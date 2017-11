Phối màu sắc cho phòng khách hợp phong thủy

Bài ĐOAN TRANGKhoa học đã chứng minh, màu sắc có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và hành vi của con người, do đó, tùy theo chức năng của từng gian phòng trong ngôi nhà mà cần đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất về màu sắc.Phòng khách, vị trí tâm điểm của ngôi nhà, là nơi được chú ý nhiều nhất, bởi nơi đây là bộ mặt của gia đình. Và theo quy luật phong thủy, màu của phòng khách phần nào có ảnh hưởng đến tài vận của chủ nhân. Tuy nhiên, để có được phòng khách có màu sắc hợp về phong thủy, đẹp về thẩm mỹ là cả một bài toán khó mà không phải gia đình nào cũng làm được.Cho dù bạn muốn có một không gian vui tươi, một thiên đường yên tĩnh hay một chỗ để thư giãn, thì phòng khách cũng cần phải là một căn phòng tuyệt đẹp và tạo được một chút cảm hứng.Các chuyên gia về thiết kế nhà đã đưa ra những màu sắc phù hợp nhất làm cho phòng khách trở nên tuyệt vời hơn. Bạn có thể tham khảo những màu sắc này, ứng với bản mệnh của mình, nếu muốn.Màu xám rất phổ biến, là màu mang vẻ sang trọng và đem lại tâm lý thư giãn. Đó là lý do tại sao các nhà thiết kế nội thất luôn sử dụng nó. Màu xám cũng rất tuyệt vời khi được phối với hầu hết các sắc thái khác, các đồ dùng nội thất khác nhau, tạo vẻ đẹp quý phái cho phòng khách nhà bạn.Các bức tường màu xám nhạt giúp cho những viên gạch màu hồng và vàng nổi bật, và tường màu xám cũng nâng vẻ đẹp của phần cửa chớp bằng gỗ và khung cửa sổ màu trắng nhạt.Màu xám phối với màu đen cũng là một cách thiết kế hiện đại, giúp cân bằng đối với những vật dụng khác có màu nâu nhạt.Một cách khác để tạo nên một cái nhìn táo bạo trong gian phòng khách là thủ thuật tạo nên một mảng tường màu vàng rực rỡ như màu nắng. Trong căn phòng này, nắng vàng mang lại cảm giác thoải mái.Trong phong thủy, màu vàng mang ý nghĩa vui tươi. Nó là màu của ánh nắng mặt trời. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc. Màu vàng nhạt còn mang sự thu hút đáng kể. Nó còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ.Các bức tường màu xanh dương là sự lựa chọn tuyệt vời cho một phòng khách, vì chúng tạo ra không gian cảm giác thân thiện hơn và cũng tạo thành một khung cảnh ấn tượng cho các tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất.Phòng khách với những mảng tường màu xanh dương đậm tạo ra bầu không khí ấm cúng. Các đường nét mượt mà và màu sắc nhẹ nhàng của đồ nội thất nổi bật đẹp đẽ trước khung cảnh tương phản. Nếu bạn muốn có được đầy đủ yếu tố ấm cúng, hãy xem xét sơn trần cùng màu với tường.Ý nghĩa của màu xanh dương trong phong thủy, chính là thiết lập sự điềm tĩnh, thanh bình. Nó là màu của bầu trời và đại dương, do đó, tạo cảm giác rộng lớn, mênh mông. Màu xanh dương đi liền với cảm giác sâu lắng, vững vàng và yên bình. Bên cạnh đó, nó còn là màu của sự trung thành, tin tưởng, thông thái, tự tin và mang lại sự ý nghĩa trong sáng, tinh khiết. Màu xanh dương có liên hệ mật thiết đối với trí tuệ và sự thông minh.Có vẻ như đó là một ý tưởng kỳ lạ khi dùng màu đen trong nhà. Tuy nhiên, màu đen trong phòng khách lại có tác dụng đáng kể.Trong phong thủy, màu đen mang lại sự huyền bí nhưng sang trọng, là màu đi liền với quyền lực. Trong cuộc sống màu đen luôn có một sức hấp dẫn, lôi cuốn và vô cùng bí ẩn. Nó có khả năng che lấp mọi cái xấu, mọi cái không tốt của con người.Trong cuộc sống những người thực sự thích màu đen không nhiều. Nhưng những người thích sử dụng màu đen lại nhiều vô kể. Bởi trong quan niệm hiện đại, màu đen mới là biểu tượng của giàu sang và quyền lực.Màu đen trở nên có hiệu quả khi được kết hợp với gạch và gỗ tự nhiên, cũng như các loại vải màu đỏ, tạo nên một sự ấm cúng nhưng mạnh mẽ.Nếu bạn muốn có một gian phòng khách yên tĩnh, hãy cân nhắc việc sơn bức tường ở phòng này màu xanh lá cây nhạt. Các bức tường màu xanh lá cây rất hợp nhất với khoảng không gian ở sân sau, nơi có những mảng xanh đậm của cây lá. Phối với màu xanh lá cây nhạt, các tông màu hồng của gối và ghế bành thêm vào bầu không khí thư giãn, cũng như lựa chọn đồ nội thất bằng nhung sang trọng.Trong phong thủy, màu xanh lá cây là màu của thiên nhiên, tượng trưng cho sự cân bằng, phát triển, sinh sôi nảy nở, và sự phong phú. Màu xanh lá cây còn mang lại cảm xúc an toàn. Trong hệ thống luân xa, màu xanh lá cây được đặt ở vị trí trung tâm (trái tim). Nó cũng thể hiện sự trẻ trung, và thường được xem là rất có lợi cho sức khỏe.Một phòng khách màu hồng trở nên sang trọng và tinh vi. Bức tường màu hồng mềm mại là một khung cảnh đáng yêu, và càng tăng thêm phần thẩm mỹ khi nó được phối với màu xám. Màu hồng đem lại cảm giác mát mẻ, rất đương đại, phù hợp với phái nữ và người trẻ.Luật phong thủy cũng quan niệm màu hồng là màu của tình yêu, màu hồng thể hiện sự lãng mạn. Nó gần như là một màu danh riêng cho con gái, cho những gì nhẹ nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bềnh, huyền ảo, đẹp, và…không có thật.Những người thích màu hồng là những người sống đầy lãng mạn. Họ coi cuộc sống như một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim. Họ là những người mỏng manh, yếu đuối, dễ vấp ngã nhưng cũng dễ đứng lên. Bởi họ luôn nhìn đời bằng một màu hồng mộng mơ, luôn có niềm tin vào cuộc sống.Trên đây là những gợi ý về màu sắc cho phòng khách của bạn. Tuy nhiên, việc bài trí, sắp xếp đồ đạc cũng như màu sắc chủ đạo trong phòng còn thể hiện tính cách của chủ nhà. Bạn có thể chọn được màu sinh và màu dưỡng cho từng người với từng bản mệnh khác nhau. Hỏa: màu đỏ. Thổ: màu vàng. Kim: màu trắng. Thủy: màu đen. Mộc: màu xanh. Theo nguyên lý ngũ hành, trong mối quan hệ tương sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Trong mối quan hệ tương Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.Chúc bạn có được một phòng khách vừa ý và hợp phong thủy!(Theo Realtytimes.com và tổng hợp từ các nguồn khác)