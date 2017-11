Phim điện ảnh Bữa sáng ở Tiffanys được hiện thực hóa

Trang trí bên trong tiệm Blue Box Café.NEW YORK – Với sự thành công của phim “Breakfast at Tiffanys” (Bữa sáng ở Tiffanys) năm 1961, với tài tử chính là người đẹp Audrey Hepburn, từ ngữ “Bữa sáng ở Tiffanys” cũng trở thành điển tích, thể hiện ước mơ của một cô gái bình dân muốn được bước vào cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu.Tiffanys là tên một hãng trang sức nổi tiếng ở New York. Trong phim “Breakfast at Tiffanys”, nhân vật chính Holly Golightly (Audrey Hepburn) có một niềm vui riêng, đó là ngắm nghía những món đồ trang sức lộng lẫy bên trong các ô kính của tiệm Tiffanys lúc… 6 giờ sáng. Holly ăn diện như một quý bà thật sự, đứng ngắm các món nữ trang qua cửa kính, và ăn bữa sáng giản dị gồm một chiếc bánh croissant và 1 ly cà-phê. Thói quen thường nhật này của Holly được cô gọi là “bữa sáng ở Tiffanys.”Hiện tại, những người hâm mộ bộ phim có thể thưởng thức một “bữa sáng ở Tiffanys thật sự, sau khi hãng trang sức này mở tiệm cà-phê Blue Box tại tầng 4 trong tòa nhà của hãng. Du khách sẽ có thể dừng chân ăn sáng tại đây, đồng thời ngắm nghía các món đồ trưng bày tinh xảo đắt giá. Toàn bộ quán được thiết kế với tông màu xanh dương nổi tiếng của Tiffanys, từ màu tường cho tới màu ghế, đĩa ăn, cho tới lọ gia vị.Ý tưởng của Tiffanys khiến những người yêu điện ảnh, yêu nhân vật Holly Golightly, cảm thấy thích thú. Blue Box Café có tầm nhìn ra công viên Central Park. Một bữa ăn sáng tại đây có giá khoảng $29 Mỹ kim, với các món tương tự như bữa sáng của nhân vật Holly, với bánh croissant, cà-phê (hoặc trà), và một món phụ tùy chọn như trứng, thịt heo muối… Bữa trưa ở Tiffanys có giá $39 Mỹ kim, với các món salad, thịt gà, nước uống. Bữa tối ở Tiffanys sẽ có giá cao nhất, với $49 Mỹ kim một phần.Tiệm Blue Box Café của Tiffanys đã khai trương từ cuối tuần qua.