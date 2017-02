Phi Luật Tân la làng vì toan tính của Trung Quốc

Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana hôm thứ tư lên tiếng từ Manila cho hay chính phủ Phi Luật Tân là “Trung Quốc có thể cố xây dựng kiên cố một bãi đá cạn đang có tranh chấp chủ quyền với Manila là bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông và chuyện này là hoàn toàn không chấp nhận được.”Bãi đá cạn này chỉ nằm cách đảo Luzon của Phi Luật Tân có 230 cây số nhưng cách duyên hải của Trung Quốc hàng ngàn cây số. Từ năm 2012 đã nổ ra cuộc tranh chấp khi Trung Quốc ngăn cản không cho các ngư phủ Phi Luật Tân vào đánh bắt cá tại đây.Sau khi có chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Thống Rodrigo Duterte vào tháng 10 năm 2016 thì Trung Quốc cho phép tàu đánh cá của Phi Luật Tân vào khu vực hoạt động trở lại. Ông Lorenzana nói, “Trung Quốc đã chiếm ba đảo ở Biển Đông rồi, bây giờ họ lại muốn chiếm thêm Bãi Cạn Scarborough, như thế làm sao chúng tôi chấp nhận được, chuyện này sẽ làm chúng tôi rất lo âu vì vị trí quá gần lãnh thổ của chúng tôi của Bãi này.”

Anh: Quốc Hội đồng ý rời Âu Châu

Hôm thứ Tư Quốc Hội Anh đã có cuộc bỏ phiếu tối hậu về việc cho phép chính phủ tuyên bố rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Với số phiếu áp đảo 494-122, Quốc Hội Anh đã ủng hộ quyết tâm chia cắt với khối EU sau cuộc thảo luận kéo dài bảy tiếng đồng hồ, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lúc 8 giờ tối.

Thủ lãnh đảng đối lập là đảng Lao Động ông Jeremy Corbyn, đã hối thúc các đồng viện cùng đảng hãy bỏ phiếu chấp thuận. Các quan sát viên cho là vấn đề hiện nay chỉ là xem tỉ lệ bỏ phiếu như thế nào mà thôi.

Từ văn phòng Thủ Tướng Anh Theresa May cho hay là “cuộc bỏ phiếu là một lựa chọn hoặc là rút ra khỏi EU với các điều kiện, hoặc là đơn thuần rút lui mà không cần điều kiện gì cả.”

Một trong các chuyện làm nhiều dân Anh lo lắng nhất chính là chuyện ký kết các thỏa ước mậu dịch sau này giữa Anh và khối EU.





Nga: Lãnh tụ đối lập bị chặn không cho tranh cử

Tổng Thống Nga Vladimir Putin, cầm quyền từ năm 1999 đến nay, hiện đang có ý định ra tranh cử ghế lần thứ tư, và nhân vật đấu tranh đấu chống lại chính phủ Nga nổi bật nhất, ông Alexey Navalny, là đối thủ nguy hiểm duy nhất của Putin. Nhưng mới đây, ông Navalny đã bị mang ra xử lại trong một phiên tòa ở Nga và lần này ông bị kết án đã nhận hối lộ và bị tuyên án 5 năm tù treo bị phạt 500,000 rubles, tức vào khoảng $8,400 Mỹ kim.

Navalny là lãnh tụ đảng Tiến Bộ đối lập, có thể sẽ bị ngăn cấm không cho ra tranh ghế tổng thống Nga vào năm 2018, vì luật lệ của Nga cấm những ai bị buộc tội hình sự không được tranh cử. Sau khi nghe bản án, ông nói, “Chúng tôi không thừa nhận bản án và sẽ đảo ngược nó, theo Hiến pháp Nga, tôi có toàn quyền tham gia tranh cử tổng thống và tôi sẽ chiến đấu vì điều khoản này.”

Vào năm 2013 trong một phiên tòa, ông Navalny đã bị kết án có tội tham nhũng trong chuyện quản lý gỗ của nhà nước và cũng bị kêu án 5 năm tù treo.





