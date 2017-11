Những thiết kế theo phong cách mới của Liu Jo bao gồm quần Bottom Up với đường nhấn eo và phần gấu quần viền lông thú có thể tháo ra dễ dàng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Bên cạnh đó, mẫu quần Bottom Up Denim Black lại sở hữu các đường cắt rách và phần vải được mài tưa. Chi tiết phần vải lấp lánh được may ở phần đầu gối mang lại nét hiện đại và năng động cho thiết kế quần jeans.