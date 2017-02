Phụ nữ mang tên Việt bị bắt, Kim Chính Nam từng xin em tha mạng

Nghi can bị bắt trong vụ giết Kim Chính Nam tại phi trường Kuala Lumpur, Mã Lai Á. Người này mang hộ chiếu Việt Nam. Cảnh sát Mã Lai Á nói rằng họ đang truy lùng năm người khác gồm cả người Việt Nam và người Bắc Hàn.



KUALA LUMPUR –Nhà chức trách Mã Lai Á đã bắt một phụ nữ có dính líu đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam (Kim Chính Nam), người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un (Kim Chính Vân). Cả hai là con của cố lãnh tụ Kim Chính Nhật.



Trong thông báo dành cho giới truyền thông ngày thứ Tư, cảnh sát nói rằng người phụ nữ 28 tuổi này đã bị bắt tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi mà ông Nam bị tấn công vào ngày thứ Hai vừa qua. Trên sổ thông hành passport được cấp bởi Việt Nam, phụ nữ này có tên là Đoàn Thị Hương.



Tổng Thanh Tra Khalid Abu Bakar nói trong thông báo, “Nghi can đã được nhận diện từ hình ảnh ghi nhận trong máy thâu hình giám sát CCTV tại phi trường trong thời gian cô ta bị bắt.”



Trong hình mờ lấy từ máy thâu hình an ninh được đăng trên trang mạng của nhật báo Mã Lai Á The Star, người ta thấy một phụ nữ mặc áo dài tay màu trắng với chữ “LOL” in thật lớn trên áo. Cô ta mặc váy ngắn màu xanh dương, vai đeo một túi xách nhỏ.



Nhật báo này cho biết rằng cảnh sát cũng đang truy tìm nhiều người khác có liên quan đến vụ ám sát ông Kim Chính Nam. Một nguồn tin cho biết cảnh sát đã truy nã hai người nữ và bốn người nam. Như vậy, ngoài nhân vật tên Hương, họ đang tìm kiếm năm người còn lại.



Tin về một nghi can bị bắt được loan tải trong lúc có những bản tin khác nhau được đăng trong ngày thứ Tư về số phận của hai phụ nữ bị nghi là sát thủ. Các nguồn tin từ Nhật Bản cho biết hai phụ nữ này đã bị giết, hoặc là họ đã tự sát. Còn cô bị bắt là người bị bỏ sót lại tại phi trường. Một nguồn tin khác cho biết một tài xế lái xe taxi trên 30 tuổi cũng đã bị bắt, vì hình ảnh của ông ta được nhận diện trên màn ảnh CCTV. Ông này có dính líu gì đến vụ ám sát hay không là điều chưa được nhà chức trách cho biết.



Trước đó, trong ngày thứ Ba, các nguồn tin từ Nam Hàn từng cho biết hai phụ nữ đã tấn công ông Nam, xịt hoặc chích thuốc độc vào người ông ta, khiến ông bị bất tỉnh và rồi tắt thở tại bệnh viện. Các nguồn tin đó nói rằng hai phụ nữ đã tẩu thoát trên một chiếc taxi.



Tin một nghi can bị bắt diễn ra sau khi cơ quan tình báo Nam Hàn đã xác nhận rằng Kim Chính Nam, 46 tuổi, đã bị sát hại. Giám Đốc của Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia (NIS), ông Lee Byung Ho nói rằng ông Nam bị giết bởi chất độc. Theo tường trình của hãng thông tấn Yonhap, cơ quan NIS chưa biết rõ hung thủ đã xịt thuốc độc vào mặt hay chích bằng kim vào cơ thể của ông Nam.



Trong một cuộc họp tại Quốc Hội Nam Hàn, Giám Đốc Lee Byung Ho nói rằng cộng sản Bình Nhưỡng đã nhiều lần tìm cách ám sát Kim Jong Nam trong năm năm qua. Ông Nam đã được cộng sản Bắc Kinh bảo vệ và thường sống tại Macau.



Quyền Tổng Thống Hwang Kyo Ahn nói tại cuộc họp của ban an ninh quốc gia ngày thứ Tư, “Nếu điều ngày đúng sự thật, thì vụ sát hại Kim Jong Nam là một thí dụ điển hình cho thấy bản chất vô nhân đạo và tàn ác của chế độ Bắc Hàn.”



Cảnh sát viên Fadzil Ahmat tại Mã Lai Á nói với hãng thông tấn Bernama, rằng ông Kim Jong Nam đã đến phi trường để đáp một chuyến bay đến Macau, Trung Quốc khi ông bị tấn công.



