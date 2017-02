(VienDongDaily.Com - 01/02/2017)

LOS ANGELES – Cơ quan y tế LA County loan báo hôm thứ Ba rằng, trường hợp nhiễm vi khuẩn “siêu kháng thuốc” đầu tiên tại California đã được báo cáo tại quận hạt này. Theo đó, bệnh nhân bị nhiễm một dòng vi khuẩn E.coli kháng-kháng sinh, và sự lây nhiễm có thể xảy ra khi người này du lịch ở nước ngoài. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vi khuẩn siêu kháng thuốc này đã lây lan trong cộng đồng địa phương.Dòng vi khuẩn này mang gene mcr-1, có khả năng chống lại kháng sinh colistin, vốn được coi là một trong những nguồn kháng sinh sau cùng của con người, chỉ dùng để chữa trị những loại vi khuẩn có khả năng kháng thuốc cao. Cơ quan y tế cho biết, gene mcr-1 rất đáng lo ngại, vì có chứa một đoạn mã DNA có thể chuyển giao giữa các vi khuẩn, giúp truyền khả năng kháng thuốc cho các loài vi khuẩn nguy hiểm hơn.Đặc biệt, kháng sinh colistin lâu nay vẫn được dùng để chữa trị dòng vi khuẩn chết người CRE, được Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC coi là một trong những mối đe dọa nguy cấp nhất về vi khuẩn kháng thuốc tại Hoa Kỳ. Những người khỏe mạnh bình thường rất ít có khả năng bị nhiễm CRE. Vi khuẩn này thông thường chỉ xuất hiện trong các bệnh nhân chữa trị dài ngày tại bệnh viện, viện dưỡng lão, và các cơ sở chăm sóc y tế.LOS ANGELES – Nhà chức trách cho biết, 474 người đã bị bắt trong chiến dịch bố ráp các băng nhóm buôn người, diễn ra trong nhiều ngày tại California. Cảnh sát trưởng LA County, ông Jim McDonnell, cho biết các vụ bắt giữ diễn ra sau chiến dịch dài 3 ngày, được thực hiện vào cuối tuần qua bởi 30 cơ quan an ninh trên toàn tiểu bang. Trong chiến dịch, một số cảnh sát chìm đã giả dạng làm gái mại dâm trên đường phố, và đăng những quảng cáo bán dâm trên mạng.Nhà chức trách cho biết, trong số những người bị bắt, có hơn 30 người bị nghi là các tay dắt mối. Cảnh sát cũng giải cứu 28 cô gái trẻ còn trong tuổi vị thành niên, bị bóc lột tình dục, và hỗ trợ 27 phụ nữ - những người nói rằng họ là nạn nhân của đường dây buôn người. Nhà chức trách tuyên bố sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ bóc lột tình dục phụ nữ, nhất là trẻ em.

San Francisco kiện tổng thống vì ngân sách bảo vệ di dân lậu

Hôm thứ Ba, thành phố San Francisco đã kiện Tổng Thống Donald Trump về việc cắt ngân sách tài trợ đối với những thành phố bảo vệ di dân lậu, còn được gọi là các “thành phố dung thân.” San Francisco gọi lệnh hành pháp của tổng thống là trái hiến pháp, xâm phạm quyền tự chủ của thành phố, và hoàn toàn không phải là tinh thần Hoa Kỳ. Vào tuần trước, ông Trump đã ký lệnh hành pháp, yêu cầu cắt ngân sách tài trợ đối với những thành phố không chịu hợp tác với cơ quan di trú liên bang, gây ra nhiều cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ. Lệnh hành pháp không nói rõ loại ngân sách nào sẽ bị cắt giảm.

Nhiều “thành phố dung thân” khác dự kiến cũng sẽ khởi kiện tổng thống. Đơn kiện của San Francisco được nộp tại tòa liên bang ở miền bắc California, nêu tên Tổng Thống Trump, Bộ Trưởng Nội An John Kelly, và Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Dana Boente. San Francisco mỗi năm được nhận hơn $1.2 tỷ Mỹ kim trong ngân sách, hầu hết dành cho các chương trình hỗ trợ y tế, thực phẩm, và các chương trình an toàn khác. Hiện có khoảng 30,000 di dân lậu đang sống ở San Francisco.

