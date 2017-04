Phà Sewol được đưa về cảng sau 3 năm chìm dưới biển

MOKPO - Chiều thứ Sáu vừa qua, phà Sewol đã về đến bến cảng ở Mokpo, tây nam Nam Hàn, 1,080 ngày sau khi chìm ở vùng biển đảo Jindo 3 năm trước. Rất nhiều người thân các nạn nhân đã có mặt tại cảng từ sớm để đón chiếc phà. Hành trình vận chuyển phà Sewol từ địa điểm trục vớt về cảng Mokpo kéo dài 6 tiếng trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trước đó, phà được trục vớt từ độ sâu 40 mét trong vòng 4 ngày. Tàu vận tải bán tiềm thủy chở xác phà Sewol di chuyển với tốc độ từ 13 đến 18.5 cây số/giờ, vượt qua quãng đường khoảng 90 cây số.Theo dự kiến, nhà chức trách cần 1 tuần để đưa xác phà Sewol từ tàu vận tải lên bờ. Việc này được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn do trọng lượng quá lớn của phà Sewol, cũng như điều kiện sóng biển. 456 module băng tải sẽ được đặt dưới xác phà theo 6 hàng, mỗi hàng 76 module, chia đều trọng lượng gần 7,000 tấn của phà, nhằm di chuyển phà lên bờ. Bộ Hải Dương và Ngư Nghiệp Nam Hàn cho biết việc di chuyển sẽ diễn ra khoảng từ thứ Ba đến thứ Bảy tuần sau, khi thủy triều ở mức thấp nhất. Nếu việc này thất bại, phà có thể bị trượt nghiêng và ngã đổ.Sau khi phà được đưa lên bờ thành công, nhà chức trách sẽ bắt đầu tìm kiếm thi thể 9 người mất tích. Việc tìm thấy thi thể là niềm mong ước lớn nhất của người thân nạn nhân trong suốt 3 năm qua. Chính phủ Nam Hàn đã gởi 105 viên chức từ các Bộ hải dương, an ninh, giáo dục, tư pháp, y tế, lao động, môi trường và nội vụ đến Mokpo để tham gia việc tìm kiếm nạn nhân. Họ sẽ làm việc trong 55 văn phòng tạm, dựng lên trong các container, trên một khu đất rộng 3,000 mét vuông. Một nhóm 10 người từ Cơ quan Pháp Y Quốc Gia, và 6 người thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, nhận trách nhiệm nhận dạng thi thể. Cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 4.SEOUL – Cựu Tổng Thống Nam Hàn Park Geun Hye giờ đây là tù nhân mang số 503, bị giam giữ trong một phòng giam chật hẹp, trong khi các công tố viên xem xét liệu có kết tội bà về các tội tham nhũng, vốn khiến bà bị truất phế hay không. Bà Park vào tối thứ Sáu đã ngủ đêm đầu tiên trong phòng giam tại Trung tâm Giam giữ Seoul, sau khi tòa án ra lệnh bắt giữ bà. Các nguồn tin cho hay, bà Park đã được chụp ảnh và được phát bộ đồ dùng dành cho tù nhân, bao gồm giấy vệ sinh, một khay đựng thức ăn và một chiếc mền.Sau khi trải qua các thủ tục như mọi tù nhân khác, bà Park được cấp một phòng giam riêng rộng 10.6 mét vuông, rộng hơn các phòng giam khác rộng trung bình 6.5 mét vuông. Bà Park cũng phải mặc bộ áo tù màu xanh, mang số 503. Một số nguồn tin ẩn danh cho biết, bà Park đã bật khóc khi các nhân viên an ninh chỉ cho bà buồng giam.Các công tố viên chưa cho biết các cáo buộc chính thức chống lại bà Park, nhưng trước đó nói rằng, bà Park bị nghi nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật chính phủ. Công tố viên dự định sẽ tiếp tục thẩm vấn cựu tổng thống vào đầu tuần tới. Họ nhiều khả năng sẽ trực tiếp đến gặp bà tại nhà tù, thay vì triệu tập bà tới văn phòng. Các công tố viên có thời gian tới ngày 19 tháng 4 để thẩm vấn bà Park, trước khi chính thức kết tội bà.Bà Park từng giành nhiều phiếu bầu nhất so với bất kỳ ứng viên tổng thống nào của Nam Hàn trong thời đại dân chủ, khi đắc cử tổng thống vào năm 2012. Nhưng sau vụ bê bối lạm quyền và tham nhũng, Tòa Hiến Pháp hôm 10 tháng 3 đã ủng hộ việc phế truất bà Park, khiến bà trở thành tổng thống dân cử đầu tiên bị phế truất trong lịch sử Nam Hàn.Người biểu tình của các nhóm cực hữu đã đụng độ với các nhóm chống chủ nghĩa phát xít tại trung tâm London vào hôm thứ Bảy, sau khi cảnh sát đã thất bại trong việc cố gắng giữ 2 nhóm đối lập này tránh xa nhau. Nhà chức trách đã bắt 14 người với nhiều tội danh khác nhau. Những người biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Trafalgar và tràn xuống các con đường lân cận.Trước đó, Sở cảnh sát London đã đặt ra nhiều điều kiện với cuộc tuần hành hôm thứ Bảy của 2 tổ chức cực hữu Britain First và English Defence League. Ban tổ chức mô tả sự kiện này là lời đáp trả cho vụ tấn công chết người hôm 22 tháng 3, gần tòa nhà Quốc Hội Anh. Trong khi đó, tổ chức chống chủ nghĩa phát