Phỏng vấn một số thầy, cô dạy Việt Ngữ

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Những người có công đầu trong việc duy trì, phát triển ngôn ngữ Việt tại hải ngoại là các Thầy, Cô giáo dạy tiếng Việt. Hiện nay ở hải ngoại nơi nào có đông người Việt cư ngụ là ở đó có lớp, có trường dạy tiếng Việt, và dĩ nhiên Nam California được coi như cái nôi của công việc truyền bá tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Tại đây có Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, bao gồm 44 trường hay trung tâm dạy tiếng Việt. Hàng năm có mở khóa Tu Nghiệp Sư Phạm giúp kinh nghiệm cho các Thầy, Cô ở khắp nơi về tham dự để nâng cao khả năng giảng dạy.





Một số thầy, cô trong Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ tại tiệc mừng Xuân chiều Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2017 tại Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Cuối tháng Hai vừa qua, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ đã tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu, phóng viên Viễn Đông có dịp phỏng vấn một số Thầy, Cô.



Câu hỏi chung của chúng tôi là: Từ suy nghĩ gì mà Thầy (Cô) tình nguyện dạy tiếng Việt cho các em? Thầy, Cô đang dạy ở Trường hay Trung Tâm Việt ngữ nào, được bao lâu? Và theo Thầy, Cô, tương lai tiếng Việt tại hải ngoại đi về đâu? Một số Thầy, Cô đã trả lời như sau:





Các thầy, cô thuộc Trung Tâm Việt Ngữ Phan Bội Châu (Anaheim) chụp hình lưu niệm chiều Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2017 tại Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cô Mai Trương (Giáo viên dạy lớp 2 Trung Tâm Việt Ngữ Phan Bội Châu): “Trước khi đến với nghề giáo này, tôi là một sinh viên trường cao đẳng, đi học bình thường nhưng có niềm đam mê dạy tiếng Việt. Tuy nhiên không biết mình sẽ dạy ở đâu? Không biết có chỗ nào tạo cơ hội cho mình phát triển cái đam mê của mình? Tình cờ có người bạn đang dạy tiếng Việt ở trường này giới thiệu, tôi hăng hái nhận lời và cảm thấy rất vui khi mình giúp các em giữ được cái bản sắc văn hóa của người Việt mình, thứ hai là khi mình tiếp xúc với nhiều em bé, mình thấy các em Việt Nam rất dễ thương, hấp thụ tiếng Việt rất nhanh.”



Sơ Trần Thị Nữ, Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Thánh Linh: “Sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm ở Bến Bạch Đằng Saigon. Khi còn ở Việt Nam, Sơ cũng đã dạy học nhiều năm rồi còn từ khi qua đây đến nay, Sơ giúp cho các em được 8 năm. Hiện có trên 300 em đang học tiếng Việt từ Mẫu Giáo đến lớp 7 tại Trung Tâm Việt Ngữ Thánh Linh với 35 Thầy, Cô giảng dạy.



“Sơ thấy các em rất vui và ham học tiếng Việt, theo Sơ đó là nhờ sự khuyến khích của phụ huynh, của Cha Sở người Việt và các Thầy, Cô tận tâm hướng dẫn các em. Nhiều hôm mưa gió mà các em cũng đòi đi học; điều đó làm các Thầy, Cô càng thêm cố gắng giúp các em nhiều hơn. Tám năm qua Sơ đều tham dự những buổi sinh hoạt như thế này, và Sơ thấy rất mừng là càng ngày các em theo học tiếng Việt càng đông, điều đó cho mình cảm thấy yên tâm là “người Việt còn, tiếng Việt còn.”



Cô Đỗ Mai Quyên(Giáo viên tiêu biểu trường Việt ngữ Văn Lang, San Fernando Valley): “Cách đây ba năm khi con tôi vừa lên 6 tuổi, mặc dù cháu rất ngoan và học giỏi ở trường Winnetka Elemntary School nơi cháu đang theo học nhưng tôi không được vui lắm vì hễ cháu cần hỏi hay nói gì với tôi thì cháu chỉ dùng tiếng Mỹ mà thôi. Tôi cố gắng dạy cháu tiếng Việt để cháu có thể nói chuyện với tôi cho dễ dàng không phải xử dụng hai ngôn ngữ. Nhưng phần vì bận việc làm, nhất là lại phải làm cuối tuần, đôi khi Chủ Nhật tôi không có thì giờ để dạy cháu nhiều, nên việc học tiếng Việt cũng lơ là không được đều đặn như tôi mong muốn.



“Cho đến một hôm tôi tìm được một môi trường dạy học ở Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang gần nơi tôi ở. Trường này không những dạy cho các em biết tiếng Việt mà còn dạy cho các em hiểu biết về truyền thống dân tộc Việt Nam. Mặc dù đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật ở Thủ Đức, Việt Nam, nhưng từ ngày định cư ở Hoa Kỳ vào năm 2002 đến nay, tôi chưa có dịp sử dụng những kinh nghiệm sư phạm mình đã được truyền dạy, nên sẵn dịp đưa con đi học, tôi muốn tình nguyện làm một cái gì đó cho cộng đồng.



