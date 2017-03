Phỏng vấn đồng hương Nam, Bắc Cali dự biểu tình về sự kiện NS Janet Nguyễn bị bịt miệng

THANH PHONG thực hiện

WESTMINSTER, SACRAMENTO - Sự kiện Nghị Sĩ Janet Nguyễn đại diện Địa Hạt 34 bị Nghị Sĩ Ricardo Lara, chủ tọa phiên họp khoáng đại Thượng Viện Tiểu Bang California cắt microphone, cho hai nhân viên an ninh áp giải ra khỏi Thượng Viện vào ngày 23 tháng 2, 2017 đã gây phẫn nộ cho người Việt hải ngoại khắp nơi. Những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra tại Nam và Bắc California. Viễn Đông đã phỏng vấn một số đồng hương có mặt trong các cuộc biểu tình. Với câu hỏi duy nhất “Ông, bà, anh, chị nghĩ gì về sự kiện vừa xảy ra cho Nghị Sĩ Janet Nguyễn?” và câu trả lời của từng người như sau:





Đoàn người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc Hội California tại thủ phủ Sacramento sáng thứ Hai, 6 tháng 3, 2017. Họ đến từ các nơi ở California như San Jose, Quận Cam, và Fresno. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ông Nguyễn Nam Hà (Quân Đoàn IV): “Cá nhân tôi là người Việt tỵ nạn cộng sản và qua đây trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi có nhận xét thấy Nghị Sĩ Ricardo Lara hành xử như vậy là không đúng. Không có quyền chận cái micro không cho Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói, đó là xâm phạm quyền tự do ngôn luận của một nghị sĩ, đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn khi lên tiếng phản đối việc vinh danh, tưởng niệm một người đã phản bội lại hơn 50 ngàn quân lực Hoa Kỳ và hàng trăm ngàn quân lực VNCH chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam. Cô Janet Nguyễn đã làm đúng nguyện vọng của quân lực VNCH và người Mỹ gốc Việt tại Orange County này.”



Cô Diệu Quyên (Đài SBTN/TV; Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali): “Khi Diệu Quyên gửi đến quý thính giả bản tin buổi chiều của đài SBTN, Diệu Quyên có loan tin đó, và khi thấy sự kiện xảy ra với Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Diệu Quyên rất bất bình cho Nghị Sĩ Janet Nguyễn! Tự nhiên nó dấy lên trong lòng tôi câu hỏi, tại sao họ có thể làm chuyện vô lý như vậy khi rất nhiều người đang theo dõi cuộc họp trên màn hình, mà người bị mời ra khỏi sàn Thượng Viện lại là một nghị sĩ gốc Việt Nam, thì tôi thấy bất công cho NS Janet Nguyễn nói riêng và Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn nói chung, nên chúng tôi phải có mặt trong cuộc biểu tình này để nói lên sự bất bình đó.”



Ông Thomas C. (cựu Hải Quân Thiếu Tá QL/VNCH): “Tôi thấy tinh thần của đồng bào mình hay lắm. Mặc dù tôi lớn tuổi rồi nhưng tôi vẫn phải đến ủng hộ cái cuộc biểu tình này để nói lên tiếng nói ủng hộ cô Janet Nguyễn, một người Nghị Sĩ của mình mà để cái đám kia nó làm khó dễ, nó nói xấu, không thể chấp nhận được.”



Cô Hà Vân (Đài phát thanh Việt ngữ trên băng tần 1500 AM tại Bắc Cali): “Trong mấy ngày vừa qua, Hà Vân đã cho phát rất nhiều lần, kêu gọi đồng hương Bắc Cali tham gia biểu tình nên bữa nay anh thấy rất đông. Đó là do sự đoàn kết của tất cả người Việt tỵ nạn chúng ta. Hà Vân cảm thấy rất ấm cúng khi hơn 40 năm qua rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta cất lên tiếng nói rất vững mạnh. Chúng ta đến đây ngày hôm nay để biểu tỏ một sự ủng hộ mạnh mẽ cho cô Janet Nguyễn và cho cô Janet thấy những điều cô ấy làm rất xứng đáng là người đại diện cho cộng đồng người Việt chúng ta, và là một sự an ủi cho hơn 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh cho Miền Nam Việt Nam. Sự hy sinh của họ rất chính đáng, có chính nghĩa không như những lời tuyên truyền trong quá khứ của Tom Hayden hay Jane Fonda.”