xít Unite Against Fascism đã tổ chức một cuộc tuần hành khác trong cùng ngày, mang thông điệp đối lập với phe cực hữu.Các cuộc biểu tình nêu trên diễn ra vào 10 ngày sau khi hung thủ Khalid Masood tấn công gần Quốc Hội Anh, khiến 4 người chết. Kẻ tấn công cũng bị cảnh sát bắn chết sau đó. Sự việc được xác định là một hành động khủng bố.BERLIN - Bộ Trưởng Kinh Tế Đức hôm thứ Bảy cảnh báo Washington sắp rời khỏi các thỏa thuận thương mại, sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ký 2 lệnh hành pháp mới. Bà Brigitte Zypries, Bộ Trưởng Kinh Tế Đức, cho rằng các sắc lệnh mới cho thấy rõ ràng Hoa Kỳ muốn rời khỏi các thỏa thuận thương mại và từ bỏ thương mại tự do. "Chúng ta cần tìm kiếm các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, và giải thích rằng nguyên nhân gây thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ không chỉ đến từ nước khác", bà Zypries nói.Bộ Trưởng Đức cũng cho hay sẽ nói về vấn đề này trong cuộc gặp với các đối tác Hoa Kỳ khi đến thăm Washington vào tháng sau. Theo số liệu từ Văn phòng Thống Kê Liên Bang Đức, Hoa Kỳ đã nhập cảng hàng của Đức nhiều hơn là xuất cảng, do đó thâm hụt gần gấp đôi trong 10 năm qua, từ gần 29 tỷ euro trong năm 2006 đến 49 tỷ euro trong năm ngoái.Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng Thống Trump, từng cáo buộc Đức "bóc lột các nước khác" nhờ đồng euro "được định giá vô cùng thấp.” Điều đó khiến Thủ Tướng Đức Angela Merkel phản ứng mạnh mẽ, bà cho rằng Ngân Hàng Trung Ương châu Âu chịu trách nhiệm về đồng tiền chung và là một cơ quan độc lập về chính trị. Tổng thống Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã ký 2 sắc lệnh về thương mại, trong đó nêu rõ sẽ xem xét nguyên nhân dẫn tới thâm hụt thương mại và thất thoát thuế. Ông cáo buộc các đối tác nước ngoài là "lừa đảo" và cam kết sẽ bảo vệ ngành công nghiệp Hoa Kỳ, tạo sân chơi bình đẳng cho người lao động nước này.AL-QAIM - Kẻ được coi là có vị trí quan trọng thứ hai trong tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã bị tiêu diệt trong một trận không kích. Ayad al-Jumaili, phó tướng của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh ISIS, đã chết, theo Đài truyền hình quốc gia Iraq hôm thứ Bảy trích dẫn nguồn tin từ quân đội cho hay.Jumaili và những chỉ huy khác của ISIS bị tiêu diệt trong trận không kích do Không quân Iraq thực hiện ở khu vực al-Qaim, gần biên giới với Syria. Tuy nhiên, đài truyền hình không cung cấp thông tin về ngày diễn ra trận không kích. Nguồn tin này miêu tả Jumaili là Bộ trưởng chiến tranh của IS. Tuy nhiên, phát ngôn viên của liên minh chống ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu hiện chưa xác nhận thông tin này.WARSAW – Chính phủ Ba Lan đang dự định ký hợp đồng trị giá $7.6 tỷ Mỹ kim với tập đoàn quốc phòng Raytheon của Hoa Kỳ, để mua 8 hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot vào cuối năm nay. “Những hệ thống này sẽ giúp chúng tôi bảo đảm an ninh của Ba Lan”, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết hôm thứ Sáu. Ba Lan xem hợp đồng mua 8 hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ là phần trọng tâm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội nước này, từ nay tới năm 2023, nhằm đối phó với “sự gây hấn và mối đe dọa ngày càng tăng từ phía đông”, Bộ trưởng Macierewicz nói thêm.Ba Lan hiện dành khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, tương đương với mục tiêu mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra cho các nước thành viên. Tuy nhiên, viên chức quân sự Ba Lan đang hối thúc chính phủ chi nhiều hơn để hiện đại hóa vũ khí và thiết bị quân sự, vì 2 phần 3 trong số này được chế tạo từ thời Liên Xô trước đây. Cũng theo ông Macierewicz, Ba Lan hy vọng sẽ nhận được hệ thống Patriot đầu tiên trong vòng 2 năm, từ sau khi ký hợp đồng với tập đoàn Raytheon. Tuy nhiên, hợp đồng này vẫn cần phải có sự chấp thuận của quốc hội Hoa Kỳ trước khi hai bên có thể ký kết.Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn di động Patriot có khả năng dò tìm và đánh chặn các máy bay không người lái, hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn tầm ngắn hay hỏa tiễn đạn đạo chiến lược. Ngoài ra, Patriot dự kiến cũng được trang bị hệ thống radar giám sát có khả năng xoay 360 độ, nhằm tăng khả năng phòng thủ trên thực địa.