Sự tranh cãi về vấn đề “thành phố dung thân” nổ ra vào năm 2015, khi cô Kate Steinle, 32 tuổi, bị bắn chết bởi một di dân lậu. Hung thủ Juan Lopez-Sanchez - một tay tội phạm và là di dân lậu từng nhiều lần bị trục xuất - trước đó bị giam tại nhà tù San Francisco, nhưng được nhà tù này thả ra bất chấp các yêu cầu giam giữ của cơ quan di trú.

Chính phủ Trump bị tố cắt liên lạc thông tin với CNN

WASHINGTON DC – Một phóng viên CNN ẩn danh cáo buộc Tòa Bạch Ốc đang cố gắng cô lập và trừng phạt hãng truyền thông này, khiến hãng bị giảm người xem. Ông Jake Tapper, một người dẫn chương trình của CNN, cũng nói rằng Tòa Bạch Ốc đã từ chối lời mời tham dự chương trình của ông. CNN là một trong những hãng truyền thông bị ông Trump chỉ trích nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử và sau khi ông nhậm chức, vì thường xuyên đưa những tin bất lợi cho ông Trump.

Tại một cuộc họp báo ở Trump Tower vào tháng trước, ông Trump gọi CNN là "tin giả" và từ chối trả lời phóng viên của hãng này, vì CNN đã đưa tin việc Nga được cho là nắm giữ những bằng chứng gây tổn hại cho ông Trump. Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết: "Chúng tôi gởi đại diện đến những nơi có thể thúc đẩy chương trình nghị sự của mình và CNN không phải là một nơi như vậy.” Tuy nhiên, ông nói rằng việc tẩy chay này không phải là vĩnh viễn.

Trong khi đó, tại một sự kiện tại Đại học George Washington, ông Sean Spicer, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, bác bỏ việc Tòa Bạch Ốc đóng băng hoạt động với CNN. Ông nói rằng ông vẫn trả lời các câu hỏi của CNN trong cuộc họp báo hàng ngày. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng: "Tôi sẽ không làm việc với những người không có ý định đưa tin đúng.”

Thương mại với Trung Quốc khiến Hoa Kỳ mất việc làm

WASHINGTON DC – Sự thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã khiến Hoa Kỳ mất 3.4 triệu việc làm từ năm 2001 đến 2015, theo báo cáo công bố hôm thứ Ba của Học viện chính sách kinh tế EPI của Hoa Kỳ. Sự phụ thuộc càng lúc càng tăng của Hoa Kỳ vào hàng nhập cảng Trung Cộng, và các chính sách thương mại không công bằng của Bắc Kinh, đã làm suy sụp ngành sản xuất của Hoa Kỳ, và chịu trách nhiệm cho 3 phần 4 số việc làm bị mất vì chênh lệch thương mại.

Báo cáo của EPI, một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, tỏ ra đồng ý với các tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump, về việc ông cho rằng sự mất cân bằng thương mại đã khiến các hãng xưởng Hoa Kỳ phải chuyển việc làm ra nước ngoài, chủ yếu là đến Trung Quốc và Mexico. Ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng Thống Trump, vẫn luôn cáo buộc rằng, Trung Quốc từ lâu nay vẫn đang thực hiện các chính sách thương mại gây hại trực tiếp cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của EPI, từ năm 2001 đến 2015, thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng gấp bốn lần, lên $483.2 tỷ Mỹ kim. Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Lao Động cho thấy, lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ đã thu nhỏ hơn so với thời điểm Tổng Thống Barack Obama nhậm chức vào tháng 1, 2009. Từ tháng 2, 2010 đến nay, lĩnh vực này chỉ tăng thêm 800,000 việc làm. Ngành chế tạo máy điện toán và phụ tùng điện tử là một trong những ngành công nghiệp của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nhất, khi bị mất 1.2 triệu việc làm trong giai đoạn 2001-2015.

