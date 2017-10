Phụ huynh ‘ngà hơi men’ đấm hiệu trưởng nhập viện

Tối 21/10, nhà chức trách huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho hay, Nguyễn Hữu Hiền, trú xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) đang bị điều tra về hành vi xông vào trường học đánh một thầy giáo khiến phải nhập viện.

Theo xác minh, ngày 19/10 hai nam sinh lớp 4 trường tiểu học Đỉnh Sơn trêu đùa nhau tại trường và cuối buổi học, phụ huynh của hai em bị cô giáo mời tới trao đổi.

Là một trong hai phụ huynh, ông Hiền lao vào đòi hành hung đứa trẻ đã đánh con mình. Hiệu trưởng Trần Văn Phú can ngăn, giải thích song bị ông Hiền vung tay đấm rách miệng.

Công an ngay sau đó có mặt vãn hồi để trật tự, áp giải ông Hiền về trụ sở. “Ông ta nói do uống rượu nên mất kiểm soát, thừa nhận có đánh thầy Phú”, một công an nói.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện và Phòng giáo dục xác minh, xử lý nghiêm vụ việc. Hiện thầy Phú sức khỏe đã ổn định.

Theo Hải Bình

VnExpress