Cảnh sát viên Fadzil cho biết, “Trong lúc chờ đợi chuyến bay, một phụ nữ đã bước tới từ đằng sau ông Nam và che mặt ông bằng một tấm vải tẩm với một thứ chất lỏng. Sau đó, người ta thấy ông ta kêu cứu và được một tiếp viên (của phi trường) chạy đến trợ giúp cho trong lúc ông ta bị chất lỏng đốt cháy hai con mắt. Vài phút sau ông được chở đến Bệnh Viện Putrajaya, nơi mà bác sĩ xác định ông đã chết.”



Một viên chức cao cấp Mã Lai Á giấu tên cho biết nữ nghi can bị bắt là người từng cầm khăn mù-soa ập vào mặt nạn nhân. Viên chức này nói với nhật báo Telegraph tại Anh Quốc, “Một trong hai nữ nghi can đã cầm khăn mù-soa che mặt nạn nhân sau khi ông ta bị xịt thuốc bởi người nữ kia. Cô nói là cô cầm khăn che mặt khoảng 10 giây, và cô tưởng việc xịt thuốc vào ông ta là một trò đùa'.”



Viên chức cảnh sát này nói tiếp, “Nữ nghi can được thấy trên màn ảnh CCTV được tìm thấy trong lúc cô lang thang trong phi trường.” Có lẽ cô đã bị bỏ lại bởi các đồng phạm. Cảnh sát Mã Lai Á nói rằng các nghi can là người Việt Nam hoặc người Bắc Hàn.



Kim Jong Nam là con trai trưởng của Kim Chánh Nhật. Ông Nhật là cha của Kim Chính Vân, 33 tuổi, người đang cai trị Bắc Hàn.



Vào năm 2001, ông Nam từng bị bắt tại phi trường quốc tế Narita tại thủ đô Đông Kinh. Lúc đó ông tìm cách nhập cảnh nước Nhật bằng sổ thông hành giả từ Cộng Hòa Dominica. Ông nói với cảnh sát Nhật rằng ông muốn viếng Tokyo Disneyland.



Sự việc bị bắt này khiến Nam không được cha tin tưởng, và từ đó ông bị đẩy ra ngoài vòng thế lực của gia đình họ Kim. Từ đó ông sống lưu vong ở Macau, một đảo nổi tiếng với những sòng bài quốc tế của Trung Quốc. Sau khi người em Kim Chính Vân “lên ngôi” tại Bình Nhưỡng, ông Nam có về nước một lần để dự lễ an táng Kim Chính Nhật.



Trong một lá thư gởi cho nhật báoTokyo Shimbun, Nam từng cho biết sự chia rẽ với cha bắt nguồn từ việc ông kêu gọi cải cách đất nước. “Sau khi tôi trở về từ thời gian học vấn tại Thụy Sĩ, tôi dần dần lánh xa cha tôi vì tôi nhấn mạnh đến việc cải đổi và mở cửa thị trường trong nước, và điều đó khiến tôi bị nghi ngờ.”



Kim Jong Nam cũng chỉ trích sự việc truyền ngôi từ người này xuống người kia trong gia đình, và ông không mong cầu được giữ vai trò lãnh đạo. Vai trò này đã nằm trong tay Kim Chính Vân, người em 33 tuổi. Với Bắc Hàn nằm dưới sự cai trị khắc nghiệt của Vân, ông Nam luôn lo lắng cho tính mạng của mình, và cũng dưới chế độ này mà các thân nhân khác trong đại gia đình họ Kim đã bị tiêu diệt.



Chẳng hạn như cái chết của ông Jang Song Thaek vào tháng 12, 2013. Ông Jang là chú của Vân và Nam. Vợ của ông là em ruột của cố lãnh tụ Kim Chính Nhật. Jang từng giữ thế lực hàng thứ nhì ngay sau khi Vân nắm quyền, và sau khi củng cố ngôi vị thì Vân thanh toán người chú bằng súng phòng không. Chú Jang có khuynh hướng thân Trung Quốc và từng dạy dỗ Kim Chính Nam, và đó cũng là yếu tố khiến người chú này bị nghi ngờ sau khi Vân nắm toàn quyền.



Vì biết mình nằm trong mục tiêu của Vân, ông Nam từng xin người em hãy tha mạng cho ông.

Trong cuộc họp tại Quốc Hội Nam Hàn ngày thứ Tư, giám đốc cơ quan tình báo NIS của quốc gia này có cho biết rằng vào năm 2012, Kim Chính Nam từng viết thư cho người em khác mẹ vừa mới nắm quyền ở Bình Nhưỡng, để xin em đừng giết ông và vợ con ông. Nam viết thứ đó sau khi thoát chết trong một vụ ám sát hụt. Ông Nam xin em Vân đừng giết hại ông vì ông không làm gì hại đến ai hết, Nam viết như vậy trong thư xin tha mạng. Thế nhưng người em là kẻ đa nghi, và hậu quả đã được thấy rõ hôm thứ Hai vừa qua.