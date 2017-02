Phó chủ tịch quận 1 tiếp tục ra quân lấy lại vỉa hè

Một trạm an ninh bị phá bể trên vỉa hè ở quận 2 chiều thứ Hai. (Dân Trí)



SÀI GÒN – Công tác làm sạch vỉa hè, tháo gỡ hết các cấu trúc, sạp quán, bắt phạt xe đậu ẩu đã tiếp tục được thi hành tại quận 1 ngày thứ Hai. Cầm đầu nỗ lực này bắt đầu từ tuần trước là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ Tịch UBND quận 1. Chiến dịch này không chỉ lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, mà còn giúp thành phố có nét thẩm mỹ “như Singapore” hầu thu hút du khách quốc tế cũng như người trong nước.

Mỗi khi đi thanh tra, ông Hải đã cho báo chí đi theo để cho thấy ông cho công nhân tháo gỡ các cấu trúc vi phạm vỉa hè, cho dù cấu trúc thuộc một cơ quan của chính quyền, như từng xảy ra trong tuần qua với văn phòng của phường bị đập phá.





Một người dân đang cự nự, chỉ tay vào ông Hải để bày tỏ ý kiến về việc tháo dỡ một trạm an ninh ở vỉa hè sắp bị bứng đi chiều thứ Hai. (Dân Trí)





Vào chiều thứ Hai thì một trạm kiểm tra của cảnh sát cũng bị ông Hải cho phá sập luôn. Hàng loạt chốt an ninh và rào dây xích lấn chiếm vỉa hè quanh Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn đã bị phá dỡ trong chiến dịch “ra quân lấy lại vỉa hè.” Trong quá trình này, một người đàn ông đã phản đối lại Đoàn Ngọc Hải, cự cãi om sòm trước báo chí và cảnh sát.



Ông Hải đã dẫn đầu đoàn công tác gồm Quản Lý Trật Tự Đô Thị, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường Bến Nghé, phường NT Bình.



Tại đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé), theo báo Dân Trí, tổ công tác nhận thấy công trình xây dựng để vật liệu lấn chiếm vỉa hè nên tịch thu. Cách đó khoảng 50 mét, tại góc đường Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Công Trứ, trước trụ sở công ty Vận Tải Biển Sài Gòn, ông Hải “phát hiện” đơn vị này có bồn hoa xây lấn chiếm vỉa hè và trồng cây sứ cao khoảng 5 mét, nên ông yêu cầu quản lý trật tự đô thị lập biên bản, đập bỏ và bứng cây đi nơi khác.



Trong lúc lực lượng đang làm nhiệm vụ, nhìn qua phía cuối góc đường Hồ Tùng Mậu, ông Hải lại “phát hiện” chốt an ninh bằng nhôm cao khoảng 2 mét của Ngân Hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn nên yêu cầu người đại diện của ngân hàng ra “làm việc.”



Sau khoảng 5 phút, một phụ nữ của phía ngân hàng không trình được các giấy tờ liên quan và có xin tự tháo dỡ. Nhưng ông Hải nhà ta không đồng ý và ngay lập tức yêu cầu tổ công tác tháo dỡ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.



Sau khi giải quyết xong chốt an ninh nói trên, ông Hải nhìn qua phía bên kia đường VV Kiệt thì tiếp tục “phát hiện” hàng loạt chốt an ninh khác cũng chiếm vỉa hè và hàng rào bằng dây xích bao quanh vỉa hè. Thế là phó chủ tịch quận Hải gọi ngay Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ Tịch phường Nguyễn Thái Bình đến để chất vấn.



Sau một hồi kiểm tra, ông Việt báo cáo lãnh đạo quận 1 rằng phía Ngân Hàng không trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép xây dựng các chốt này. Thế là ông Hải lại ra lệnh cho tháo dỡ và cẩu hết thảy 5 chốt bằng nhôm và 1 chốt bằng bê tông nằm trên vỉa hè xung quanh Ngân Hàng Nhà Nước.

Ngoài ra, ông Hải cũng chỉ đạo lực lượng đưa ngay một xe cẩu đến phá hết hệ thống dây xích bao quanh vỉa hè và trả lại phần đường cho người đi bộ.



Trong quá trình ông Hải đi giành lại vỉa hè tại trục đường này, rất đông người dân đã đến xem và lên tiếng phản đối. Có một ông đã cãi tay đôi vài tiếng với ông Hải trước khi rút lui vì không thể ngăn chặn ông phó chủ tịch với chiến dịch rất chính đáng.



Đa số người dân ở đây đã đồng ý với việc vỉa hè các tuyến đường xung quanh Ngân Hàng Nhà Nước đã bị chiếm dụng bấy lâu nay, khiến người dân phải đi bộ xuống lòng đường.

Cũng trong buổi ra quân chiều thứ Hai, tổ công tác đã cẩu hàng loạt xe hơi đâu ẩu trên vỉa hè, trong đó có chiếc xe mang bản số xanh của chính phủ thuộc Viện Cấp Cao 3 ở Sài Gòn.