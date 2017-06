Pháp: Bắt 4 người vụ tấn công Champs-Elysees

PARIS – Cảnh sát Pháp đã bắt bốn người trong cùng gia đình với một người đàn ông, kẻ đã bị bắn chết sau khi lao xe và một đoàn xe cảnh sát trên đại lộ nổi tiếng Champs-Elyssees. Trong khi đó, vào hôm thứ Ba, nhà chức trách cũng đang tìm hiểu xem, vì sao kẻ tấn công lại vẫn có giấy phép mang súng, dù đang bị giám sát vì có liên quan đến các tổ chức cực đoan.

Phòng công tố Paris hôm thứ Ba cho biết, bốn nghi can đã bị bắt giữ trong đêm, trong cuộc điều tra chống khủng bố sau vụ tấn công hôm thứ Hai. Kẻ gây ra vụ tông xe trên đại lộ Champs-Elyssees là Adam Djaziri, 31 tuổi, sống tại vùng Argenteuil, lân cận Paris. Kẻ này đang bị cảnh sát theo dõi vì có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan.

Thủ Tướng Pháp Edouard Phillippe cho biết, giấy phép mang súng của Djaziri được cấp trước khi hắn bị cảnh sát chú ý. Giải thích lý do giấy phép của kẻ này không bị thu hồi, ông Philippe nói: “Nếu thu hồi giấy phép mang súng của 1 người đang bị giám sát, anh ta sẽ nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Do đó, đây là một quyết định khó khăn.” Djaziri đã bị bắn chết trong vụ tấn công và không ai khác bị thương. Nhà chức trách Pháp cho biết, vụ tấn công cho thấy các nguy cơ vẫn còn ở mức cao, và đây là lý do hợp lý để duy trì tình trạng khẩn cấp, vốn được ban hành từ năm 2015. Chính phủ đang dự định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 1 tháng 11, trong phiên họp nội các hôm thứ Tư.

Syria: Phụ tá của thủ lãnh ISIS bị tiêu diệt

MAYADEEN – Theo thông báo từ Ngũ Giác Đài, lực lượng liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiêu diệt Turki al-Bin'ali, một lãnh đạo tôn giáo cấp cao của ISIS, trong một trận không kích ở Mayadeen, Syria, hôm 31 tháng 5. "Al-Bin'ali có vai trò trung tâm trong việc chiêu mộ các tay súng khủng bố nước ngoài, và kích động những kẻ khủng bố tấn công trên toàn thế giới,” theo thông báo hôm thứ Ba của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

"Là giáo sĩ đứng đầu trong tổ chức ISIS từ năm 2014, Al-Binali đã đưa ra các chương trình tuyên truyền cổ vũ sự tàn sát và nhiều tội ác khác, âm mưu chính thống hóa sự thành lập của Nhà Nước Hồi Giáo, và là một phụ tá thân cận của thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi.” Bin'ali là một trong những người thuyết giáo nổi bật nhất của ISIS, thường xuyên xuất hiện trong các video tuyên truyền của tổ chức này. Theo Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, kẻ này đã bị Liên Hợp Quốc ra lệnh cấm vận vì trợ giúp ISIS chiêu mộ chiến binh từ nước ngoài.

Al-Bin'ali tự xưng là "grand mufti" (tạm dịch: người dẫn giắt vĩ đại) của ISIS. Từ này vốn dùng để chỉ viên chức cao nhất phụ trách về luật tôn giáo ở một nước Hồi giáo Sunni hoặc Ibadi. Trước đó, hôm 16 tháng 6, Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của ISIS, đã thiệt mạng trong một trận không kích hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên, tin tức này chưa được Hoa Kỳ xác nhận.

Phi Luật Tân: Cố kết thúc cuộc chiến Marawi vào cuối tuần

MARAWI – Vào hôm thứ Ba, quân đội đã mở một đợt tấn công mới nhắm vào các phiến quân Hồi giáo đang chiếm đóng thành phố Marawi ở miền nam, với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến vào cuối tuần này, cũng là thời điểm người Hồi giáo ăn mừng kết thúc tháng chay Ramadan. Cuộc chiến tại Marawi đã bước vào tuần thứ 5, với gần 350 người thiệt mạng. Những người di tản cho biết, họ nhìn thấy rất nhiều thi thể trong các ngôi nhà bị phá hủy bởi bom đạn. Theo ước tính, khoảng vài trăm thường dân vẫn còn kẹt lại bên trong thành phố.

Phát ngôn viên quân đội, Thiếu Tướng Restituto Padilla, cho biết, các lực lượng an ninh đặt mục tiêu giải thoát Marawi vào cuối tháng Ramadan, nhưng vẫn chưa chắn chắn sẽ làm được điều này. Vụ chiếm đóng Marawi đã khiến các nước Đông Nam Á lo ngại, vì sợ rằng Hồi Giáo Quốc đang tìm cách lập một căn cứ ở Phi Luật Tân, và gây đe dọa cho toàn khu vực. Ông Padilla nói, quân đội sẽ nỗ lực hết sức để ngăn không cho cuộc chiến leo thang, sau khi tháng chay Ramadan kết thúc.

