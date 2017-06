Phật Quan Âm Thiền Tự tổ chức buổi gây quỹ lợp mái chùa

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017 Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự (PQATT) ở Stanton đã tổ chức buổi gây quỹ tại nhà hàng Seafood World trên đường Brookhurst, thành phố Westminster, Nam California để có chút tịnh tài lợp lại mái chùa đã bị hư, dột.





Thượng Tọa Tâm Thành, Viện Chủ, Đại Đức Đức Trí và ba sư cô Huệ Phương, Hạnh Giải, Phước Trang từ Phật Quán Âm Thiền Tự chắp tay cúi chào chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Vào lúc 6 giờ 30, Đại Đức Thích Đức Trí mời chư tôn đức và Phật tử khởi thân đứng lên làm lễ chào cờ Hoa Kỳ, VNCH và cờ Phật Giáo. Sau đó là phút nhập từ Bi Quán. Kế đến, Thầy Đức Trí mở lời trước khi giới thiệu thành phần tham dự.





Thượng Tọa Tâm Thành đang nói lời tri ân nhị vị Ni Sư Thiền Viện Sùng Nghiêm và các Ni Sư đã hỗ trợ tịnh tài tu sửa mái chùa PQATT. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đại Đức nói, “Tâm nguyện của người con Phật là hằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Luôn luôn lấy vấn đề hoằng pháp làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Thượng Tọa Thích Tâm Thành xây dựng Phật Quan Âm Thiền Tự cách đây 8 năm cũng không ngoài một mục đích cao cả ấy. Chùa PQATT xuất hiện giữa lòng nhân thế cũng không ngoài mục đích đưa con người tìm đến con đường giải thoát và giác ngộ. Chùa PQATT xuất hiện tại thành phố Stanton cũng không ngoài ý nghĩa cao siêu ấy.



“Hôm nay PQATT tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ để tu sửa lại mái chùa. Trở về tham dự và chứng minh cho buổi lễ, chúng con được cung kính giới thiệu: Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chứng minh cho buổi lễ; Thượng Tọa Thích Tánh Quang chùa VN Los Angeles, Thượng Tọa Thích Viên Chánh (trú trì chùa Báo Ân), Thượng Tọa Thích Từ Hạnh (trú trì chùa Khánh Anh), Đại Đức Thích Nhật Tánh (chùa Điều Ngự). Về phía chư tôn đức Ni có nhị vị Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Thích Nữ Chân Diệu (Thiền Viện Sùng Nghiêm); Ni Sư Thích Nữ Chân Phùng. Ngoài ra có các ni chúng PQATT gồm quý Sư Cô Thích Nữ Hạnh Giải, Thích Nữ Huệ Phương và Thích Nữ Phước Trang, và đông đảo đồng hương Phật tử về tham dự buổi tiệc chay gây quỹ hôm nay.”





Chị Nga Phạm (bìa phải) cùng gia đình gặp lại Thầy Tâm Thành sau gần 40 năm xa cách (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tiếp đến, Đại Đức Đức Trí cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Thành lên mở lời khai mạc. Thượng Tọa mời Đại Đức và các Sư Cô tại chùa PQATT cùng lên sân khấu chắp tay niệm “Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát” để chào chư tôn đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử.



Sau đó, Thượng Tọa nói, “Năm nay, Phật Quan Âm Thiền Tự đã thành lập được hơn tám năm, và cũng hoằng truyền chánh pháp được sáu năm trên Radio Bolsa 1480 AM. Để hoằng truyền chánh pháp thì trong tám năm có nhiều cái vui, nhiều cái buồn. Cũng có những sự việc mà chúng ta thấy người tu hành cũng cần cái sự đảm đang đó để đưa giáo lý đạo Phật đến cho mọi người, thì Phật Quan Âm Thiền Tự cũng góp phần nhỏ để truyền tải cho Phật tử và đồng hương lắng nghe.



“Năm nay nhân kỷ niệm 8 năm, chùa cũng muốn tổ chức tại nhà hàng, mục đích để thông báo các vị, cám ơn các vị đồng hương, quý Phật tử, thiện nam tín nữ đã có công giúp đỡ bao nhiêu năm qua trong sự thăng trầm khó khăn mà các vị đã cố gắng hợp cùng với thầy để xây dựng ngôi Tam Bảo, mặc dù nó lẹp xẹp, nó chưa hoàn chỉnh cho lắm, nhưng tấm lòng của các vị là một công đức rất lớn. Năm nay sẵn kỷ niệm như vậy, thầy cũng muốn có một chút tịnh tài để sửa sang cái mái chùa đã bị dột sau mấy tháng vừa rồi bị mưa, vì mái chùa đã hơi cũ.”





