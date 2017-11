Phim Justice League yếu, không thu cao như mong đợi

Tiền bán vé của Phim Justice League không được khỏe như các nhân vật chính.

HOLLYWOOD - Sau hơn một ngày trình chiếu, cuốn phim tốn kém khá nhiều "Justice League" chỉ đem về những tin không vui từ phòng bán vé cho DC và Warner Bros.



Justice League (Liên Minh Công Lý), tác phẩm tiếp theo thuộc Vũ Trụ Siêu Anh Hùng DC (DCEU) sau "Wonder Woman" (2017), quy tụ những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của truyện tranh DC. Bộ phim xoay quanh sự ra đời của nhóm siêu anh hùng Liên minh Công lý này gồm Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Aquaman (Jason Momoa) và The Flash (Ezra Miller).



Ngày thứ Sáu, phim được chính thức chiếu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với phẩm chất chỉ ở mức trung bình, cộng thêm những phê bình bất lợi của giới điểm phim, cuốn phim công phu tốn kém do đạo diễn Zack Snyder thực hiện đang có số thu thấp hơn chờ đợi khiến hãng phim Warner Bros. và DC như đang "ngồi trên đống lửa."

Hồi tháng 10, giới quan sát dự đoán Justice League sẽ ra quân ở mức trên dưới $110 triệu Mỹ kim sau ba ngày khởi chiếu tại Bắc Mỹ. Nhưng sau khi báo chí được phép đăng tải bài bình luận từ thứ Tư, và phim chính thức khởi chiếu, con số nay rơi xuống mức báo động là $95 triệu.



Năm nay, đã có sáu phim ra quân ở mức trên $100 triệu tại Bắc Mỹ, bao gồm Beauty and the Beast ($174.8 triệu), Guardians of the Galaxy Vol. 2 ($146.5 triệu), IT ($123.4 triệu), Thor: Ragnarok ($122.7 triệu), Spider-Man: Homecoming ($117 triệu), và Wonder Woman ($103 triệu).



Nguy cơ Justice League ra quân kém cả phim riêng về Wonder Woman là hoàn toàn có thật. Giới phê bình không mặn mà với Justice League, thể hiện qua số điểm 39% trên Rotten Tomatoes trong khi cho điểm Wonder Woman (nằm trong số các phim hay nhất mùa hè) lên tới 92%.