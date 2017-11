Phát hiện 400 thi thể bị IS hành quyết tại Iraq

Thống đốc tỉnh Kirkuk, ông Rakan Said, cho biết các ngôi mộ tập thể này được tìm thấy tại khu vực al-Bakara, cách phía Bắc TP Hawija 3 km.

“Gần 400 người bị hành quyết”, ông Rakan Said cho biết.

Một số nạn nhân mặc quần áo bình thường, nhưng phần lớn mặc trang phục tử tù màu đỏ của IS. Ông Said khẳng định căn cứ nêu trên đã “biến thành một khu vực xử tử” tù nhân của IS.

Một loạt ngôi mộ chứa ít nhất 400 thi thể nghi là nạn nhân bị IS hành quyết đã được tìm thấy phía Bắc Iraq.

Hawija cách phía Bắc Baghdad 240 km và được giải phóng vào tháng 10 vừa qua, sau khi bị IS kiểm soát từ năm 2013.

Tướng Mortada al-Luwaibi cho biết quân đội Iraq tìm được các ngôi mộ nêu trên sau khi nhận được thông tin từ dân địa phương.

Ông Saad Abbas al-Nuaimi, một người chăn cừu trong khu vực, tiết lộ rằng ông thấy các tay súng IS chở tù nhân đến khu vực và xử tử họ. Ông cho biết có 5 ngôi mộ tập thể lớn ở khu vực al-Bakara.

Trong một diễn biến khác tại Syria, hôm 11/11 IS đã đẩy quân Chính phủ Syria và đồng minh ra khỏi vùng ngoại ô Al-Jalaa, mở đường cho lực lượng của chúng tái chiếm khu phía Nam của Abu Kamalkhông lâu sau đó.

“IS bắt đầu chống phá vào đêm ngày 9/11 và chiếm hơn 40% diện tích thị trấn Abu Kamal”, ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết.

Abu Kamal là thành phố mang ý nghĩa chiến lược cuối cùng đối với IS, nằm ở vùng trung tâm của cái mà tổ chức khủng bố này gọi là “vương quốc”.

