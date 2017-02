Phản đối tăng giá xăng, bị côn an ném bể kiếng xe

Xe của Vũ Huy Hoàng bị ném bể kiếng vào trưa thứ Năm.



SÀI GÒN - Để phản đối giá xăng tăng liên tục, một tài xế Uber ngụ tại Hoóc Môn tên là Vũ Huy Hoàng cầm biểu ngữ với nội dung “Tăng giá xăng là cướp cơm dân nghèo” đứng trước cổng của một cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Sài Gòn vào trưa thứ Hai vừa qua. Ngay sau khi đến phản đối một mình, Hoàng bị các nhân viên bảo vệ giật lấy tờ biểu ngữ, vò nát và đuổi đi.



Đến đêm thứ Ba hôm sau, một nhóm côn đồ dùng gạch ném vào tư gia của ông. Gia đình ông đã trình báo với công an địa phương, họ xuống lập biên bản và hứa sẽ tìm ra thủ phạm.



Sau đó, đến trưa thứ Năm, ngày 23 tháng 2, trên đường đi làm, ông bị một nhóm côn đồ đi xe gắn máy tiếp tục dùng gạch ném vào xe của ông, khiến tấm kính phía sau xe vỡ toang. Tổng thiệt hại hơn $260 Mỹ kim.

Ông Hoàng nói với trang tin GNsP, “Tôi đã đến công an thị trấn Hóc Môn trình báo sự việc. Họ đã đi cùng với tôi xuống hiện trường xác minh. Người dân cung cấp thông tin cho công an về người đã đập phá xe của tôi mặc áo màu xanh dương, đi xe gắn máy màu đỏ, biển số 2417. Ngay tại hiện trường có camera giao thông nên tôi yêu cầu công an trích xuất lại hình ảnh từ camera, để tìm ra thủ phạm đã đập phá tài sản của tôi. Họ đã lập biên bản và hứa sẽ xác minh.”





Vũ Huy Hoàng cầm biểu ngữ phản đối tăng giá xăng trước cổng cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Sài Gòn vào trưa thứ Hai, 20 tháng 2, 2017.



Ông Hoàng là một trong những công dân tham gia tích cực trong các cuộc xuống đường phản đối Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam, phản đối Formosa, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam. Ông đã từng bị an ninh của công an đánh đập trong các cuộc biểu tình tại Sài Gòn.



Báo chí lề đảng đưa tin, trong năm nay, Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương sẽ nâng giá xăng lên tối đa 8.000 đồng/lít ($0.35) với mục đích “nhằm ứng phó với việc thuế nhập khẩu xăng dầu giảm, không thể để giá xăng thấp hơn các nước, tránh buôn lậu,” “thu thuế xăng để bảo vệ môi trường,” v.v..



Dầu hỏa và khí đốt là sản phẩm độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước, người dân không được can thiệp trong lãnh vực kinh doanh với lợi nhuận kếch sù này. Họ tăng giá xăng từ từ, mỗi lần dao động khoảng 300 – 1000 VNĐ/1lít, một khoản tăng nhỏ không đáng kể so chi tiêu hằng ngày của người dân, nhưng là một khoản thu khổng lồ cho giới chức cầm quyền trong một ngày tổng lượng xăng được bán ra. Thuế môi trường luôn được đánh vào các mặt hàng, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mạng GNsP nhận xét: “Cũng thông tin trên báo lề đảng, mỗi lít xăng, người tiêu dùng phải “cõng” các loại thuế, phí, và nay, mức tăng thêm thuế môi trường đến 8.000 đồng. Từ đó, đã xuất hiện những ý kiến phản đối như chế nhạc, đi xe đạp có căng biểu ngữ phản đối tăng giá xăng.



“Nhưng chưa bao giờ, người phản đối tăng giá xăng – như trường hợp ông Hoàng – lại bị trả đũa khủng bố cách công khai, mạnh mẽ như lần này.



“Tín hiệu này cho thấy nhà cầm quyền công an trị đang thách thức công luận và gửi tín hiệu đến người dân không được có ý kiến khác với nhà cầm quyền, cho dù quyền phản biện, quyền tham gia quản lý kiến nghị các vấn đề với nhà nước… được Hiến pháp qui định tại Điều 28.”