Chị Phan Thị Mai, cư dân Sacramento: “Em thấy rất là vui, đồng hương mình ở đây và ở Nam Cali rất là nhiệt tình. Có những người ức hiếp người Việt chúng mình là chúng mình lên tiếng phản đối ngay. Em thấy rất hãnh diện sự đoàn kết của người Việt hai miền ủng hộ cô Janet Nguyễn.”



Ông Phan Văn Khoa (cư dân San Jose): “Tôi là người Đảng Dân Chủ. Có mấy người bảo tôi, cô Janet Nguyễn là người Đảng Cộng Hòa, mình đi biểu tình làm cái gì? Tôi trả lời: Mình đi biểu tình không phải để ủng hộ một đảng viên Cộng Hòa. Mình đi biểu tình vì mình là người Việt Nam, đất nước mình bị đồng minh Hoa Kỳ ngưng cung cấp viện trợ chỉ vì bọn phản chiến trong đó có Tom Hayden biểu tình liên tục đòi chấm dứt chiến tranh. Nên cái tên Hayden hay Jane Fonda là nhữngngười phản chiến, giúp cộng sản chiếm miền Nam thì mình phải đi biểu tình ủng hộ người Nghị Sĩ dám nói lên tiếng nói can đảm tại nghị trường, bất kể Nghị Sĩ đó thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, không cần biết.”



Ông Tống Văn Thái (Nha Kỹ Thuật QL/VNCH): “Thử tưởng tượng, nếu không có bọn phản chiến Hoa Kỳ thì liệu Hoa Kỳ có bỏ rơi Việt Nam hay không? Đang lúc Bắc Việt yếu thế sắp sửa đầu hàng thì bọn phản chiến tại Mỹ liên tục biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh. Riêng Tom Hayden và Jane Fonda còn sang Hà Nội lên tiếng chỉ trích chính phủ và quân đội Hoa Kỳ, bênh vực Hà Nội. Rốt cuộc thì như mọi người đã thấy, miền Nam rơi vào tay quân Bắc Việt, nên Nghị Sĩ Janet Nguyễn phản bác việc Thượng Viện Cali vinh danh, tưởng niệm Tom Hayden là việc làm rất chính đáng, chúng ta phải ủng hộ cô.”



Ông Trần Đình Thư (cư dân San Jose): “Tôi thấy tinh thần đồng bào mình rất tốt. Thức đêm thức hôm từ dưới Nam Cali lên đây với chúng tôi để biểu tình giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này. Thật đáng ca ngợi. Việc chúng ta làm hôm nay sẽ là một cú tát thật mạnh vào những kẻ không biết tôn trọng tự do trong một đất nước tự do. Chúng tôi không là cư dân của Nghị Sĩ Janet Nguyễn đại diện nhưng chúng tôi ủng hộ cô, vì lý tưởng chống cộng sản và chống những tên tay sai cộng sản, phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH.”

Cô Lê Thị Hoàng Hoa (cư dân Fresno): “Cháu là con một cựu sĩ quan Thủ Đức, bố cháu có nói cho cả nhà cháu nghe vụ ông Tom Hayden và bà Jane Fonda sang Hà Nội lúc đang chiến tranh để ủng hộ Hà Nội, đả kích Hoa Kỳ xâm lược Việt Nam. Cháu thấy hai người này là hai người phản quốc, nên cô Nghị sĩ Janet Nguyễn phản đối tưởng niệm ông Hayden là quá đúng. Đáng ca ngợi cô nghị sĩ trẻ. Cháu mong rằng, đừng vì cái vụ bị áp giải ra khỏi Thượng Viện mà cô nhụt chí. Cô hãy vững mạnh hơn nữa, vì những việc làm đúng, làm phải của cô sẽ được đồng hương Việt Nam khắp nơi hỗ trợ. Trong cuộc biểu tình này, cháu còn thấy nhiều người Mỹ cũng cầm biểu ngữ ủng hộ cô Janet, cháu thấy rất vui với hành động can đảm của người phụ nữ Việt Nam. Hoan hô cô Janet Nguyễn.”