Phát hiện loài ếch quý hiếm tại California

THOUSAND OAKS – Các nhà nghiên cứu động vật tại California đang rất vui mừng, sau khi phát hiện sự xuất hiện trở lại của một loài ếch quý hiếm của tiểu bang. Một khối gồm 9 quả trứng của loài ếch chân đỏ California đã được phát hiện vào ngày 14 tháng 3, trong một dòng suối nhỏ trên dãy núi Santa Monica, trải dày từ phía tây Los Angeles, dọc theo bờ biển Malibu, tới Ventura County.

Loài ếch đang bị đe dọa này đã không còn xuất hiện trong môi trường tự nhiên trên núi Santa Monica từ thập niên 70. Cơ quan Công viên quốc gia đã cố gắng gầy dựng lại quần thể ếch, bằng cách đưa trứng ếch từ một quần thể ở khác ở Simi Hills về đây. Việc phát hiện đám trứng ếch mới cho thấy, sau 4 năm nỗ lực, loài ếch chân đỏ bắt đầu có dấu hiệu có thể tự sinh tồn và phát triển mà không cần hỗ trợ của con người. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết, việc chuyển trứng ếch vẫn sẽ được thực hiện trong một thời gian nữa.

Ếch chân đỏ dài từ 2 đến 5 inch, là loài ếch bản địa lớn nhất tại miền Tây, và có thời từng xuất hiện trên khắp tiểu bang. Tuy nhiên, do mất môi trường sống, ô nhiễm, và sự xuất hiện của các động vật ngoại lai, số lượng ếch chân đỏ đã giảm đi nhanh chóng. Nhà chức trách cũng đang cố gắng khôi phục lại loài lưỡng cư này tại nhiều khu vực khác. Vào năm ngoái, hàng ngàn con nòng nọc của ếch chân đỏ đã được thả vào công viên quốc gia Yosemite, nơi quần thể ếch đã biến mất từ hơn 40 năm trước.



Hạ Viện hoãn bỏ phiếu cho dự luật y tế của đảng Cộng Hòa

WASHINGTON DC – Cuộc bỏ phiếu, dự định diễn ra tối thứ Năm tại Hạ Viện, đối với dự luật cải tổ y tế American Health Care Act (AHCA) của đảng Cộng Hòa, đã bị hoãn lại sau khi đảng này không có được số phiếu cần thiết để bảo đảm dự luật được thông qua. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói rằng chính phủ “tin tưởng” dự luật sẽ được chuẩn thuận vào ngày thứ Sáu.

Tổng Thống Donald Trump đã có cuộc họp với nhóm House Freedom Caucus, gồm các dân biểu Cộng Hòa bảo thủ tại Hạ Viện, vào sáng ngày thứ Năm. Tuy nhiên, sau cuộc họp, các dân biểu nói rằng họ vẫn chưa thể quyết định về việc có nên ủng hộ dự luật AHCA hiện nay hay không. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói rằng cuộc họp “là một bước tiến khả quan,” và Tòa Bạch Ốc “rất, rất hài lòng với phương hướng” của các cuộc thảo luận. Ông Spicer cũng bác bỏ tin tức cho rằng cuộc họp này là nơi để các dân biểu bảo thủ đưa ra một đề nghị thương lượng.

Trong nội bộ đảng Cộng Hòa đang có một số mâu thuẫn liên quan đến dự luật AHCA. Một số dân biểu đã tỏ ra bất mãn với các yêu cầu của những đồng nghiệp trong nhóm Freedom Caucus, vì cho rằng nhóm này không đại diện cho đa số đảng Cộng Hòa, nhưng lại đang tranh thủ mọi cơ hội để gây áp lực với tổng thống và lãnh đạo đảng. Hiện có ít nhất 32 dân biểu Cộng Hòa nói rằng họ sẽ phản đối dự luật AHCA. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa cần 216 phiếu để chuẩn thuận dự luật tại Hạ Viện, do đó, họ chỉ có thể mất tối đa là 21 phiếu.

