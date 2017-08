Phỏng Vấn

- Linh Mục Martin Nguyễn Hiệp (Linh Hướng)

- Chị Tuệ Phương (một trong các sáng lập viên)

- Em Trọng Kim (tình nguyện viên Hội Education for the Poor)

THANH PHONG thực hiện

FOUNTAIN VALLEY - Trên nhật báo Viễn Đông nhiều lần chúng tôi đã loan tin về Hội Education for the Poor (Giáo Dục và Hướng Nghiệp) nhằm mục đích “Giúp giới trẻ cơm áo sống sót qua ngày - Giúp giới trẻ học vấn để hoàn hảo kiếp người.” Nhân dịp Hội tổ chức gây quỹ vào ngày 8 tháng 10 sắp tới, Viễn Đông đã phỏng vấn chị Tuệ Phương, một trong những người sáng lập Hội, Linh mục Martin Nguyễn Hiệp là Linh Hướng của Hội, và một thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ đã về VN nhiều lần dạy Anh ngữ cho giới trẻ. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi.





Từ trái, chị Tuệ Phương, LM. Martin Nguyễn Hiệp, và anh Trọng Kim trong buổi phỏng vấn của Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Linh mục Martin Hiệp

Viễn Đông: Thưa cha, cha nhận làm Linh Hướng cho Hội Education từ năm nào và trong vai trò Linh Hướng, cha làm gì cho Hội?

Cha Martin Hiệp: Trước hết tôi có lời chào thăm Ban Giám Đốc, toàn thể nhân viên và tất cả quý độc giả của nhật báo Viễn Đông. Tôi đã biết về Hội này cách đây 12 năm khi mới thụ phong Linh Mục, và trước khi đó tôi cũng đã làm việc chung với Ban Quản Trị của Hội nên tôi biết rất nhiều về Hội, một Hội thiện nguyện tôi đánh giá rất tốt, vì họ lo lắng cho học sinh, sinh viên nghèo bên Việt Nam để các em có cơ hội tiến thân, để giúp đỡ xã hội và gia đình.

Trong vai trò Linh Hướng, tôi luôn cầu nguyện cho Hội để Hội càng ngày càng phát triển, giúp ý kiến cho Hội, vì Ban Quản Trị Hội đều là thành phần trẻ cỡ tuổi từ 20 đến 30, đây là những bác sĩ đã tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, họ rất giỏi và có tinh thần phục vụ cho các em nghèo tại quê nhà, họ trực tiếp lo cho Hội, còn tôi, ngoài việc cầu nguyện tôi chỉ giúp ý kiến mà thôi.

VĐ: Hội đã về Việt Nam nhiều lần để trực tiếp dạy Anh ngữ cho các em, cha đã theo phái đoàn về VN trong mục đích này lần nào chưa?

Cha Martin Hiệp: Tôi chưa về lần nào nhưng một ngày nào đó, khi có cơ hội tôi sẽ về cùng với các thiện nguyện viên ở đây.



VĐ: Cha vừa nói là Hội này rất tốt. Xin cha có thể đơn cử một vài cái tốt của Hội cho độc giả cùng biết.

Cha Martin Hiệp: Như anh biết, hàng năm Hội vận động các thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ về VN dạy Anh ngữ cho các học sinh, sinh viên nghèo. Mỗi năm số học sinh, sinh viên ghi danh học mỗi tăng nên lại càng cần nhiều thiện nguyện viên hơn.

Năm nay đã có 630 học sinh và cả một số người lớn tuổi cũng xin ghi tên học, họ là những tín hữu Công Giáo, là các Phật tử; chúng tôi không phân biệt tôn giáo nào hết, mục đích của chúng tôi chỉ là giúp các học sinh và người nghèo ở quê nhà có cơ hội tiến thân qua học vấn.

Chúng tôi cũng giúp họ học về cách quản lý, điều hành và cách thức điền đơn, cách thức trả lời khi họ đi phỏng vấn để có thể nắm vững những điều đã học và trả lời trôi chảy hầu được thu nhận cho một công việc làm tốt mà nuôi sống gia đình, và kết quả rất mỹ mãn.



VĐ: Cha có thể cho biết chương trình giảng dạy như thế nào tại Việt Nam? Và kết quả ra sao?

