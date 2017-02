Phát hiện lô hàng mỹ phẩm giả trị giá $120 triệu ở Trung Quốc

Các mỹ phẩm giả bị thu giữ.

CHIẾT GIANG - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 15 nghi can, tịch thu một lượng lớn các mỹ phẩm giả và không đạt phẩm chất, có giá thị trường lên đến $120 triệu Mỹ kim. Hôm thứ Năm vừa qua, cảnh sát thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang đã bố ráp 7 xưởng chế tạo mỹ phẩm giả hoạt động ngầm, trong một chiến dịch bắt đầu từ hồi đầu tháng.



Nhà chức trách đã tịch thu trên 1,200 thùng chứa các loại mỹ phẩm giả có gắn nhãn những thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới như Chanel, Lancome, Dior và Estee Lauder. Tổng giá trị hàng hóa, nếu bán ra thị trường theo giá hàng thật, sẽ có trị giá đến 827 triệu yuan ($120 triệu Mỹ kim).



Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án làm mỹ phẩm giả này từ tháng 2, 2016, sau khi nhận đơn kiện của một người phụ nữ về việc bà mua nhầm sữa tắm giả hiệu Amway trên mạng Internet. Amway là công ty Hoa Kỳ chuyên sản xuất các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Cuộc điều tra đã giúp cảnh sát tìm ra đường dây chuyên sản xuất các mỹ phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng và bán trên mạng online, tại các tỉnh Hà Nam, Hắc Long Giang, Quảng Đông và Chiết Giang.



Cảnh sát bắt giữ 15 nghi can, bao gồm các nghi can tại Hà Nam và Hắc Long Giang. Cơ quan tư pháp đã buộc tội 13 người trong số này.



Một người sản xuất mỹ phẩm giả trong đường dây tại tỉnh Hà Nam thừa nhận, ông ta đã mua nguyên liệu thô trên mạng, rồi trộn chúng với nhau để làm ra các loại mỹ phẩm. Người này mua hộp đựng mỹ phẩm có in mã QR được sao chép từ các sản phẩm gốc tại tỉnh Quảng Đông. Người đàn ông này cũng thừa nhận đang điều hành rất nhiều xưởng hoạt động ngầm. Hắn ta bán mỹ phẩm giả dưới nhãn của các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi ít nhất gấp 10 lần tiền vốn.



Cảnh sát cho biết tất cả các mỹ phẩm giả sẽ bị tiêu hủy. Chính quyền Bắc Kinh đang cố gắng chống nạn hàng giả. Trong năm 2016, nhà chức trách nước này đã phá hơn 170,000 trường hợp sản xuất hàng giả và kém phẩm chất, bắt giữ gần 20,000 nghi can.