Hòa Thượng Thích Viên Lý trao tặng Thầy Tâm Thành $2,000. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước khi cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý lên ban đạo từ, Đại Đức Đức Trí, một lần nữa tán thán công đức vô lượng, tấm lòng từ bi của Thượng Tọa Thích Tâm Thành đã bảo trợ Đại Đức và ba sư cô sang tu học. Đại Đức cho biết, vì chùa là căn nhà đã quá cũ nên mái bị hư, nhiều hôm mưa, Thượng Tọa, Đại Đức và ba sư cô phải mỗi người cầm một cái chậu hứng nước, có hôm đang mưa Thượng Tọa và Đại Đức, hai thầy trò phải leo lên mái chùa lấy dầu hắc trét đỡ cho bớt dột chánh điện; vì thế không thể để tình trạng này kéo dài càng hư hỏng thêm nên Thượng Tọa Viện Chủ quyết định tổ chức tiệc chay này để mong chư tôn đức và Phật tử hoan hỷ giúp một tay tu sửa ngôi chùa.



Ngay sau đó, Hòa Thượng Thích Viên Lý được cung thỉnh lên ban đạo từ. Hòa Thượng tán thán công đức vô lượng của Thượng Tọa Tâm Thành, và cho biết Thượng Tọa hiện là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ của Tăng Đoàn Phật Giáo VNTN, Thượng Tọa là người hòa đồng tôn giáo, vì thế, không chỉ các Phật tử VN đến với chùa mà Thượng Tọa đã cảm hóa được cư dân bản xứ ở xung quanh chùa trở thành những người bạn láng giềng tốt bụng, và làm cho khu vực nơi có PQATT trở nên yên ổn. Hòa Thượng nói vắn tắt mấy lời và trao tặng PQATT hai ngàn Mỹ kim.



Quý chư tôn đức Tăng, Ni hiện diện trong buổi tiệc cũng hỗ trợ tịnh tài và 47 bàn tiệc đều đóng góp để giúp tu sửa mái chùa. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đấu giá một số tặng vật giá trị như bức tranh Mã Đáo Thành Công bằng ngọc cẩm thạch, Con Cá Vàng may mắn, tượng Phật Di Lặc, tượng Thần Tài, v.v.. Đặc biệt có babức Kinh Bát Nhã treo tường, và có bán vé số trúng máy tính bảng cùng nhiều lô an ủi trị giá từ $10 đến $100.

Trong lúc đấu giá và xổ số, một số ca nhạc sĩ đã giúp vui văn nghệ, trong đó có nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt, Anh Tuấn, chị Diễm và Thầy Châu đánh đàn, ca sĩ Thanh Ngà, Diệu Vui, Diệu Liên trình bày các màn đơn ca, song ca giúp vui.



Trong buổi tiệc, Viễn Đông gặp chị Nga Phạm, pháp danh Tịnh Ngân, cư dân San Diego; chị nói về cơ duyên gặp lại Thầy Tâm Thành sau mấy chục năm. Trước tiên chị cho biết trong bàn tiệc này gia đình chị có năm người, còn năm người khác là chị em kết nghĩa và chị kể, “Lúc ở Việt Nam tôi ở Nha Trang, thầy cũng ở Nha Trang, gia đình tôi cũng là gia đình Phật tử của chùa Pháp Tánh của Thầy Diệu Tánh, sư phụ của Thầy Tâm Thành ở Đồng Đế. Lúc đó thầy còn nhỏ, mới xuất gia, sau đó Thầy ra Huế. Sau bao nhiêu năm xa cách rồi chúng tôi vượt biên đến San Diego, một năm sau Thầy cũng ở Mỹ và có ghé nhà chị tôi là chị Hằng ăn cơm rồi vì cuộc sống, mỗi người đi làm ăn một nơi không có liên lạc, năm ngoái gia đình tôi có một người thân qua đời , chúng tôi lên nhà quàn và tình cờ gặp lại Thầy Tâm Thành, chúng tôi hết sức vui mừng, và bây giờ mỗi ngày lễ lớn chúng tôi đều có mặt tại PQATT để ủng hộ Thầy. Thật tình mà nói, Thầy Tâm Thành là người đức độ, một vị chân tu, xứng đáng là tấm gương cho chúng tôi noi theo, và chúng tôi coi Thầy là bậc Sư Phụ của chúng tôi.”

Quý Phật tử không tham dự tiệc chay được, nếu muốn giúp một tay cho Thầy Tâm Thành sửa chùa xin liên lạc về Phật Quan Âm Thiền Tự ở số điện thoại (714) 892-6838, hoặc địa chỉ chùa, 7922 Santa Catalina Ave, Stanton, CA 90680.