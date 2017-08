Phó TT Pence kết thúc chuyến thăm Châu Mỹ La-tinh

WASHINGTON DC – Vào tối thứ Năm, Phó Tổng Thống Mike Pence đã kết thúc chuyến công du đến Trung và Nam Mỹ sớm một ngày, và quay về Washinton để dự một cuộc họp cấp cao ở Căn cứ David, liên quan đến chính sách của Hoa Kỳ tại Đông Á. Trong suốt chuyến đi Trung-Nam Mỹ, ông Pence đã có những lời tán dương tốt đẹp về khu vực này, và nói rằng ông là người đại diện cho Tổng Thống Donald Trump.

Từ Chủ Nhật đến nay, Phó Tổng Thống Pence đã đến thăm các quốc gia được coi là khá thân thiện với Hoa Kỳ, bao gồm Colombia, Argentina, Chile, và Panama. Trong chặng dừng cuối cùng ở Panama City, ông Pence đã gặp Tổng Thống Juan Carlos Varela, và nói rằng việc mở rộng con kênh đào nổi tiếng của nước này đã làm lợi cho Panama cũng như các cảng của Hoa Kỳ như Miami, Charleston, và Savannah. Ông Pence cũng ca ngợi Panama về các nỗ lực duy trì an ninh biên giới và chống buôn lậu ma túy.

Trong suốt chuyến đi, ông Pence đã cố gắng trấn an khu vực Nam Mỹ, vốn đang lo ngại việc Hoa Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Venezuela. Ông Pence nói, Hoa Kỳ và các nước Mỹ La-tinh có thể cùng nhau thảo luận về mối lo ngại liên quan đến chính phủ của Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Pence cho biết thêm rằng, Hoa Kỳ luôn đánh giá cao mối quan hệ thương mại với khu vực Mỹ La-tinh, và vẫn rất quan tâm đến các thỏa thuận song phương. Ngoài ra, Phó tổng thống Hoa Kỳ cũng kêu gọi các nước vùng Mỹ La-tinh nên cắt mọi quan hệ ngoại giao và thương mại với Bắc Hàn.



Trump sa thải chiến lược gia Steve Bannon

WASHINGTON DC - Tổng Thống Donald Trump đã quyết định sa thải chiến lược gia trưởng Tòa Bạch Ốc Steve Bannon, người đứng sau nhiều quyết định gây tranh cãi của ông. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sander cho biết, sự ra đi của ông Bannon - có hiệu lực ngay trong ngày thứ Sáu - là một quyết định đồng thuận giữa ông và Chánh văn phòng John Kelly.

Ông Bannon gần như có xung đột với mọi viên chức cấp cao trong Tòa Bạch Ốc. Những người phản đối ông mạnh mẽ nhất bao gồm cố vấn cao cấp Jared Kushner, cố vấn an ninh H.R. McMaster, và Chánh văn phòng Kelly. Ngoài ra, ông Bannon cũng khiến Tổng Thống Trump tức giận, sau khi đưa ra ý kiến trái ngược với tuyên bố của tổng thống trong một cuộc phỏng vấn. Khi đó, ông Bannon đã nói với tạp chí American Prospect rằng, Hoa Kỳ sẽ không thực hiện biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn.

Vài giờ sau khi bị sa thải, ông Bannon đã quay về lại công việc cũ của ông, là giám đốc điều hành hãng truyền thông cực hữu Breitbart News. Steve Bannon được xem là người có quan điểm cứng rắn trong số các phụ tá của Tổng Thống Trump. Ông có lập trường chống toàn cầu hóa, và ủng hộ việc mạnh tay với người nhập cư.

Quân đội chế máy bay không người lái gắn súng tự động

WASHINGTON DC - Mẫu UAV mới của Hoa Kỳ sẽ giúp quân đội nước này giảm đáng kể thương vong trong môi trường chiến đấu đô thị. Nhà thầu quốc phòng Duke Robotics đã phát triển thành công mẫu máy bay không người lái (UAV) TIKAD, có khả năng sử dụng vũ khí bộ binh tấn công chính xác mục tiêu trong môi trường chiến đấu đô thị. Đại diện Duke Robotics cho biết, UAV TIKAD có thể được trang bị súng trường tự động, súng bắn tỉa, súng phóng lựu, cùng nhiều loại vũ khí bộ binh khác.

Do có kích thước nhỏ gọn và độ linh hoạt cao, UAV TIKAD có khả năng diệt mục tiêu chính xác hơn các UAV cỡ lớn như Reaper, Predator được trang bị hỏa tiễn. Mục tiêu của UAV TIKAD là các tay súng bắn tỉa, các đội súng pháo của đối phương, ẩn nấp trong các tòa nhà trong đô thị. Đại diện Duke Robotics khẳng định. UAV TIKAD sẽ giúp quân đội Hoa Kỳ hạn chế được thương vong cho binh sĩ và dân thường.

Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động nhân quyền lo ngại mẫu UAV cỡ nhỏ này có thể dễ dàng lọt vào tay những nhóm tội phạm hoặc khủng bố, hoặc được chính quyền một số nước sử dụng để trấn áp người dân. Năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Israel từng thử nghiệm một mẫu UAV TIKAD được gắn súng bắn tỉa, và có thể hoạt động trên không trong vòng 5 phút

Thống Đốc Brown giảm án cho 9 tù nhân

SACRAMENTO - Thống Đốc California Jerry Brown hôm thứ Sáu đã giảm án cho 9 tù nhân đang chịu án tù dài hạn vì các tội bạo lực. Trong số này có 6 tù nhân phạm tội giết người. Sau khi được giảm án, 7 trong số 9 tù nhân sẽ đủ điều kiện để được xem xét phóng thích và giao cho cơ quan địa phương quản lý. Từ khi tái nhậm chức vào tháng 1, 2011, ông Brown đã giảm án cho 18 tù nhân. Ông cũng giảm án cho 1 người mỗi năm, trong thời gian 8 năm làm thống đốc từ 1975 đến 1983.

