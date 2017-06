Phỏng vấn Quang Mike Trần, Hiệu Trưởng trường quân đội QTD Intrernational

THANH PHONG thực hiệnGARDEN GROVE - Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường Quân Đội QTD, một trường đào tạo các em thanh thiếu niên trở thành những công dân ưu tú, vừa về lãnh vực trí dục, đức dục và thể dục, phóng viên Viễn Đông đã đến thăm trường tại địa điểm mới rất khang trang, tọa lạc tại số 9140 Trask Avenue, Suite 100, Garden Grove, CA 92844, và phỏng vấn anh Quang “Mike” Trần là người sáng lập và điều hành trường QTD International.Anh Quang Trần, Hiệu Trưởng trường QTD International đang trả lời phỏng vấn của Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Qua một số câu hỏi, chúng tôi được anh vui vẻ cho biết, vào năm 2003 anh gia nhập quân đội Mỹ và được huấn luyện trở thành sĩ quan chỉ huy và huấn luyện DRP.DMS, USA (VET). Hiện nay anh là sĩ quan trừ bị của Quân Lực Hoa Kỳ.Ngoài nhiệm vụ một Hiệu Trưởng trường QTD, anh còn là Chuyên Gia Hòa Giải Pháp Luật. Sau khi được quân đội Mỹ đào tạo, anh Quang cảm thấy chương trình huấn luyện của Quân Đội Hoa Kỳ rất hữu hiệu, tạo cho một thanh, thiếu niên từ ngưỡng cửa học đường bước sang tuổi thành niên có lòng tự tin, có bản lãnh trong cuộc sống, dám can đảm vượt qua trở ngại để tiến thân. Anh lại may mắn có người mẹ Việt Nam tuyệt vời, hằng dạy dỗ anh về nhân cách và phẩm giá của một con người, có lòng yêu mến quê hương và thương mến mọi người.Từ hai yếu tố đó, anh đem lòng ao ước muốn truyền đạt những gì hấp thụ nơi quân đội Mỹ và những đức tính cao quý của người mẹ Việt Nam cho thế hệ trẻ, không phân biệt màu da, chủng tộc. Với ý chí và tấm lòng như vậy, anh ngỏ ý với mẹ (lúc đó anh còn độc thân) muốn mở trường đào tạo các em. Mẹ anh rất mừng nhưng cũng rất lo; vì năm đầu tiên chỉ vỏn vẹn có hai em học sinh.Anh Quang Trần bên cạnh người vợ, cùng nhau hợp tác lo cho trường thành công như hôm nay. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Mẹ anh lo lắng bảo, “Con ơi! Mẹ lo quá, không biết con có thành công hay không.”Anh trấn an mẹ, “Thưa má, má yên tâm đi, con nghĩ con sẽ thành công.”Và với ý chí, anh đã thành công như ngày hôm nay. Từ hai em học sinh lúc đầu bây giờ năm thứ 5, đã có 136 em học thường xuyên, còn về chương trình Hè, năm đầu có 8 đến 10 em. Đến mùa Hè này đã có 882 em xin ghi danh theo học.Anh cho chúng tôi coi, ngoài những đơn ghi danh của đồng hương Việt Nam còn có những người đến từ Mexico, Pháp và cả Việt Nam cũng xin ghi danh cho con theo học. Nhiều phụ huynh Việt Nam và một số phụ huynh Mỹ, Pháp đến tận nơi hoặc viết thư cám ơn, khen ngợi lối giáo dục vô cùng hữu hiệu của trường QTD International.Anh Quang kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của em H. Nguyễn, học sinh đầu tiên của trường, lúc đầu em không chịu học, cãi lại cha mẹ nhưng chỉ sau một thời gian huấn luyện, em H. đã thay đổi hoàn toàn, trở thành học sinh chăm chỉ, lễ phép và tốt nghiệp Đại Học tại Fullerton, em đã được nhận vào Quân Đội Mỹ và sẽ ra trường với cấp bậc Thiếu Úy Bộ Binh trong những ngày sắp tới.Nói về chương trình Hè, anh Quang cho biết, “Chương trình Mùa Hè Thử Thách tại trường Quân Đội QTD không những giúp các học sinh nâng cao và bổ sung kiến thức mà còn dạy các em về tính tự lập, tự tin, can đảm. Với nhiều kinh nghiệm, nhà trường thấy được nhiều sự thay đổi tích cực của các em học sinh trong 8 tuần mùa Hè.”Các em sẽ được 38 giáo viên dạy dỗ về đạo đức, đạo lý làm người, biết tôn trọng và biết ơn ông bà, cha mẹ và những người khác qua câu châm ngôn “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn.”Ngoài việc học tại trường, các em còn được học ở ngoài xã hội bằng những cuộc đi thăm các nơi và phụ huynh được tham dự các cuộc hội thảo nhằm giúp đỡ, khuyến khích các em.Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, anh Quang Trần nhờ báo Viễn Đông chuyển lời cám ơn của anh đến tất cả qúy phụ huynh đã tin tưởng trao phó trách nhiệm huấn luyện con em cho trường QTD trong 5 năm qua, anh cũng cám ơn thân mẫu và người vợ yêu quý và các giáo viên đã cùng anh tận tâm, tận lực lo cho các em học hành đến nơi đến chốn.Anh nói, “Người ta bảo, bên cạnh sự thành công của người đàn ông có bóng dáng người đàn bà. Cháu có tới hai người là mẹ hiền của cháu và người vợ yêu quý đây.”Quý đồng hương muốn tìm hiểu thêm về trường QTD xin liên lạc: usapromediation@gmail.com hay qtdintl@gmail.com hoặc gọi điện thoại (714) 600-4634 (OC Office), hay Cell/Text (714) 469-3048, hoặc xem quảng cáo trên nhật báo Viễn Đông.