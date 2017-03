Phỏng vấn giáo sư soạn nhạc gia P.Q. Phan về buổi hòa nhạc On life và âm nhạc (kỳ cuối)

Bài BĂNG HUYỀNVào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 3, 2017 tại đại hí viện sang trọng MUSCO CENTER FOR THE ARTS (thuộc Chapman University, địa chỉ: 1 University Dr, Orange, CA 92866), là một hí viện với sức chứa một ngàn một trăm ghế ngồi, có không gian âm thanh tốt nhất, giúp khán giả thưởng thức được âm thanh trung thực nhất từ các nhạc khí và tiếng hát của các nghệ sĩ mà không cần qua trung gian của hệ thống khuếch âm, sẽ diễn ra buổi hòa nhạc rất giá trị On Life, do hội nghệ thuật bất vụ lợi VASCAM-Vietnamese American Society for Creative Arts and Music (www.vascam.org) thực hiện, với sự tham gia của 40 nghệ sĩ chuyên nghiệp.Poster chương trình On life (Hình cung cấp)Chương trình gồm 2 phần, phần đầu sẽ giới thiệu một số tác phẩm âm nhạc hiện đại của nhạc sĩ Cung Tiến, Tôn Thất Tiết, soạn nhạc gia P.Q. Phan (Phan Quang Phục) và phần 2 sẽ giới thiệu các trích đoạn tiêu biểu trong vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính (The Tale of Lady Thị Kính) của giáo sư, soạn nhạc gia P.Q. Phan viết, được hát bởi những giọng opera chuyên nghiệp Bryan Arreola, Veronica Jensen, Angela Yoon, Bích Vân, Teresa Mai cùng dàn nhạc VASCAM Ensemble điều khiển bởi nhạc trưởng Nguyễn Bội Cơ và sự phụ họa hợp xướng của nhóm Ngàn Khơi. Hình ảnh chiếu trên màn hình là sự đóng góp của 2 họa sĩ Ann Phong và Trinh Mai.Phóng viên Nhật Báo Viễn Đông đã có buổi phỏng vấn soạn nhạc gia, giáo sư P.Q. Phan (Phan Quang Phục) về chương trình On Life và những chia sẻ của ông về âm nhạc. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả!Tôi chỉ có thể mong ước đến điều này. Nhưng rất khó đoán. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn một điều là VASCAM dự định dựng trọn vẹn vở opera này trên sân khấu lớn vào năm 2020.Có chứ. Tôi có một vài câu chuyện muốn kể, những câu chuyện liên quan đến cách hành xử của con người và đời sống của người Mỹ gốc Việt.Hợp tác với nhau và các dự án liên ngành là xu hướng mới hiện nay và ngày càng được nhiều người quan tâm, ngay cả trong nhạc hàn lâm. Khi xã hội của chúng ta thay đổi, các thế hệ cư xử khác nhau, văn hóa thay đổi, vân vân, người ta khó lòng thỏa mãn với việc chỉ nghe nhạc. Nhu cầu cần phải thỏa mãn tất cả các giác quan trở nên thực tế và là một yếu tố của nghệ thuật ngày nay. Tuy nhiên, cũng có những khán giả thích điều kinh điển và ao ước tinh hoa của mỗi môn nghệ thuật như nó vẫn tồn tại.Điều tự nhiên là mỗi ngành nghệ thuật đều muốn mở rộng đối tượng khán giả. Nhạc hàn lâm/giao hưởng cũng vậy. Những người làm việc trong ngành này tin rằng loại hình nghệ thuật này có thể đem lại cho khán giả một cách diễn đạt sâu đậm và phong phú hơn. Cuối cùng lại thì khán giả là người có quyền lựa chọn. Hồi những năm 50, lượng khán giả đến với nhạc hàn lâm nhiều hơn khán giả của môn baseball bóng chày. Bây giờ thì lại khác. Tôi tin rằng nhạc giao hưởng/hàn lâm đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn ở khán giả, và đôi khi khán giả không có những điều xa xỉ này.Rất đơn giản: âm nhạc phản ánh một phần lớn văn hóa của một xã hội. Không có âm nhạc, văn hóa của một đất nước không trọn vẹn, thiếu đi bản sắc. Vì thế, âm nhạc không phải là một điều xa xỉ mà là một yếu tố cần thiết.Tôi hy vọng nhiều người hiểu rằng âm nhạc không chỉ để cho giải trí mà còn là niềm cảm hứng mạnh mẽ cho nhân loại. Âm nhạc có sức mạnh quyết định tầm vóc văn hóa và sự tiến bộ của con người.Làm việc vì văn hóa như cách bạn đã làm với tài chánh và công việc của bạn.Sự có mặt của khán giả tại buổi nhạc này là phục vụ cho chính bản thân mọi người đồng thời là một viên gạch lót đường cho sự phát triển của cộng đồng. Khán giả sẽ được giải trí và đong đầy cảm hứng một cách lạc quan và phấn khích. Khán giả cùng lúc cảm nhận được giá trị của cái cũ và vẻ đẹp của cái mới. ON LIFE/ CUỘC ĐỜI là một buổi nhạc nên thơ, sâu đậm và phản ánh tâm tư của chúng ta. Giống như là một cuốn tiểu thuyết trong đó âm thanh kể chuyện cho bạn. Bạn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội này.Cám ơn Giáo sư P.Q. Phan!Quý vị muốn tìm hiểu thêm về buổi hòa nhạc On Life và đặt mua vé online, hãy vào website: http://muscocenter.org/event/on-life/ Vé có các hạng: $75, $60, $45, $30.Hoặc mua vé tại Nhật Báo Viễn Đông, nhà sách Tú Quỳnh.](Câu hỏi được trả lời bằng tiếng Anh. Bản tiếng Việt do Anvi Hoàng thực hiện.)