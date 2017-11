Phụ nữ nhặt được em bé mới sanh 4 ngày

NGHỆ AN - Khi đi qua bể nước bên đường, bà Lê Thị Hiền, 40 tuổi, nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần xem xét, bà thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi cùng mảnh giấy viết mấy dòng nhờ người lạ nuôi đứa bé giùm. Bà Hiền trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn cho biết trong hai tuần qua bà đã chăm sóc bé gái nhặt được bên đường."Bé ngoan lắm, từ hôm tôi đưa về nuôi cháu ăn ngủ bình thường, không quấy khóc. Nếu cha mẹ cháu không đến nhận tôi sẽ nuôi," chị Hiền cho biết. Bà có một con gái đã khôn lớn, nay sống một mình dù chỉ mới 40 tuổi.Bà cho biết chiều 31/10, khi đi qua bể nước bên đường thuộc xóm Làng Nhâm, xã Nghĩa Yên, thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Sau đó bà thấy một bé gái sơ sinh đặt trong thùng mì gói. Bên cạnh là hộp sữa cùng mảnh giấy ghi: "Cháu sinh ngày 27/10, tôi là mẹ của cháu không thể nuôi dưỡng cháu được, bà con ai nhặt được nuôi cháu hộ. Cảm ơn nhiều."Đứa trẻ nặng 3.2 kg (7 pound), sức khỏe bình thường, không có bệnh lý. Chính quyền xã thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm nhân thân của bé. Trong vòng một tháng nếu không có ai đến nhận thì xã sẽ làm các thủ tục pháp lý cho bà Hiền nhận nuôi đứa bé.CÀ MAU - Một vụ cháy bất ngờ xảy giữa trưa khiến nhiều người dân bị một phen nhốn nháo. Vào khoảng sau 12 giờ trưa thứ Bảy, lửa cháy phát ra từ căn nhà của ông Phan Văn Tiên, 70 tuổi, trong hẻm 54, đường Lý Văn Lâm, khóm 3, phường 1, TP Cà Mau.Khi người dân tiếp cận căn nhà của ông Tiên thì thấy cửa trước đã bị khóa bên trong. Ngay sau đó, người dân đã phá khóa để vào nhà. Lúc này, ông Tiên vẫn còn ở bên trong và được người dân kịp thời đưa ra ngoài.Được biết, ông Tiên bị mù và hiện sống một mình trong căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, ông Tiên đang ngủ nên không hay biết gì. Hơn 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. May mắn ông cụ còn sống. Nguyên nhân gây hỏa hoạn chưa được biết.SÀI GÒN - Ngày 5/10, công an bắt giam vợ chồng Trần Hữu Đồng, Trần Thị Minh Hằng, 55 tuổi, cùng 5 người khác về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.Trước đó, trinh sát bắt quả tang một người đàn ông chạy xe máy chở hai thùng đựng 230 hộp thuốc Vitamin C thương hiệu nước ngoài, có dấu hiệu bị làm giả. Mở rộng cuộc điều tra, nhiều đại lý của đường dây này bị khám xét. Vợ chồng Hằng cùng nhiều đàn em bị bắt.Từ năm 2016, cặp vợ chồng này mua các loại thuốc bổ, giảm đau, vitamin tại Trung Tâm Dược Phẩm ở quận 10. Số thuốc này sau đó bị gỡ nhãn mác, gắn tem của nước ngoài như Becozyme, Voltaren, Laroscorbine bán tại Sài Gòn, Nam Định và một số tỉnh thành khác với giá cao.BÌNH DƯƠNG - Đến gần 10g sáng thứ Bảy, công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe bồn khiến cô gái bị cán chết thương tâm.Trước đó vào khoảng 7g sáng, cô Lý Thị Kim Ngân, 26 tuổi, quê Kiên Giang, lái xe máy trên Quốc Lộ 13, hướng từ ngã tư Sở Sao về Bến Cát. Khi xe chạy đến khu vực thuộc khu phố 6, phường Thới Hoà, , gặp vũng lầy từ một công trình làm đường thoát nước ven quốc lộ nên Ngân chuyển tay lái di chuyển ra làn đường dành cho xe hơi.Xe máy của Ngân cọ quẹt với xe bồn đang chạy cùng chiều. Nạn nhân cùng xe ngã ra đường bị bánh sau xe bồn cán qua, chết liền tại chỗ.