Phụ nữ gốc Việt bị đạo diễn Mỹ lợi dụng khi kể lại quá khứ bị lạm dụng tình dục

Đạo diễn James Toback (bên phải) cùng tài tử Nick Mathews tại đại hội điện ảnh Ý Venice Film Festival đầu tháng Chín, 2017. (/WireImage)HOLLYWOOD – Vụ tai tiếng tấn công tình dục đang lan tràn như lửa rừng tại trung tâm thế giới giải trí Hoa Kỳ. Nhiều nhà sản xuất, nam đạo diễn, và nam tài tử đang bị đốt cháy uy tín. Hầu như ngày nào trong mấy ngày qua đều có thêm người bị tố cáo hoặc có thêm nạn nhân lên tiếng.Một trong những người mới lên tiếng là cô Tina Nguyễn. Cô này đã nói chuyện với báo Variety vào cuối tháng 10, cho biết sự nghiệp của cô đã bị ngăn chặn bởi một đạo diễn.Phim "Black and White" của đạo diễn James Toback được cho là cơ hội để Tina Nguyễn thể hiện kỹ năng ngẫu hứng của cô. Phụ nữ lúc ấy mới khoảng 25 tuổi, là một người gan dạ, sẵn sàng và quyết tâm theo đuổi niềm đam mê.Tina sớm nhận được sự chú ý của nhiều đạo diễn và nhà sản xuất, sau khi chuyển từ lãnh vực âm nhạc sang kịch nghệ. Lúc bấy giờ Tina rất háo hức muốn chứng minh khả năng của chính mình.Năm 1998, Tina lọt vào mắt xanh của đạo diễn và sau đó James Toback dụ dỗ cô đến một cuộc thảo luận - tại nhà riêng của ông James. Ông ta yêu cầu cô thực hiện phần độc thoại, hướng dẫn cô cách nhớ lại một kỷ niệm đau đớn nhất, và vừa diễn xuất vừa thay quần áo. Thấy khuôn mặt không vui của cô, James giải thích đây là bài tập mà các diễn viên phải thể hiện, để James có thể so sánh chiều sâu cảm xúc của từng người.Tina miễn cưỡng làm theo. Đến khi Tina làm xong và mang lại giày, ông James liền quì gối, khom người và rồi xuất tinh. Chỉ vài phút trước đó, Tina đã diễn xuất và thổ lộ cho ông ta thấy về hậu quả của một vụ lạm dụng tình dục lúc còn nhỏ mà cô là nạn nhân.Tina nhớ lại kinh nghiệm đó đã khiến cô rơi vào tình trạng trầm cảm suốt nhiều tháng trời.Tina nói, "Tôi không dám bước ra khỏi nhà, và thường xuyên tự trách mình. Tôi bị hội chứng PTSD, tức là rối loạn căng thẳng sau khi bị chấn thương về tâm lý. Tôi mất hết sự tự tin và không bao giờ trở lại chính mình."Câu chuyện của Tina được hai phụ nữ khác hỗ trợ. Nhiều người từng tìm đến James để được phỏng vấn nhưng không thành công. Trên hồ sơ, đạo diễn này từng chối bỏ hơn 300 lời cáo buộc của những phụ nữ - từng là nạn nhân của ông.Giờ đây bước vào tuổi 44, Tina vẫn tiếp tục chỉ trích bản thân mình trong đêm hôm đó. Tại cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ với tạp chí Variety tại công viên West Hollywood, Tina vẫn trăn trở, không biết nên đổ tội cho James Toback hay là tự lên án mình, vì cô đã không để ý đến những tín hiệu nguy hiểm trước cuộc gặp tay đôi tại nhà riêng của James.Tina cho biết, "Tôi bị ám ảnh và bị khủng hoảng bởi chính quyết định của mình. Khi nói đến kinh nghiệm của tôi với James Toback và cuốn phim, tôi là người quyết định đi lên lầu trong ngôi nhà to lớn của James, sau khi nghe James cam đoan chúng tôi sẽ không ở một mình. Tôi quyết định chọn nỗi đau bị lạm dụng tình dục để thực hiện phần diễn xuất, vậy mà James lợi dụng điều đó để tấn công tôi."Theo các chuyên gia, con đường bình phục của một nạn nhân bị lạm dụng tình dục còn tùy vào tinh thần mạnh mẽ hoặc yếu đuối của nạn nhân. Có người quên rất nhanh, nhưng cũng có người suốt đời không quên.