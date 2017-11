Phân tổng hợp và những phức tạp không cần thiết!

Bài VŨ HẰNG



Phân tổng hợp phần lớn bao gồm ba dưỡng chất căn bản là N (Nitrogen), P (Phosphorus) và K (Potassium). Lần trước, Hằng có khoe hai cái mẹo vặt giúp mình dễ nhớ: "Up, Down, and Around," hoặc "Shoot, Root, and Fruit." Mỗi một chữ tương đương với một thành phần của cây và thứ dưỡng chất bồi bổ cho nó. Cụ thể là: Up (và Shoot) chỉ khả năng trổ lá và đâm chồi là do Nitrogen; Down (Root) chỉ xuống cái rễ cây, cần tới Phosphorous; và Around (Fruit) có nghĩa là toàn diện, ý nói muốn cây có sức khỏe tổng quát để sinh nhiều trái thì môi trường phải có đủ Potassium làm thực phẩm cho nó.





Vườn tu-lip đẹp ngay từ khi những cánh hoa còn e ấp….



Quả là "thần chú" các bạn ạ. Hôm nay, em có thể viết ra một cách trơn tru, chứ không phải mở sách xem lại như trước đây nữa. Nhưng ông xã em bảo rằng đó chưa phải là tất cả bí quyết về cách dùng phân tổng hợp. Ơ hay, cái ông này, lại muốn làm thầy đời nữa hay sao? Xem ra ông không còn phải là Cả Đẫn nữa rồi!

Những phức tạp không cần thiết

Các bạn đừng tưởng rằng ông Cả Đẫn là dân làm vườn chuyên nghiệp. Ngược lại, không bao giờ ổng sờ tay vào cái cào, cái xẻng, thậm chí chẳng bao giờ tưới cho cây một giọt nước, nói tóm lại, ổng không biết làm vườn. Nhưng ổng là "con mọt sách," là cái thư viện chứa lời dạy dỗ của các thày cô, rồi từ đó, thấy cái gì ngứa mắt ngứa tai thì ra lời, mình nghe hay không cũng được, cây có chết hay sống ổng cũng chẳng "ke." Nhưng, phải thừa nhận ít khi nào, gần như không bao giờ, ổng nói sai.





Những bao phân cho vườn cỏ, bao giờ cũng có số N (số đầu tiên) cao hơn.



Lần này, thấy em quá hào hứng với mấy câu thần chú vừa học được, ổng cho em trả bài:

- Vậy, cứ theo mấy câu thần chú của bà thì muốn trồng hoa tu-líp, tôi phải bón phân theo công thức nào?

Trồng hoa à? Hoa cũng như rễ chứ gì? Ứng dụng bài học tại chỗ, Hằng trả lời ngay:



- Phải tăng cường số P, tức là Phosphorus, ký hiệu thứ 2 trong công thức!

- Tăng cường thế nào? Dùng phân 5-10-5? Hay 5-7-3? Cả hai đều có số P cao, nhưng dùng thứ nào? Hay thứ nào cũng được?



- "Ờ, ờ..." Hằng còn đang lúng túng, không biết chọn lựa ra sao vì cả hai công thức đều có số P cao…. Thì ông Cả Đẫn đã hỏi tới:



- Vậy, bao phân 34-10-10 … dùng cho loại cây gì? Hoặc công thức 15-5-5…. Cả hai số đầu, Nitrogen, đều cao, chúng dùng cho loại cây gì? Tại sao lại phải chế ra nhiều loại có cùng số N cao như thế?

Quả thực khó trả lời. Lại phải mở sách. Thì đây là câu trả lời:





Phân bón thích hợp là loại có số P (ở giữa) cao hơn. Nhưng cao đến mức nào là thích hợp?



- Dùng công thức 5-10-5 cho hoa tu-líp

- Dùng 34-10-10 cho vườn cỏ mùa xuân

- Và, dùng 15-5-5 cho vườn cỏ mùa thu….

Sao mà rắc rối thế. Vậy còn hoa hồng, hoa huệ, hoa phượng, hoa mồng gà…? Cây xoài, cây ổi, cây nhãn, cây chuối…? Rau muống, rau diếp, cần tây, cải bắp…? Vũ trụ này có trăm, ngàn kỳ hoa dị thảo, chả lẽ mỗi loại cây là mỗi công thức? Có lẽ vậy thật, nên chúng ta mới thấy thị trường có cả trăm công thức bón phân…. Chứ không phải chỉ có ba loại rành rọt như chúng ta phân biệt trong các câu thần chú nói trên.

Mặc dầu các thầy cô đã chỉ cho chúng ta những kiến thức căn bản về phân bón, và các nhà sản xuất đã có thể phân tích, tổng hợp và cung cấp các dưỡng chất ấy theo tỷ lệ nhiều ít tùy thích. Nhưng áp dụng chúng thế nào vào vườn rau? Vườn hoa? Vườn cây trái? Câu trả lời dường như vẫn là điều khó hiểu, vẫn là sự phức tạp đối với dân yêu vườn có kiến thức "lá đa" như Hằng đây!



Có lẽ nhận ra sự thất vọng của em, ông Cả Đẫn tiếp lời:

- Đúng là phức tạp. Nhưng là những phức tạp không cần thiết!

Những phức tạp không cần thiết? Vậy chắc chắn là phải có cách đơn giản hơn!

Ôi, lang quân của em, sao cái gì ngài cũng biết? Ngài có còn là cả đẫn của em, hay là "thần phật" giáng phàm? Có lẽ em hơi quá lời, nhưng bất cứ ai giải quyết được sự thất vọng của em lúc này đều đáng được em suy tôn. Hay là… ngài có muốn em tiếp tục làm "tì thiếp" cho ngài ở kiếp lai sinh?