NASA phát hiện cấu trúc cao 16 tầng trên mặt sao Hỏa

WASHINGTON DC - Các nhà khoa học NASA phát hiện một loạt cấu trúc khổng lồ trên bề mặt Hỏa Tinh. Những công trình lớn khiến các chuyên gia của Cơ Quan Không Gian NASA bối rối trước kích thước khổng lồ của chúng. Một số cấu trúc kỳ lạ có hình dáng bức tường, giống hệt lưỡi dao mỏng cao tương đương tòa nhà 16 tầng.

Tuy nhiên, chúng không phải nhà của người ngoài hành tinh mà nhiều khả năng hình thành do dung nham trong lịch sử hành tinh. NASA mô tả các cấu trúc là "những đỉnh đa giác" và tìm thấy chúng ở nhiều khu vực trên khắp bề mặt hành tinh. Theo NASA, cách giải thích đơn giản nhất cho những đỉnh nhọn này là dung nham chảy vào các vệt nứt gãy tồn tại từ trước, và sau đó lộ ra sau khi đất đá xung quanh bị bào mòn.

"Việc tìm thấy những đỉnh nhọn ở khu vực Medusae Fossae thúc đẩy tôi tìm kiếm mọi loại đỉnh đa giác trên sao Hỏa", bà Laura Kerber ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực thuộc NASA, cho biết. "Đỉnh đa giác có thể hình thành theo một số cách. Một vài trong số đó thực sự là chìa khóa để hiểu rõ lịch sử của sao Hỏa thời sơ khai. Nhiều đỉnh là những mạch khoáng sản, cho chúng ta biết về nước tuần hoàn dưới lòng đất.”

Doanh thu Apple lên cao nhất mọi thời đại

CALIFORNIA - Doanh thu hãng Apple đã tăng trở lại trong quý cuối năm ngoái, lên $78.4 tỷ Mỹ kim, nhờ nhu cầu iPhone tăng mạnh. Trước đó, hãng đã có 3 quý liên tiếp giảm doanh thu so với cùng thời kỳ năm trước. Quý vừa qua, Apple bán được 78.3 triệu iPhone, lật đổ kỷ lục cũ của cùng thời kỳ năm 2015 với 74.8 triệu chiếc. Việc này đã giúp hãng thu về tới $78.4 tỷ Mỹ kim.

CEO Apple – Tim Cook cho rằng sức tăng này một phần "nhờ nhu cầu iPhone 7 Plus đặc biệt mạnh". Hãng Apple thường lập kỷ lục vào quý cuối năm, do đây là quý kinh doanh hoàn chỉnh đầu tiên sau khi ra mắt iPhone mới vào tháng 9. Trong năm tài khóa 2016, doanh thu của Apple đã đi xuống lần đầu tiên kể từ năm 2001, do doanh thu iPhone giảm 3 quý liên tiếp. Rất nhiều nhà phân tích tỏ ra lo ngại rằng thị trường smartphone toàn cầu đang bão hòa. Khách hàng ngày càng mất nhiều thời gian hơn để thay điện thoại. Giới quan sát cho rằng, nhu cầu iPhone tăng mạnh vài tháng gần đây do đợt thu hồi khổng lồ của Samsung sau vụ Galaxy Note 7 nổ pin.

Apple được dự báo sẽ gặp khó khăn do các chính sách về thương mại, nhập cư và sản xuất nước ngoài của ông Donald Trump. Tân tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố muốn Apple "sản xuất máy điện toán trong nước" và "xây nhà máy lớn nhất của hãng tại Hoa Kỳ.” Apple hiện có $246 tỷ Mỹ kim tiền mặt và chứng khoán thanh khoản cao. Phần lớn số này được giữ ở nước ngoài.