Theo luật Hồi giáo, mọi tín đồ đều bị cấm xung đột trong tháng Ramadan. Hiện nhiều người đang lo ngại rằng, khi dịp lễ tôn giáo này kết thúc, những nhóm phiến quân khác có thể sẽ đến tham chiến. Chính phủ Manila đang theo dõi một số nhóm phiến quân Hồi giáo, với hy vọng rằng các nhóm này sẽ không liên minh với nhóm Maute để gia nhập cuộc chiến ở Marawi. Chiến trận trở nên ác liệt vào sáng thứ Ba, khi quân chính phủ bao vậy quận trung tâm Marawi và tiến về vùng hồ ở rìa phía nam thành phố. Trận chiến sau đó tạm ngừng vì trời mưa lớn.

Thái Lan: Gài bom bệnh viện để trả thù đảo chính

BANGKOK – Người đàn ông 61 tuổi, bị bắt tuần trước vì có liên quan đến vụ nổ bom ở bệnh viện quân đội tại thủ đô Bangkok, vào hôm thứ Ba đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, và cho biết lý do của hành động này là vì ông muốn phản đối nhà cầm quyền quân sự, vốn là một chính quyền không do dân bầu lên. Vụ tấn công tại bệnh viện Phramongkutklao vào tháng trước đã khiến 20 người bị thương, và xảy ra trùng với dịp kỷ niệm 3 năm vụ đảo chính quân sự tháng 5, 2014. Khi lật đổ chính phủ, quân đội Thái Lan tuyên bố rằng đã đến lúc họ cần phải kiểm soát tình hình, sau khi quốc gia trải qua nhiều tháng bất ổn bởi các cuộc biểu tình kéo dài trên đường phố.

Về vụ đánh bom bệnh viện, nghi can Wattana Pumret đã thừa nhận mọi tội trạng, bao gồm âm mưu sát nhân, tấn công gây thương tích, và tàng trữ chất nổ trái phép. Nghi can cũng nhận trách nhiệm đối với 2 vụ nổ nhỏ hơn tại Bangkok vào tháng trước, vốn đã làm vài người bị thương. Trong cuộc họp báo do cảnh sát tổ chức, ông Pumret cho biết, mọi hành động trước đây là nhằm phản đối chính quyền, và ông không có ý làm hại người khác. Ông cũng nói rằng ông chỉ hành động một mình, không có đồng phạm. Nghi can Pumret bị giam giữ và thẩm vấn tại một căn cứ quân sự, nơi quân đội đang dùng làm nhà tù tạm thời. Theo luật hiện hành của chính quyền Thái Lan, quân đội có quyền giam giữ thường dân mà không cần tội trạng, và có thể mở các phiên tòa quân sự để xét xử, đối với những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia.

Úc: Ngưng không kích tại Syria vì Nga-Mỹ căng

CANBERRA – Chính phủ Úc đã đình chỉ mọi nhiệm vụ không kích tại Syria, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Moscow gia tăng, sau khi Nga đe dọa sẽ theo dõi mọi máy bay của Hoa Kỳ và liên quân tại Syria. Trong thông báo hôm thứ Ba, Bộ Quốc Phòng Úc cho biết, nhằm đề phòng các nguy cơ, các chiến dịch không kích của nước này tại Syria sẽ tạm thời đình chỉ. Bộ Quốc Phòng Úc cũng thêm rằng, nước này vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Iraq, nơi chính phủ Baghdad vẫn đang chiến đấu với Nhà Nước Hồi Giáo tại Mosul.

Quyết định của Úc được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ cũng thay đổi các nhiệm vụ không kích của nước này tại Syria. Trước đó, vào hôm thứ Hai, Nga đã cảnh báo rằng, nước này sẽ dùng hệ thống phòng không của mình, hoặc các phi công Nga, để theo dõi các chuyến bay tại vùng phía tây sông Euphrates. Nga và Hoa Kỳ hiện đang cùng chống lại Nhà Nước Hồi Giáo, nhưng lại ủng hộ cho 2 phía đối lập nhau trong cuộc xung đột tại Syria.

Căng thẳng giữa 2 nước bắt đầu vào Chủ Nhật vừa qua, khi một chiến đấu cơ Hoa Kỳ bắn hạ một máy bay Syria, do máy bay này tấn công lực lượng nổi dậy do Hoa Kỳ ủng hộ. Lực lượng này khi đó đang tấn công vào Raqqa, thành phố được coi là thủ phủ của Nhà Nước Hồi Giáo. Chính phủ Nga, đồng minh của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad, đã đáp trả bằng cách đe dọa sẽ cắt mọi đường liên lạc chính thức, vốn được thiết lập nhằm ngăn ngừa các tai nạn trên không, và dọa sẽ coi mọi máy bay Hoa Kỳ và liên quân là mục tiêu.