Phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ bom nổ ở Colombia, Nam Mỹ

BOGOTA, Colombia – Một trái bom tự chế đặt trong một phòng vệ sinh phụ nữ đã làm rung chuyển một khu thương xá nhộn nhịp nhất ở thủ đô Bogota, giết chết ba người, trong đó có một phụ nữ Pháp gốc Việt Nam. Chín người khác đã bị thương.Julie Huỳnh đã đến Colombia làm việc thiện nguyện cùng với mẹ.Các nhân chứng kể lại rằng họ được di tản khỏi các rạp chiếu phim và các cửa tiệm, sau vụ nổ vào hôm thứ Bảy trong khu Centro Centro Andino sang trọng, ở trung tâm của khu du lịch tại Bogota. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã cấp tốc chạy tới hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện, nơi có hai người chết sau đó.Cảnh sát nói rằng một thứ chất nổ rất mạnh, có thể được làm bằng amonium nitrate, đã gây ra vụ tàn phá.Đô Trưởng Enrique Penalosa gọi đó là một “vụ nổ bom khủng bố hèn nhát.”Nhà chức trách nghi ngờ thủ phạm là Lực Lượng Giải Phóng Quốc Gia, một nhóm thiên tả cộng sản cuối cùng còn hoạt động ở Colombia, Nam Mỹ Châu. Trước đây nhóm này, còn được gọi là ELN, đã thực hiện một loạt tấn công mới đây, nhắm vào các mục tiêu hầu hết là cảnh sát ở Bogota. Nhưng trong vụ nổ bom này thì ELN nói rằng họ có dính líu như sự nghi ngờ của dư luận.Tổng Thống Juan Manuel Santos tới thăm khu thương xá. Ông mạnh mẽ lên án cuộc tấn công, nhưng từ chối suy đoán về chuyện ai đứng đằng sau vụ đó. Tổng thống đã gặp các cố vấn an ninh hàng đầu vào ngày Chủ Nhật, trước khi lên đường công du Âu Châu theo dự trù trước đó, bao gồm một chuyến viếng thăm nước Pháp theo dự định.Nạn nhân người Pháp 25 tuổi, được xác định là cô Julie Huỳnh, đã ở Bogota trong sáu tháng qua. Cô đã tình nguyện làm việc tại một trường học trong một khu phố nghèo. Cô đang chuẩn bị trở về Pháp cùng đi với mẹ trong những ngày sắp tới. Người mẹ đã sống với Julie Huỳnh tại Bogota.Julie Huỳnh đã làm việc với một tổ chức từ thiện do người Pháp hỗ trợ, để giúp đỡ những người phải tản cư vì cuộc xung đột lâu năm ở Colombia, để cho họ những năng khiếu và trình độ chuyên môn cần thiết để tái thiết. Tổ chức ấy là Proyectar Sin Fronteras, đã đăng trên trang web của họ một dải băng màu đen để tưởng nhớ Julie Huỳnh.Nhóm ELN đang tham gia vào các cuộc hòa đàm kéo dài với chính phủ. Nhóm này bác bỏ những lời tố cáo rằng họ đứng đằng sau vụ tấn công.Các thương thuyết gia của ELN, trong các cuộc hòa đàm phán diễn ra ở nước Ecuador lân cận, nói trên Twitter, “Chúng tôi xin những người nào đưa ra lời những lời tố cáo vô căn cứ và thiếu thận trọng hãy có thái độ nghiêm túc. Đây là cách thức người ta đang cố gắng phá bỏ tiến trình hòa bình.”Trong tháng Hai, ELN tuyên bố chịu trách nhiệm về một vụ nổ bom, ở gần sân đấu bò tót của Bogota, giết một cảnh sát viên và làm 20 người khác bị thương. Nhưng nhóm này nói rằng họ không nhắm mục tiêu vào thường dân.Bogota đã chứng kiến mức cải thiện đáng kể về an ninh trong thập niên vừa qua, giữa lúc cuộc xung đột kéo dài ở nước giảm bớt. Tuy nhiên, thủ đô vẫn dễ bị làm tổn thương bởi những cuộc tấn công, vì các cư dân bớt để ý coi chừng.