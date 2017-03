Phó Tổng Thống Mike Pence cũng dùng email cá nhân cho việc công

Ông Mike Pence tại Las Vegas ngày 24 tháng Hai, 2017. (Ethan Miller/ Getty Images)



INDIANAPOLIS - Phó Tổng Thống Mike Pence thường dùng một tài khoản email cá nhân để làm việc công, khi còn là thống đốc của tiểu bang Indiana. Trước đây ông Pence là một trong những người từng chỉ trích bà Hillary Clinton thậm tệ về việc dùng điện thư cá nhân cho công việc của chính phủ, khi bà còn là ngoại trưởng Hoa Kỳ.



Nhật báo Indianapolis Star - chi nhánh của USA TODAY Network - là tờ báo “khui ra” tin này đầu tiên. Báo cho biết ông Pence thỉnh thoảng sử dụng email cá nhân để thảo luận về những vấn đề nhạy cảm cũng như các vấn đề an ninh nội địa.



Theo Indianapolis Star, họ có được những email trên sau khi gởi yêu cầu tới văn phòng thống đốc tiểu bang, muốn xem tất cả các thông tin liên lạc của ông Pence - qua tài khoản email AOL - với tất cả các cố vấn hàng đầu của ông. Indianapolis Star cho biết họ được phép làm như vậy vì đây là luật pháp của tiểu bang.



Trong email của ông Pence, ông thảo luận với nhóm cố vấn về mọi chủ đề khác nhau, từ cánh cổng an ninh của dinh thống đốc, cho tới phản ứng của tiểu bang trước các cuộc tấn công khủng bố toàn cầu. Trong một email, cố vấn an ninh nội an tiểu bang hàng đầu của ông Pence chuyển tiếp một bản cập nhật của FBI về vụ bắt giữ một số nghi can về tội danh có liên quan đến khủng bố liên bang.



Chuyên gia an ninh mạng nói email của ông Pence dấy lên mối lo ngại rằng liệu các thông tin nhạy cảm như vậy có được bảo vệ đầy đủ trước tin tặc hay không. Họ nghĩ rằng các tài khoản cá nhân như của ông Pence thường ít an toàn hơn so với tài khoản email của chính phủ. Trong thực tế, tài khoản cá nhân của ông Pence bị lấy cắp vào mùa hè năm ngoái.



Hôm thứ Năm, văn phòng ông Pence tuyên bố, "Tương tự như các thống đốc trước, trong thời gian làm thống đốc Indiana, ông Mike Pence duy trì một tài khoản email tiểu bang và một tài khoản email cá nhân." Indianapolis Star cho biết luật pháp Indiana không cấm công chức sử dụng email cá nhân. Sau khi tài khoản bị một kẻ lừa đảo ăn cắp, giả danh ông mượn tiền người quen, ông mở một tài khoản AOL mới.



Cũng theo Indianapolis Star, pháp luật tiểu bang yêu cầu tất cả hồ sơ giao dịch phải được để lại và sẵn sàng nếu công chúng yêu cầu. Văn phòng phó tổng thống cho biết ông Pence chỉ thị cố vấn bên ngoài xem xét mọi thông tin liên lạc của ông, bảo đảm các email được chuyển giao và được tiểu bang lưu trữ.

Văn phòng tân Thống đốc Indiana Eric Holcomb phát hành hơn 30 trang từ tài khoản AOL của ông Pence, nhưng từ chối phát hành một số lượng không xác định email vì tiểu bang nhận thấy những email đó quá bí mật và nhạy cảm, không thể phát hành cho công chúng.



Trong thời gian vận động, ông Pence quyết liệt chỉ trích bà Clinton vì không công khai email cá nhân với dân chúng. Ông cũng nói email của bà Clinton chứa đựng nhiều thông tin mật, có thể thu hút sự chú ý của hacker.



Phát ngôn viên Marc Lotter của phó tổng thống Pence gọi mọi sự so sánh giữa ông Pence và bà Clinton là "khập khiễng," vì email của ông Pence không mang nội dung thông tin bí mật liên bang. Theo ông Lotter, trong khi ông Pence sử dụng email của một nhà cung cấp nổi tiếng, bà Clinton gài đặt máy chủ cá nhân tại nhà.