Văn phòng thống đốc cho biết, các tù nhân có thái độ tốt khi thi hành án có thể nộp đơn yêu cầu thống đốc giảm án cho họ. Thống Đốc Arnold Schwarzenegger đã giảm án cho 10 tù nhân, trong thời gian từ tháng 11, 2003 cho đến khi rời nhiệm sở vào tháng 1, 2011.

Một người dân California thiệt mạng ở Tây Ban Nha

LAFAYETTE – Gia đình của 1 người đàn ông sống tại Bắc California đã xác nhận rằng, anh Jared Tucker, 43 tuổi, là 1 trong số 13 người thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm thứ Năm tại Barcelona, Tây Ban Nha. Vợ anh Tucker, cô Heidi, đã xác nhận thi thể. Theo gia đình Tucker, anh Jared và cô Heidi đang đi hưởng tuần trăng mật muộn, sau khi kết hôn vào 1 năm trước. Họ đã đi chơi 4 ngày ở Paris, sau đó đến Barcelona để thăm một người bạn.

Gia đình cho biết, anh Jared, cô Heidi, và 1 người bạn đang đi bộ trên đường, thì Jared tách ra để đi tìm toilet. Đúng lúc đó, vụ tấn công xảy ra và cô Heidi không tìm thấy Jared. Đến sáng thứ Sáu, cô Heidi được mời đến Tòa đại sứ Hoa Kỳ và được cho xem ảnh thi thể của anh Jared. Cô sau đó cũng đã nhận dạng thi thể tại nhà xác. Gia đình dự định sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm cho anh Jared tại một nhà thờ Mormon ở Walnut Creek. Anh Jared ra đi để lại vợ và 3 con gái tuổi teen.

Kẻ gian dùng drone để buôn lậu ma túy

SAN DIEGO – Nhà chức trách vừa bắt giữ một người đàn ông, bị cáo buộc đã dùng máy bay điều khiển từ xa (drone) để buôn lậu ma túy từ Mexico sang California. Vào tuần trước, các nhân viên tuần tra đã nhìn thấy 1 máy bay drone bay qua hàng rào biên giới ở khu vực San Diego. Sự việc lập tức được thông báo cho các cơ quan liên quan. Khoảng 10 phút sau đó, một nhân viên an ninh khác đã bắt được 1 người đàn ông 25 tuổi, đang xách theo chiếc túi chứa 13 pound (6.1 ký) ma túy tổng hợp (meth), được đóng thành nhiều gói nhỏ. Số ma túy meth này ước tính có giá thị trường là $46,000 Mỹ kim. Một máy bay drone cao 2 foot sau đó cũng được tìm thấy trong một bụi cây.

Chơi kéo máy ở phi trường, trúng $1.6 triệu

NEVADA – Trong khi chờ máy bay ở phi trường quốc tế McCarran ở Las Vegas, một phụ nữ California đã giết thời gian bằng cách chơi kéo máy đánh bạc. Không lâu sau đó, bà đã trở thành triệu phú trong chớp mắt, khi thắng được hơn $1.6 triệu Mỹ kim. Bà Sandra A., cư dân Dublin, California, đã thử vận may với chiếc máy đánh bạc Wheel of Fortune tại trạm chờ C ở phi trường. Thần tài đã mỉm cười với bà Sandra, khi chiếc máy thông báo bà đã thắng $1,618,184.24 Mỹ kim.

Bà Sandra nói, bà đến Las Vegas 2 lần mỗi năm để vui chơi và luôn luôn ghé qua các sòng bài để đánh bạc. Để thu hút các du khách giống như bà Sandra, phi trường tại Las Vegas cũng có đặt nhiều máy đánh bạc. Điều kiện duy nhất để chơi kéo máy là người chơi phải đủ 21 tuổi.

Bị truy tố vì giả danh cựu quân nhân

CORONA DEL MAR – Một người đàn ông 54 tuổi đã bị truy tố tội khai báo gian dối và giả danh cựu quân nhân. Bị cáo Pete Kalamaris, cư dân Corona del Mar, đã sử dụng các hồ sơ quân nhân giả mạo của ông ta để xin được một công việc cấp cao, có mức lương 6 con số, vào năm 2016. Người này sau đó đã bị sa thải, và cố tình kiện ngược lại công ty của ông ta về tội sa thải vô lý.

Kalamaris bị cáo buộc đã khai báo gian dối rằng ông ta tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, từng phục vụ trong Hải quân 22 năm. Trong thời gian đó, Kalamaris nói rằng ông ta là phi công chiến đấu cơ, đã thăng đến cấp chỉ huy, và từng tham gia chiến dịch Bão Sa Mạc trong cuộc chiến vùng vịnh. Bị cáo cũng nói dối rằng ông ta đã có bằng MBA từ một trường đại học uy tín. Kalamaris đã làm giả các bảng điểm, bằng tốt nghiệp, và các bức ảnh mặc quân phục Hải quân và đeo huy chương. Học viện Hải quân đã xác nhận rằng Kalamaris không tốt nghiệp từ trường này. Bị cáo sẽ ra tòa vào ngày 21 tháng 8, và đang đối mặt với hình phạt tối đa là 7 năm rưỡi tù giam nếu bị kết tội.