Cha Martin Hiệp: Chương trình dạy như thế nào thì các thiện nguyện viên họ đã họp bàn với nhau và cùng nhau đặt ra một chương trình giảng dạy hữu hiệu để có thể giúp các em tại VN lãnh hội tốt việc học. Từ khi thành lập đến nay là 12 năm, tôi theo dõi và thấy kết quả rất tốt đẹp, điển hình một trong những học sinh được Hội giúp đỡ là em Nguyễn Sỹ, em đã được đi du học bên Hàn Quốc và em rất giỏi về computer; em đã sáng chế ra một cái máy in ba chiều tuy không sắc sảo như máy chế tạo tại Mỹ nhưng công dụng không thua kém, một em nhờ có trình độ Anh ngữ đã xin du học tại trường Đại Học nổi tiếng tại London để lấy bằng Tiến Sĩ. Đó là sự thành công và niềm tự hào của Hội Education of the Poor về những kết quả đó.

Trọng Kim

Viễn Đông: Anh Trọng Kim, một thiện nguyện viên của Hội, xin anh cho biết anh cư ngụ ở thành phố nào tại Hoa Kỳ, ai giới thiệu anh với Hội Education of the Poor?

Trọng Kim: Cháu ở thành phố Los Angeles, California. Cháu được anh Quy Hồ giới thiệu và đã về Việt Nam năm lần, nếu có cơ hội, cháu sẽ tiếp tục về dạy cho học sinh Việt Nam, họ nghèo lắm nhưng họ rất ham học vì thế làm cho cháu cũng cảm thấy hứng thú khi dạy ngoại ngữ cho họ. Lớp cháu dạy có trên 100 người từ 9 tuổi đến 20 tuổi đủ các tôn giáo, Hội Education do người Công Giáo thành lập nhưng cháu là người theo đạo Phật, cháu thấy việc Hội làm tốt nên cháu tình nguyện giúp. Khi về Việt Nam, Hội lo hết cho cháu và các thiện nguyện viên về ăn, ở.

Tuệ Phương

Viễn Đông: Thưa chị Tuệ Phương, là một trong các sáng lập viên và hiện giữ vai trò Thủ Quỹ, chị có thể cho biết qua về công tác giáo dục của Hội trong năm vừa qua và nhu cầu của Hội trong lúc này?

Chị Tuệ Phương: Thưa anh, Khóa học Anh ngữ miễn phí do Hội chúng em tổ chức được Tòa Tổng Giám Mục Huế và quý Linh Mục tại nhà thờ chánh tòa Phú Cam hỗ trợ, đã được tổ chức vào tháng 7 vừa qua, và đã phục vụ 670 em sinh viên, học sinh nghèo tại Huế. Đây là việc làm của Hội nhằm giúp giới trẻ hải ngoại tìm về cội nguồn, và trong sự phục vụ này, các bạn trẻ hải ngoại đã tìm thấy tình quê hương dân tộc, cảm nhận được những khó khăn của các học sinh nghèo tại quê nhà qua từng hoàn cảnh của mỗi em.



VĐ: Qua buổi gây quỹ sắp tổ chức, chị có điều gì muốn thưa với đồng hương?

Chị Tuệ Phương: Thưa anh, Trước hết cho Hội chúng em kính gửi lời thăm và cám ơn đến Ban Giám Đốc và tất cả các anh chị trong tòa báo Viễn Đông đã hỗ trợ chúng em bằng cách thường xuyên loan tin sinh hoạt của Hội; qua nhật báo Viễn Đông, Hội chúng em cũng xin gửi lời cám ơn các thiện nguyện viên, quý ân nhân và các đồng hương đã giúp đỡ hội trong 12 năm qua. Để có phương tiện tiếp tục giúp các học sinh nghèo tại quê nhà, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc gây quỹ vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92841.

Kính mong quý đồng hương bớt chút thì giờ quý báu tham dự buổi tiệc. Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ tinh thần lớn lao dành cho Ban Điều Hành trẻ tiến bước trên con đường phục vụ giới trẻ nghèo kém may mắn bên quê nhà. Trong buổi tiệc, Hội sẽ trình chiếu những sinh hoạt dạy học tiếng Anh cho các em tại quê nhà. Chủ tịch của Hội Education of the Poor hiện nay là bác sĩ Yến Châu Văn.

Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với ban tổ chức: Nguyễn Văn Hưởng (714) 822-4237, chị Văn T. Tuệ Phương (714) 472-3838, chị Hồng Thompson (714) 585-9364 hay Email: eftp.vietnam@gmail.com.