Hacker dọa xóa 300 triệu tài khoản iCloud, tống tiền Apple

CUPERTINO - Một nhóm hacker vừa tuyên bố đang giữ thông tin của hàng trăm triệu tài khoản iCloud, và sẵn sàng xóa dữ liệu trên đó nếu Apple không trả tiền chuộc. Nhóm hacker tự xưng là "Gia đình tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ" cho biết đang nắm trong tay tên tài khoản và mật mã của 300 triệu tài khoản iCloud, nhưng sẽ sẵn sàng xóa các thông tin này nếu được Apple trả một khoản tiền trước ngày 7 tháng 4.

Các hacker yêu cầu hãng điện toán phải trả $75,000 Mỹ kim bằng Bitcoin hoặc Ethereum (một dạng tiền ảo), hoặc $100,000 Mỹ kim thông qua thẻ quà tặng iTunes. Nếu không, hacker tuyên bố sẽ cài lại các tài khoản iCloud và xóa thông tin trên đó. Các tài khoản trong nhóm bị ảnh hưởng được cho là có địa chỉ @icloud.com, @me.com và @mac.com. Báo cáo nói các hacker đã cung cấp ảnh chụp màn hình các tài khoản bị kiểm soát với đội bảo mật của Apple, đồng thời cho xem video chứng minh nhóm có thể xóa dữ liệu từ xa.

Một nhân viên bảo mật của Apple đã đáp lại các hacker rằng: "Trước hết, chúng tôi yêu cầu các anh xóa video trên YouTube. Thứ hai, chúng tôi sẽ không trả tiền cho các tội phạm mạng, vì đó là vi phạm luật.” Một trong những hacker tuyên bố rằng: "Chúng tôi chỉ cần tiền.” Một nguồn tin cho biết, nhóm hacker đã tăng số lượng tài khoản iCloud bị chúng kiểm soát lên hơn 627 triệu tài khoản. Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về sự việc.

Một người Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tấn công London

UTAH – Giáo hội Mormon tại tiểu bang Utah cho biết, một người đàn ông sống tại tiểu bang này là 1 trong những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại London, và người vợ của ông bị thương nặng sau sự việc. Ông Kurt Cochran và vợ, Melissa, đang trong ngày cuối cùng của chuyến du lịch châu Âu, thì vụ tấn công xảy ra. Bà Melissa Cochran hiện vẫn đang được chữa trị trong bệnh viện.

Đôi vợ chồng Cochran đi du lịch Anh quốc để kỷ niệm 25 năm kết hôn, và để thăm cha mẹ của bà Melissa, vốn đang làm nhiệm vụ truyền giáo Mormon tại London. Theo lịch trình, lẽ ra đôi vợ chồng này đã quay về Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm.

Đôi vợ chồng bị bắt vì bỏ rơi con trong bãi đậu xe

TEXAS – Một đôi vợ chồng đã bị bắt vào thứ Ba vừa qua, sau khi con trai 8 tuần tuổi của họ được tìm thấy đang nằm một mình trong ghế car seat, đặt trên mặt đất của một bãi đậu xe đông người tại thành phố Katy, Texas. Các nghi can Sarah Shibley, 33 tuổi, và Gary Collins, 39 tuổi, bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Một người đàn ông đã tìm thấy đứa bé, và giao bé lại cho cô Dee Griffin-Steven, vì cô nhận sẽ chăm sóc cho đứa bé cho tới khi cảnh sát tới nơi.

Cô Griffin-Steven, một người mẹ có 3 con, kể lại: “Tôi đã khóc vì không thể tin được điều này có thể xảy ra.” Cô cho biết, em bé nằm một mình trong car seat, không có bình sữa và cũng không có mền đắp. Cảnh sát tin rằng, em bé đã nằm một mình trong khoảng 45 phút trước khi được người đàn ông phát hiện. Nghi can Shibley bị bắt khi cô ta quay lại hiện trường. Shibley giải thích rằng em bé bị bỏ quên, do cô ta cho rằng Collins đang xách car seat, và Collins thì nghĩ điều ngược lại. Em bé hiện đang được chăm sóc gởi Cơ quan bảo vệ trẻ em.