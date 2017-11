Phái Đoàn Đại Diện Phong Trào Trần Văn Bá tại Pháp và Nam Cali thăm báo Viễn Đông

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Với mục đích trao đổi sinh hoạt về chương trình phát huy tinh thần Trần Văn Bá và tổ chức gây quỹ trao giải "Tinh Thần Trần Văn Bá" năm 2017; một phái đoàn gồm các ông Nguyễn Ngọc Bách, Vũ Đăng Sơn, Trần Ngọc Giáp từ Paris, Pháp Quốc và cô Frances Nguyễn Thế Thủy, ông Nguyễn Hồng Liệt tại Nam California đã đến thăm nhật báo Viễn Đông vào lúc 12 giờ trưa thứ Tư, ngày 8 tháng 11, 2017.

Trong cuộc tiếp xúc với đại diện Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông, ông Trần Ngọc Giáp cho biết, "Mục đích chuyến đi của chúng tôi sang Hoa Kỳ là để quảng bá tinh thần Trần Văn Bá trong giới trẻ VN hải ngoại; giới thiệu với Cộng Đồng, các tổ chức, hội đoàn cũng như các cơ quan truyền thông về Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá mới được thành lập cách nay khoảng bốn năm.



"Vận động cho giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá là một trong những sinh hoạt của phong trào, và năm nay Lễ Công Bố Giải Thưởng Trần Văn Bá sẽ được tổ chức tại Nam California vào ngày 21 tháng Giêng năm 2018, và cũng là ngày Tưởng Niệm Trần Văn Bá tại Mỹ."





Phái đoàn đến thăm nhật báo Viễn Đông. Từ trái, ông Trần Ngọc Giáp, ông Vũ Đăng Sơn, ông Nguyễn Ngọc Bách, và cô Frances Thế Thủy Nguyễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, ông Trần Ngọc Giáp cho biết, Giải Thưởng Trần Văn Bá lập ra với hai lý do. Thứ nhất, để trao tặng cho những người thực sự dấn thân ở trong nước đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, hoặc từ hải ngoại về Việt Nam hoạt động cũng được, vì theo anh Trần Văn Bá "Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết tại Việt Nam." Do đó, những người được đề cử phải là những người chấp nhận gian lao nguy hiểm, trực diện đối đầu với nhà cầm quyền Cộng Sản VN,



Thứ hai, Giải Thưởng Trần Văn Bá cũng có một giải "Mở" để bất cứ ai trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng có thể đề cử những người xứng đáng được giải thưởng đó. Sau khi đã có danh sách đề cử, ban tổ chức sẽ tuyển chọn trong số các người được đề cử để mọi người bầu chọn người xứng đáng lãnh giải.

Giải thưởng bằng hiện kim có được là do sự đóng góp của cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới. Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá thể hiện sự liên đới giữa người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước.



Ông Trần Ngọc Giáp cũng như phái đoàn mong rằng, nếu có được 10 ngàn người Việt khắp nơi hưởng ứng thì kết quả về tinh thần sẽ rất mạnh. Năm đầu tiên lễ trao giải tổ chức tại Paris, năm ngoái là năm thứ hai tổ chức tại thủ đô nước Bỉ và người được bầu chọn Giải Nhất là Linh Mục Nguyễn Văn Lý ($5,000), hai người kế là chị Cấn Thị Thêu ($800) và cô Phạm Đoan Trang ($600), nhưng cô Phạm Đoan Trang nhường lại cho vợ chồng nhà tranh đấu Phạm Thanh Nghiên & Huỳnh Anh Tú.





Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tòa soạn, từ trái là ông Nguyễn Ngọc Bách, ông Nguyễn Hồng Liệt, cô Frances Thế Thủy Nguyễn, ông Trần Ngọc Giáp, và ông Vũ Đăng Sơn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ông Trần Ngọc Giáp cho biết, ở Pháp cứ đến ngày đầu tháng Tám là người Việt đều nhớ ngày giỗ Trần Văn Bá và họ tham dự rất đông. Vào năm 2008 Hội Đồng Thành Phố Paris dự định khánh thành Bia Tưởng Niệm Trần Văn Bá tại quận 13 Paris nhưng vì sự can thiệp quá mạnh của Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Pháp nên chương trình bị hủy bỏ.