Úc: Giám đốc bưu điện lãnh lương cao gấp 10 lần thủ tướng

Thủ Tướng Malcolm Turnbull đã lên tiếng kêu gọi Bưu Điện Úc phải xem xét lại mức lương cao như núi của Giám Đốc điều hành cơ quan này, vì ông Ahmed Fahour lãnh lương đến $5.6 triệu Úc kim ($4.3 triệu Mỹ kim) trong năm 2016, tức cao hơn lương của Thủ Tướng Turnbull đến 10 lần. Thủ Tướng Turnbull nhận định, “Lương như thế thì cao quá đáng.”

Nhưng Bưu Điện Úc bảo vệ cho số lương này, vì họ cho hay ông Fahour được trả thêm tiền thưởng hậu hĩnh vì ông có công làm cho dịch vụ Bưu Điện Úc từ thua lỗ đã tiến đến mức doanh thu có lời vào năm 2016 và số tiền thưởng lên đến $1.2 triệu.

Nhưng vì Bưu Điện là một cơ quan công quyền nên các chính trị gia Úc đều nói lương như thế là “vô lý” đối với một nhân viên thừa hành của chính phủ. Chủ tịch John Stanhope của Bưu Điện Úc giải thích, “Dịch vụ Bưu Điện hết sức cạnh tranh, chúng tôi cần trả lương theo kiểu cạnh tranh cho người giám đốc điều hành.”





Trung Quốc: Tiệc có thịt động vật hoang dã

Chính phủ đã mở một cuộc điều tra về chuyện có một số quan chức địa phương ở tỉnh Quảng Tây đã nhập tiệc bằng thịt con thú ăn kiến, hay còn gọi là con trút, vốn là loài động vật hoang dã có tên trong danh sách bảo vệ gắt gao trên thế giới.

Trong vài ngày qua, những tấm ảnh về bữa tiệc thịt trút vào năm 2015 lại tái xuất hiện trên Internet và gây xôn xao giận dữ trong dư luận mạng online ở Trung Quốc. Con trút có bộ da bằng các miếng vảy dầy, nổi tiếng có thịt rất ngon, nhưng theo luật bảo vệ thú bị hăm dọa diệt chủng của Trung Quốc, những ai bị bắt gặp ăn thịt trút có thể bị án tù đến 10 năm.

Các viên chức bị liên lụy đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Một người dùng trang Weibo có tên Ah-cal cho hay, “Tôi được mời tham dự bữa tiệc này, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thịt trút, ngon quá đi thôi, tôi si tình món này rồi đấy.”





A Phú Hãn: Khủng bố IS bắn 6 nhân viên cứu trợ

Sáu nhân viên cứu trợ nhân đạo đã bị sát hại hôm thứ Tư và hai người khác mất tích khi những kẻ vũ trang nổ súng bị cho là thuộc nhóm IS vào đoàn xe của họ ở Afghanistan, theo lời một viên chức chính phủ xứ này cho hay. Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế ICRC nói các chiếc xe lúc ấy đang chở thực phẩm cứu trợ đang di chuyển trong vùng Qush Tepa thì bị chận lại gần một thị trấn có tên là Shibergan thuộc tỉnh Jawzjan phía bắc A Phú Hãn, theo lời đại diện của ICRC là Thomas Class cho hay. IS bắt đầu xuất hiện ở Afghanistan từ năm 2015, thường tấn công thủ đô Kabul và khu vực phía đông, nhưng hiện nay IS cũng chưa lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ thảm sát mới nhất này.

ICRC hiện diện ở Afghanistan từ 30 năm qua để giúp đỡ dân chúng, ngay từ thời có chiến tranh giữa Liên Xô và quân kháng chiến Afghanistan. Giám Đốc điều hành của ICRC, ông Dominik Stillhart nói, “Chúng tôi đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động và đang tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.”