“Thế là tôi tham gia và trở thành một cô giáo cho Trung Tâm Văn Lang từ đó đến nay đã được ba năm. Tôi hy vọng con tôi sẽ nói và viết tiếng Việt thông thạo và sau này cháu có thể nói chuyện với bà ngoại của cháu, cũng như khi có dịp trở lại Việt Nam tiếp xúc với đồng hương được dễ dàng, không bị mặc cảm và mang tiếng là một Việt kiều không rành tiếng Việt.”



Cô Thanh Thảo (Giáo viên lớp 1 Trung Tâm Phan Bội Châu): “Lớp tôi phụ trách có 23 em học sinh, tôi đã dạy các em được một năm. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự sinh hoạt chung với các Thầy, Cô khắp nơi nên rất vui, rất tự hào là đã góp phần mình vào việc duy trì tiếng Việt cho các em tại hải ngoại. Lý do tôi tình nguyện dạy tiếng Việt là tôi thích truyền đạt tiếng mẹ đẻ của mình cho các em, và tôi được một người bạn truyền cảm hứng thêm cho mình nên rất thích thú dạy tiếng Việt.”



Thầy Vũ Đại Nam, Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Westminster: “Tôi bắt đầu giữ vai trò Hiệu Trưởng từ năm 2017. Trước đó, tôi đã làm Hiệu Phó 6 năm. Đến năm nay tôi đã dạy tiếng Việt được 11 năm, bây giờ bước sang năm thứ 12. Trường Việt Ngữ Westminster hiện có 14 lớp, có một lớp Đặc Biệt dành cho các em lớn tuổi nhưng chưa bao giờ học tiếng Việt. Trường có từ Mẫu Giáo (3 lớp) đến lớp 7 với gần 400 em học sinh. Ngoài Ban Giám Hiệu với 6 thành viên còn có khoảng 48 Thầy, Cô tình nguyện dạy các em mỗi cuối tuần.



“Thật sự mà nói, Trường Westminster là một trong những trường may mắn, vì chúng tôi có sẵn cơ sở của nhà thờ Công Giáo Westminster, thành ra các phòng ốc rất khang trang, và điều may mắn hơn nữa là năm nay các em học sinh được học trong Trung Tâm Mục Vụ do cha Phạm Ngọc Tuấn (cha xứ cũ) mới xây xong có đầy đủ tiện nghi, kể cả máy lạnh dùng trong mùa hè. Trường Việt ngữ Westminster chúng tôi đạt được nhiều thành quả trong vùng, thí dụ tham gia thi chính tả, viết văn do các trường Việt Ngữ Công Giáo tổ chức cũng như Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt ngữ tổ chức đều đạt thành tích cao.



“Theo tôi, rất may mắn khi một số đông phụ huynh Việt Nam đã nhìn ra được cái tầm quan trọng của việc đọc, viết tiếng Việt nó quan trọng như thế nào, thành ra phong trào học tiếng Việt ngày càng phát triển. Đặc biệt, hàng năm, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ thường tổ chức buổi Tân Xuân Hội Ngộ để các Thầy, Cô có dịp vui Xuân, làm quen, trao đổi kinh nghiệm cho nhau, cũng như tổ chức các Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm để nâng cào trình độ giảng dạy cho các Thầy, Cô mới. Tôi thấy ở Nam Cali rất mừng là tại các nhà thờ, chùa, thánh thất v.v. đều có các trường dạy tiếng Việt nên tôi rất tin tưởng Tiếng Việt của chúng ta sẽ mãi phát triển và chắc chắn sẽ không bị mai một.”



Thầy Vũ Hoàng, Chủ Tịch Ban Thường Vụ Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ: “Từ ngày ra hải ngoại đến nay, chúng ta dành nhiều thì giờ để duy trì và trao truyền văn hóa Việt, phong tục tập quán, lịch sử Việt Nam cho con em chúng ta tại các Trường, các Trung Tâm Việt Ngữ cuối tuần đã là một sự hy sinh quá lớn. Nhưng công việc ấy tiếp tục từ năm này qua năm khác, các Thầy, Cô đã bỏ thì giờ của mình hơn 10 năm, 20 năm, 30 năm thì quả là việc làm thật phi thường.



“Từ ngày đầu đi dạy học, có Thầy Cô nào nghĩ mình sẽ tiếp tục cho từng ấy năm? Có Thầy, Cô nào nghĩ rằng mình đi dạy học để có thêm thu nhập? Có Thầy, Cô nào nghĩ rằng mình đi dạy học để được thăng thưởng. Có Thầy, Cô nào nghĩ rằng mình làm công việc này để sau này khi về hưu, mình được hưu bổng trong lúc tuổi già? Chắc chắn là không một ai trong chúng tôi nghĩ tới chuyện ấy cả; Nhưng sở dĩ các Thầy, Cô đã hy sinh làm được; đó là vì muốn duy trì văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt cho các thế hệ mai sau. Chúng ta mừng vì còn có nhiều Thầy, Cô giáo đang tích cực hy sinh làm công việc vô cùng quan trọng này.