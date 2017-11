Phó tổng giám đốc bị xe đụng chết

Nguyễn Ngọc KhoaHÀ TĨNH - Tại Việt Nam thì hầu mối đe dọa lớn nhất cho mạng sống con người chính là xe chạy ngoài đường. Ra khỏi nhà bước xuống đường là coi như bước vào một chiến trường mà phần thắng chính là được về nhà toàn mạng. Vào cuối tuần qua thì một giám đốc của một công ty lớn tại Việt Nam đã không được may mắn như vậy. Ông đi bộ băng qua đường thì bị một xe bus cán gây trọng thương.Theo các bản tin trong nước, Nguyễn Ngọc Khoa là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn công ty Tân Hoàng Minh. Ông ta tử nạn vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 11, khi đi bộ sang đường tại xã Kỳ Phong, tỉnh Hà Tĩnh.Vào khoảng 5 giờ sáng, ông Khoa cùng một người khác sau khi xuống xe khách từ Hà Nội về Hà Tĩnh tại địa phận ngã ba Voi, xã Kỳ Phong thì liền bị một chiếc xe bus mới nhận (chưa có bảng số) chạy hướng Nam - Bắc đâm vào.Sự va chạm khiến ông Khoa té ngay xuống đường, còn người đi cùng may mắn thoát nạn. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng, ông Khoa đã qua đời sau đó tại bệnh viện.Tân Hoàng Minh chuyên về các dự án xây khách sạn, khu du lịch. Người đại diện của Tân Hoàng Minh cho biết lễ viếng ông Nguyễn Ngọc Khoa sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 11. Sau lễ viếng, gia đình sẽ đưa ông Khoa về an táng tại nghĩa trang thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên vào trưa cùng ngày.Phía lãnh đạo Tân Hoàng Minh Group sẽ quyết định xem ai sẽ là người sẽ đảm nhận vị trí, công việc của ông Khoa sau.Công an huyện Kỳ Anh cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyễn Xuân Tào , trưởng công an xã Kỳ Phong cho biết, chiếc xe khách gây tai nạn mới được nhận từ Quảng Nam về, chưa đăng ký bảng số. Công an đưa xe về trụ sở, lấy lời khai của tài xế trước khi cho anh ta về nhà chờ xử sau.Công ty Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Tân Hoàng Minh được thành lập ngày 16 tháng 6, 1993 tại Sài Gòn. Tập đoàn này đã hoạt động kinh doanh trên nhiều lãnh vực như sản xuất & xuất cảng mây tre đan, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng nhà cửa, v.v..Từ năm 2006, tập đoàn Tân Hoàng Minh tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp. Hiện nay, Tân Hoàng Minh đang sở hữu hàng loạt dự án siêu sang ở vị trí đắc địa trung trong trung tâm thành phố, gần hồ lớn như: D. Le Pont Dor - Hoàng Cầu, D. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, D. San Raffles – Hai Bà Trưng, Hàng Bài, D. Le Roi Soleil – Quảng An, D.El Dorado- Phú Thượng.