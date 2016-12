(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Trong khi đó, ý kiến của thường dân xem có vẻ hợp lý hơn về trường hợp tù tội của Hồng Quang Minh. Nhiều người không muốn trình diễn chung với anh ta. Họ lấy làm xấu hổ về sự việc anh ta bị bắt tại Hoa Kỳ với tội đồi bại.

Minh Béo về đến Việt Nam sáng thứ Tư, sau chín tháng bị tù tại Quận Cam, California. [Facebook Hồng Quang Minh)



SÀI GÒN - Khi về lại Việt Nam, Minh Béo được trở thành công dân bình thường, trong hồ sơ không ghi lại việc từng ngồi tù ở Mỹ. Đây là ý kiến của Bộ Công An CSVN được báo chí trong nước ghi nhận qua lời phát biểu của một tướng công an hôm thứ Năm, 22 tháng 12. Ông tướng này cũng phát ngôn bừa bãi, không đúng sự thật về tình trạng xét xử người dân tùy tiện của Đảng Cộng Sản, mà điển hình là vụ Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng bị tuyên án trong tuần qua.



Trong khi đó, ý kiến trong giới nghệ sĩ thì chung chung họ không muốn làm việc chung với Minh Béo vì anh ta “đã vi phạm đạo lý của con người.”



Thiếu tướng Trần Thế Quân, phó cục trưởng Cục Pháp Chế và Cải Cách Hành Chính Tư Pháp thuộc Bộ Công An, cho biết giữa Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp. Vì vậy, nghệ sĩ Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh) vi phạm luật trên đất Mỹ và đã chấp hành án theo luật pháp nước Mỹ, nên khi trở về Việt Nam sẽ thành một công dân bình thường.



Tại Quận Cam, California Minh Béo, 39 tuổi, bị Cảnh Sát Garden Grove bắt ngày 24 tháng 3, 2016 với tội danh quan hệ tình dục bằng miệng với một trẻ nam dưới tuổi vị thành niên và toan có hành động dâm ô với một em dưới 14 tuổi, và tội thứ ba là hẹn hò với một trẻ vị thành niên để có hành động dâm ô. Sau khi bị tuyên án 18 tháng tù trong tuần qua, nghệ sĩ hài này đã được thả và “được” trục xuất về Việt Nam. Hồng Quang Minh đã về đến Việt Nam vào sáng thứ Tư, 21 tháng 12 vừa qua, theo tin trên Facebook của anh.



Mặc dù Minh Béo đã phạm tội ấu dâm và bị tuyên án, thiếu tướng Quân của Bộ Công An nói rằng trong hồ sơ lý lịch tại Việt Nam sẽ không ghi thông tin nào cho thấy Minh Béo đã từng ngồi tù ở Mỹ. Ngoài ra, Minh Béo cũng không bị hạn chế quyền công dân.



Báo Người Lao Động ghi nhận ông Quân nói, “Có thể ở Mỹ, Minh Béo được cho là tội phạm nhưng về Việt Nam lại là công dân bình thường. Giả định hai nước có ký hiệp định tương trợ tư pháp thì một người vi phạm pháp luật ở nước này, nước kia cũng phải xử lý.”



Thiếu tướng Quân cho biết luật pháp Việt Nam và Mỹ có nhiều điểm khác nhau. Chẳng hạn, ở Mỹ chỉ cần có ý định phạm pháp là bị xử lý ngay. Trong khi đó, tại Việt Nam phải thực hiện hành vi chưa đạt, chưa hoàn thành mới bị xử lý.



Tướng Quân này nói hoàn toàn sai (bét). Vào ngày thứ Sáu tuần qua, 16 tháng 12, tòa án nhân dân của cộng sản đã tuyên án 13 năm tù cho ông Trần Anh Kim và 12 năm cho ông Lê Thanh Tùng, chỉ vì hai người này có ý định thành lập một hội dân chủ. Hai ông bị kết tội và bị tuyên án mặc dù hội chưa thành lập và hai ông là thành viên duy nhất.



Trả lời câu hỏi giả định trường hợp Minh Béo có hành vi dâm ô, quan hệ với trẻ em thì Việt Nam sẽ xử lý về tội gì, Trần Thế Quân cho biết quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi có thể gọi là hành vi hiếp dâm, khung hình phạt từ 18 năm tù đến tử hình.



Một bài đăng báo Tiền Phòng viết:

“Ngày 21/12, Minh Béo trở về Việt Nam sau hơn 9 tháng chịu án tại nhà tù Theo Lacy (Quận Cam- Cali). Không còn hình ảnh khóc mếu, sợ hãi của kẻ phạm tội cách đây vài tháng, trên trang facebook của mình, Minh Béo đã viết Chân thành cảm ơn, thái độ mà nhiều người đã cho rằng là “ngược đời” bởi chỉ cách đó vài ngày, Minh Béo còn bị tuyên án là có tội và bị trục xuất về nước.



“Về chương trình Lục Lạc Vàng mà Minh Béo trước đây làm MC, đại diện công ty Lasta cho biết, sau khi nghe tin Minh Béo bị bắt, vào ngày 3/4, chương trình đã phải tạm ngưng để tìm MC mới. 10 chương trình đã quay sẵn do Minh Béo làm MC đã phải hủy.”



Nhạc sĩ Quốc Trung, biên tập viên Mỹ Linh và nhà thiết kế Đức Hùng đều phản đối và chỉ trích việc Minh Béo được chào đón như một ngôi sao khi về nước.



Trong ngày thứ Năm, nghệ sĩ Quốc Trung đã kêu gọi cộng đồng khi nói về Minh Béo: “Các bạn nghệ sĩ hãy cùng nhau làm đơn kiến nghị Cục NTBD và Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du lịch về kẻ đã bị kết án đó. Sẽ thật xấu hổ nếu trong cộng đồng nghệ sĩ chúng ta có kẻ như vậy. Trước đây các cơ quan quản lý có thể cấm biểu diễn với những hành động vi phạm thuần phong mỹ tục thì họ cũng có thể cấm Minh Béo vì đã vi phạm đạo lý của con người.”



Nhiều nghệ sĩ khác như nhà thiết kế Đức Hùng, ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đồng tình với ý kiến Quốc Trung. Thậm chí Đức Hùng còn nói, “Nước Mỹ cấm cửa Minh Béo không được quay lại vì họ bảo vệ trẻ em tuyệt đối an toàn. Tại Việt Nam cũng cần như thế, gia đình nào có bé nhỏ nhớ giữ chặt.”



Còn Thái Thuỳ Linh thì tuyên bố sẽ không đứng chung với Minh Béo trên bất cứ sân khấu nào.

Nhiều văn nghệ sỹ, nhiều cây bút nổi tiếng online đã tuyên bố sẽ không xem bất cứ chương trình nào có Minh béo biểu diễn. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng, "Tôi tự hứa với bản thân và sẽ vận động gia đình mình từ nay sẽ không ủng hộ, tắt bỏ các chương trình có người này tham gia. Tôi nghĩ rằng, không cho phép hắn lợi dụng ánh hào quang của sân khấu để đi tìm con mồi tiếp theo cho mình. Tôi đồng ý rằng kẻ xấu nào cũng có tương lai, nhưng sự phớt lờ, tẩy chay mọi hoạt động liên quan đến nghệ thuật của người này là điều nhân từ nhất tôi có thể làm hiện nay. Nếu không lên tiếng, con, em, cháu của bạn có thể sẽ là nạn nhân.”