Phó Thủ Tướng Úc bị bãi nhiệm

Một tòa án của Úc hôm thứ Sáu đã phán quyết rằng Phó Thủ Tướng Úc Barnaby Joyce và bốn chính khách khác đã được bầu lên một cách bất hợp pháp do họ có song tịch. Vì thế Tòa Án Tối Cao Pháp Viện của Úc phán quyết là ông Joyce và hai vị chính khác khác phải từ nhiệm.

Những người kia đã ra di từ tháng 7. Theo Hiến Pháp Úc thì các công dân song tịch không được ra tranh cử các chức vụ công quyền. Vụ ông Joyce mất chức sẽ là một gánh nặng cho đảng cầm quyền vì ông chính là người giữ ghế duy nhất duy trì thế đa số của đảng này.

Ông Joyce, vốn từ bỏ quốc tịch Tân Tây Lan của ông vào tháng 8 năm nay, tuyên bố ông sẽ quay lại tranh cử. Ông nói, “Tôi tôn trọng quyết định của tòa án, chúng ta đang sống trong một thể chế dân chủ tuyệt vời, tôi xin cám ơn tòa án đã thảo luận về trường hợp của chúng tôi.”

Cô gái Nhật thưa kiện vì bị ép phải nhuộm tóc

Một cô gái Nhật Bản 18 tuổi đã đâm đơn kiện chính quyền địa phương sau khi nhà trường của cô liên tục bắt cô phải đi nhuộm mái tóc thành màu đen, dù mái tóc cô tự nhiên có màu nâu. Theo luật lệ của trường này, vốn nằm gần thành phố Osaka, thì tất cả các nữ sinh trong trường đều phải có tóc màu đen, nếu cô không tuân theo thì cô sẽ phải đi học nơi khác.

Sau khi nhuộm tóc màu đen, tóc của cô bị hư hỏng và da đầu của cô cũng bị tổn thương. Trường trung học này tên Kaifukan đã ra lệnh ép cô học trò phải nhuộm tóc đen, dù mẹ ruột của cô có khẳng định là khi chào đời, tóc cô gái có màu nâu tự nhiên.

Cô gái này đã không còn đi học từ tháng 9 năm 2016. Trong đơn kiện cô đòi $19,300 Mỹ kim tiền bồi thường. Đầu năm 2017 có 60% các trường trung học ở Tokyo yêu cầu học sinh phải xuất trình bằng chứng nếu như tóc của họ có màu sáng.

Anh [há tan âm mưu giết nữ dân biểu

Lực lượng an ninh đã bắt các thành viên của một tổ chức Tân Phát Xít bị cấm hoạt động ở Anh có tên National Action, do họ bị truy tố đã lên kế hoạch ám sát một nữ dân biểu của Quốc Hội Anh. Tuy cảnh sát diều tra không đề cập đến âm mưu này, nhưng nữ dân biểu Rosie Cooper, thành viên của Đảng Lao Động trong Quốc Hội đã lên tiếng cám ơn lực lượng an ninh đã giúp bảo vệ bà, nhân viên và dân chúng được an toàn.

Cảnh sát điều tra đã bắt giữ 6 người, tất cả đều là thành viên của một tổ chức bị cấm hoạt động vào cuối năm ngoái, do điều lệ của luật Terrorism Act 2006 ở Anh quy định. Một trong các bị cáo là nghi can Christopher Lythgoe, vốn bị cảnh sát truy tố tội “cổ vũ việc sát nhân.” Một thanh niên 22 tuổi không được nêu tên vì lý do luật pháp cũng bị cáo trạng về âm mưu khủng bố.

TT Đài Loan thăm vài quốc gia Thái Bình Dương

Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Vân Anh lên đường công du các đảo Mashall, Solomond Islands và Tuvalu bắt đầu vào thứ bảy tuần này. Trên đường đi, bà sẽ ghé Hawaii và đảo Guam của Hoa Kỳ.

Ba quốc gia nói trên luôn mong có nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan nhằm phát triển đất nước. Cố gắng ngoại giao của Bà Tổng Thống Đài Loan diễn ra sau khi vào tháng 6, Panama xóa bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan, quay sang thiết lập bang giao với Trung Quốc, khiến Đài Loan càng bị rơi vào thế bị cô lập trên thế giới.

