Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce đã được bầu sai quy định vì ông mang hai quốc tịch. Đó là phán quyết của Tòa án Tối cao Australia.



BBC đưa tin, tòa cũng ra phán quyết tương tự với bốn chính trị gia khác.

Việc Phó Thủ tướng Joyce buộc phải rời nhiệm đã khiến chính phủ cầm quyền mất thế đa số.

Phó Thủ tướng Australia mất chức vì mang hai quốc tịch. (Ảnh: EPA)

Hiến pháp của Australia cấm các công dân mang hai quốc tịch giữ vị trí công vụ. Hồi tháng 8, Barnaby Joyce đã từ bỏ tư cách công dân New Zealand và tuyên bố ông sẽ tái tranh cử vị trí ở Hạ viện nếu bị tòa tuyên không đủ tư cách.

Ông Joyce khẳng định bản thân luôn là công dân Australia vì sinh ra tại thành phố Tamworth thuộc bang New South Wales năm 1947.

Trước đó, chính phủ New Zealand thừa nhận ông Barnaby Joyce được công nhận là công dân của nước này do cha ông là người gốc New Zealand.

Thanh Hảo

