá độ lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Nghệ An.

Theo đại tá công an Nguyễn Xuân Thiêm, qua công tác điều tra một vụ án khác liên quan đến một vụ cướp tài sản, các điều tra viên tình cờ khám phá ra đường dây cá độ bóng đá qua Internet hoạt động nhiều năm trên địa bàn thành phố Vinh.



Trần Thế Hùng và Lê Hồng Trung đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua internet. Còn Ngô Minh An là một trong những đối tượng tham gia cá độ bóng đá.



Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet, nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính, mua bán xe hơi ở Nghệ An và Hà Tĩnh.



Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số người liên quan và đang tiếp tục điều tra tìm những người khác dính líu đến đường dây này.