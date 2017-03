Phó Hải bị bảo vệ dân phố tấn công tại vỉa hè

Bậc tam cấp của khách sạn 5-sao New World tại phường Bến Thành bị đập bỏ chiều thứ Ba. (Zing)



SÀI GÒN – Cuộc chiến giành lại vỉa hè đã có những giây phút gay cấn vào chiều thứ Ba. Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải bị một người đụng vào người khiến ông nổi sùng. Sau đó, một khách sạn 5 sao đầu tiên tại Sài Gòn bị phá nát bậc tam cấp.





Hình lấy từ video clip cho thấy Đoàn Ngọc Hải đang chỉ tay vào ông cán bộ bảo vệ dân phố sau khi bị ông này đụng vào người. Đằng sau họ là văn phòng nha khoa “Nụ Cười Sài Gòn.”





Về vụ đụng độ tại khu vực đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, trong khi phó Hải đang ra lệnh cho lực lượng tháo dỡ trụ sở khu phố chiếm vỉa hè thì một anh cán bộ thuộc ban bảo vệ khu phố đã ôm thùng đồ đi ngang qua tông mạnh vào ông phó Hải.



Vài phút trước đó, khi biết tin phó chủ tịch UBND quận kiểm tra trật tự đô thị tại phường của mình, lãnh đạo phường Tân Định đã đến phân trần rằng đường Trần Khắc Chân nhỏ hẹp. Trụ sở sinh hoạt khu phố 3 cũng xây sát vào bên trong.



Ông Hải ngắt lời và cho biết, “Cơ quan nhà nước thì phải làm gương. Căn cứ vào lộ giới của nhà dân bên cạnh để kiểm tra lại giấy tờ xây dựng, lấn chiếm bao nhiêu thì tháo dỡ ngay,” ông Hải ra chỉ thị.



Sau đó, trong khi ông Hải đang đứng trên vỉa hè “lăng xăng” chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ trụ sở khu phố 3 thì một người đàn ông ôm thùng đồ của trụ sở khu phố 3 đi ngang qua tông mạnh vào vai ông phó.

Khi biết người tông vào mình là anh bảo vệ khu phố, phó Hải yêu cầu lãnh đạo phường phải có mặt. Ông Hải nói với lãnh đạo phường, “Tôi đang đứng trên vỉa hè thì anh này đi ngang tông mạnh vào. Việc này thể hiện sự chống đối cấp dưới với cấp trên.”



Ông bảo vệ khu phố giải thích rằng ông không biết ai là ông Hải và chỉ vô tình tông vào.

Tuy nhiên ông Hải cho rằng, “Vỉa hè rất trống nhưng anh đi ngang xô mạnh vào tôi. Tất cả chúng ta làm việc vì cái chung nhưng anh làm vậy là không được và yêu cầu địa phương kiểm điểm cán bộ này nếu không kiểm điểm thì yêu cầu ra khỏi bộ máy.” Nói xong ông Hải nói “mời” bảo vệ khu phố đi nơi khác.



Ông cán bộ bảo vệ khu phố được báo ghi nhận tên là Thạch S. (Thạch Sanh hay Thạch Sùng?).

Ở khu phố khác tại phường Bến Thành, các bậc tam cấp nằm trên trên vỉa hè của khách sạn 5 sao ở trung tâm Sài Gòn bị đập bỏ khi khách sạn này không trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. New World trở thành khách sạn 5 sao đầu tiên tại Sài Gòn bị phó Hải cho phá bậc tam cấp.



Trước đó, tại khách sạn 3 sao Paradise Sài Gòn, ngay góc giao lộ Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái, thấy bậc tam cấp được tháo dỡ dở dang, ông Hải ngay lập tức yêu cầu lực lượng chức năng đo đạc, kiểm tra phần sai phạm.



Khi đại diện khách sạn ra giải thích, xin cho thời gian tự tháo dỡ, ông Hải không đồng ý vì cho rằng quận đã “ra quân” hơn hai tháng, nhưng phía khách sạn vẫn cố tình không hợp tác. “Anh có giấy tờ gì đem xuống liền, khách sạn 3 sao hay 5 sao gì tôi cũng đập. Xử lý xong phần anh, tôi còn qua xử lý khách sạn New World,” ông Hải nói.



“Xử” xong khách sạn 3 sao, ông Hải tiếp tục dẫn đoàn liên ngành đến kiểm tra khách sạn New World cách đó khoảng 100 mét.



Tại đây, đại diện khách sạn đã đem một số giấy tờ liên quan đến phần công trình này. Tuy nhiên, sau khi người này không trình được quyền sử dụng đất, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

“Người dân là số một, doanh nghiệp chỉ đứng sau,” phó Hải tuyên bố với đại diện khách sạn New World. Sau đó hàng loạt bậc tam cấp của khách sạn New World đã bị đập bỏ.