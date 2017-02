(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Giám đốc điều hành Loganair, ông Jonathan Hinkles, cho biết: "Mọi người đều biết nhau rất rõ. Các hành khách sử dụng máy bay ở đây giống như là một dịch vụ xe bus địa phương.”

Chuyến bay không kiểm tra an ninh ở phi trường Campbeltown.

SCOTLAND - Một phi trường ở Scotland cho phép du khách chỉ cần khẳng định bằng miệng rằng không có đồ vật cấm trong hành lý là có thể đi qua cửa kiểm tra an ninh. Trong khi các phi trường Hoa Kỳ đang phải thực hiện các hoạt động thắt chặt an ninh và thủ tục pháp lý đối với du khách theo sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng Thống Trump, một sân bay ở Scotland đã đi ngược lại điều này.



Sân bay bỏ các thủ tục an ninh là Campbeltown ở tây nam Scotland. Các du khách khi đến sân bay này sẽ không bị kiểm tra hành lý hay hộ chiếu. Thay vào đó, hành khách trên chuyến bay sẽ đưa ra một tuyên bố khẳng định bằng miệng rằng, họ không có bất kỳ mặt hàng bị cấm nào trong hành lý của mình như vật sắc nhọn, súng hoặc các chất lỏng.



Theo giới truyền thông, 15 hành khách đầu tiên không cần kiểm tra an ninh đã đi trên chuyến bay Loganair 6844, cất cánh lúc 9 giờ 15, ngày 30 tháng 1 đến Glassgow. Đây là lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua có một chuyến bay không có kiểm tra an ninh.



Việc làm này đã được sự đồng ý của Bộ Giao Thông và Cơ quan Hàng không dân sự Anh. Tuy nhiên, người dân Anh lo ngại rằng, quyết định bỏ kiểm tra an ninh của sân bay sẽ đưa đến những nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố. Đặc biệt, đường bay vào Glasgow lại đi qua các cơ sở điện hạt nhân và các tòa nhà của chính phủ.



Sau những cuộc tấn công khủng bố vào sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ năm 2016, các quốc gia khắp thế giới đã tăng cường an ninh tại các sân bay để đối phó với nguy cơ bị tấn công.