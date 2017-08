Phá ổ cờ bạc quy mô tại tiệc tân gia, bắt gần 30 đối tượng

– Sau khi tan tiệc tân gia, đối tượng Nguyễn Văn Hải đã rủ hàng chục con bạc tổ chức chơi xóc đĩa ăn tiền ngay tại nhà thì bị công an bắt quả tang.

Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một ổ cờ bạc quy mô. Hiện công an đang tạm giữ 28 đối tượng để lập hồ sơ, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Các con bạc bị bắt giữ

Theo điều tra, vào chiều 21/8, Nguyễn Văn Hải (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) tổ chức tiệc tân gia nên mời nhiều bạn bè đến dự.

Sau buổi tiệc, Hải đã tổ chức sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền ở tầng trên của căn nhà cho gần 30 đối tượng khác cùng chơi. Mỗi ván, các con bạc đặt cược ăn thua tiền triệu.

Tang vật công an thu giữ tại sòng bạc

Qua theo dõi, Công an TX.Dĩ An tiến hành đeo bám hoạt động của các đối tượng trong căn nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, hàng chục cảnh sát đã bất ngờ ập vào căn nhà trên và bắt quả tang 28 con bạc đang sát phạt trên chiếu bạc, thu giữ 160 triệu đồng tiền mặt. Riêng hai con bạc khác (chưa rõ lai lịch) đã nhanh chân chạy thoát.

Minh Tâm