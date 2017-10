‘Phi công’ ghen ngược đâm chết chồng của nhân tình ở Sài Gòn

Ngày 30/10, Công an quận 6, TP.Sài Gòn, cho biết đang tạm giữ Trương Đức Quang, 29 tuổi, ngụ quận 5 đồng thời củng cố hồ sơ chuyển nghi phạm lên Công an TP.Sài Gòn để điều tra về hành vi Giết người. Công an cũng đang khám nghiệm tử thi của nạn nhân Hà, 43 tuổi, ngụ quận 6.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Linh.

Đại diện Công an quận 6, TP.Sài Gòn, xác nhận nguyên nhân xảy ra vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm số 48 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 vào tối qua là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Theo công an, giữa Quang và vợ của ông Hà (40 tuổi) có quan hệ tình cảm thời gian gần đây. Tối qua, Quang cầm con dao và một cây súng bắn đạn bi đi tìm ông Hà. Nghi phạm sau đó dùng dao đâm chết chồng của nhân tình.

Trước đó, khoảng 20h tối 29/10, một nhóm người đang tập trung tại căn nhà trên thì Quang xuất hiện, xông vào nhà, dùng hung khí đâm ông Hà tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm toan bỏ chạy nhưng đã bị người dân cùng công an vây bắt.

Theo một số người dân, ông Hà đã có vợ và 2 con. Gia đình họ sống gần nơi xảy ra vụ việc. Thời gian gần đây, vợ chồng ông Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm.