Bà Frances Thế Thủy hiện là Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, là một thành viên trong Ủy Ban Tinh Thần Trần Văn Bá nói, "Khi đang là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, Nam California, tôi được mời qua Pháp tham dự cuộc hội luận về Hiệp Định Paris, và từ đó Thế Thủy có dịp tiếp xúc với Tổng Hội Sinh Viên VN tại Paris. Là một người đã từng hướng dẫn giới trẻ, chúng tôi muốn nhân cơ hội này phổ biến cho giới trẻ hải ngoại biết anh Trần Văn Bá là ai, tinh thần Trần Văn Bá là tinh thần gì, để các bạn trẻ noi gương.

"Do đó, chúng tôi xin quý đồng hương hết lòng hỗ trợ để ban tổ chức có những giải thưởng xứng đáng cho những người trong nước đã noi gương anh Trần Văn Bá tranh đấu cho một nước Việt Nam có đầy đủ quyền tự do, dân chủ và nhân quyền. Do đó, Thủy đã cùng với các anh Võ Văn Thiệu, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Hồng Liệt đại diện cho Phong trào Trần Văn Bá tại Hoa Kỳ phối hợp với các anh từ Paris qua liên lạc với báo giới, và tất cả các hội đoàn trẻ như Tổng Hội Sinh Viên, Đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Đoàn Thanh Niên Cao Đài v.v. để mong làm sao cho giới trẻ hiểu biết hơn về anh Trần Văn Bá và tinh thần yêu nước của anh."

Ông Vũ Đăng Sơn, một người đã từng sinh hoạt cùng thời với ông Trần Văn Bá và cô Frances Thế Thủy cho biết một vài nét về anh hùng Trần Văn Bá:







Ông Trần Văn Bá sinh ngày 14 tháng 5, 1945 tại Sa Đéc VN, là con trai cựu Dân Biểu VNCH Trần Văn Văn. Ông Văn từng tham gia chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945 và là Tổng Trưởng Kinh Tế, Kế Hoạch vào năm 1949 của chính quyền VNCH. Ông bị ám sát vào ngày 7 tháng 12, 1966 tại Saigon. Ngay sau khi cha bị sát hại, ông Trần Văn Bá sang Pháp. Tốt nghiệp Cao Học Kinh Tế, chuyên về Chính Trị Kinh Doanh năm 1971 và làm trợ giảng tại Đại Học Nantes, và từng được cử giữ chức vụ Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN tại Pháp.

Sau nhiều năm chuẩn bị, ông đã âm thầm về nước bí mật tranh đấu, tham gia Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam do ông Lê Quốc Túy (Chủ Tịch) và Mai Văn Hạnh (Chủ Tịch Quốc Ngoại), các ông Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Tấn Khoa (đồng Chủ Tịch Quốc Nội). Ông Trần Văn Bá làm Tham Mưu và ông Lê Quốc Quân phụ trách lực lượng vũ trang trong nước. Sau trận đánh lớn tại Hà Tiên khiến khoảng 120 cán bộ Việt cộng bị giết, các ông bị công an Việt cộng bắt và bị tòa án Việt cộng kết án ông Trần Văn Bá tội phản quốc và tuyên án tử hình vào ngày 8 tháng Một, 1985.



Tiến sĩ Lee Edwards, Chủ Tịch Sáng Hội Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản Trên Thế Giới đã tuyên bố: Ông Trần Văn Bá là trường hợp tiêu biểu của sự tranh đấu đòi tự do và trao tặng "Huy Chương Tự Do Truman - Reagan" cho ông.



Trong những ngày sắp tới, Ủy Ban Tinh Thần Trần Văn Bá sẽ phổ biến chương trình sinh hoạt, gây quỹ cho giải thưởng trên các cơ quan truyền thông, và mong được đồng hương hết lòng hỗ trợ.