Hiện chỉ còn khoảng 20 quốc gia là có duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan mà thôi. Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ không nên để bà Thái Văn Anh quá cảnh qua lãnh thổ của nước Mỹ vì theo Bắc Kinh, Hoa Kỳ không có liên hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc. Bắc Kinh chỉ xem Đài Loan là “một tỉnh phản loạn từ năm 1949,” có thể được thu hồi về bằng võ lực, nếu cần.

Twitter cấm hai cơ quan truyền thông của Nga

Sau khi tiến hành điều tra, trang mạng Twitter cấm hai cơ quan truyền thông Nga không được quảng cáo trên Twitter nữa là Russia Today và Sputnik vì cho là hai cơ quan này đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 và vì thế cấm hai cơ quan này mua bản quyền quảng cáo trên hệ thống của Twitter.

Ban lãnh dạo Twitter cho hay, “Chúng tôi không quyết định hời hợt đâu, chúng tôi làm như thế là nhằm bảo vệ người sử dụng Twitter thôi.” Số tiền quảng cáo mà hai cơ quan Nga mua là trên 2 triệu đô la, sẽ được sử dụng cho việc khác, theo Twitter cho biết. Russia Today và Sputnik nằm trong một kế hoạch mà chính phủ Nga thực hiện nhằm chen vào cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, nghiêng về có lợi cho ông Trump và làm tồn hại niềm tin của cử tri vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ. Ban Giam Dốc của Russia Today bác bỏ và cho biết tố cáo của Twitter là “không có cơ sở gì cả.”

Qatar cho biết chính phủ Hoa Kỳ can thiệp

Sau gần 9 tháng bị trừng phạt bởi lệnh phong tỏa, người lãnh đạo Qatar cho hay Tổng Thống Donald Trump đã mời ông và các lãnh tụ nhiều quốc gia Ả Rập khác đến trại David của Hoa Kỳ nhằm tìm cách chấm dứt cơn khủng hoảng về tình trạng phong tỏa Qatar.

Qatar là một đồng minh quan trọng của Mỹ ở vùng Trung Đông, có một trong các căn cứ quân sự là một sân bay nhộn nhịp nhất trong vùng và là nơi dung chứa khoảng 10,000 quân nhân Mỹ và liên quân. Sheik Tamim bin Hamad al Thani của Qatar cho biết khi gặp nhau ở Liên Hiệp Quốc, ông Trump ngỏ ý với ông là nên có cuộc gặp nhau rộng rãi ở Trại David.

Ông nói, “Tổng Thống Hoa Kỳ rõ ràng có thái độ muốn chấm dứt cơn khủng hoảng này, tôi trả lời ngay lúc đó là chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại.” Nhưng ông Thani cũng cho hay ông không rõ “các lãnh đạo Ả Rập khác trả lời với Tổng Thống Trump ra sao.”

Nam Hàn: Một học giả bị kết tội

Một tòa án tuyên bố một giáo sư đại học Nam Hàn đã có tội thóa mạ kẻ khác. Bà Park Yu-ha, giảng dạy ở đại học Sejong, đã gợi ý là “không phải tất cả các phụ nữ làm nghề gái giải sầu cho binh lính Phát Xít Nhật trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đã bị ép buộc, có người đã có tình yêu thật với một số lính Nhật.”

Tòa Thượng Thẩm Seoul cho là những nhận định của bà Park đã “gây ra tình trạng trầm uất tinh thần nặng nề cho các nạn nhân.” Trong phiên tòa xử vụ này, bà Park phải trả tiền phạt là 10 triệu won ($8,900 đô la), nhưng bà thoát được bản án 3 năm tù mà phía các công tố viên dòi hỏi đối với bà.

Quyển sách xuất bản năm 2013 của bà có tên “Gái Giải Sầu của Đế Quốc” đã làm tức giận nhiều phụ nữ còn sống lúc trước làm nghề này trong chiến tranh, trong số này có hàng chục ngàn phụ nữ Triều Tiên.