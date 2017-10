Phụ nữ ôm cháu chạy khỏi xe cháy ngùn ngụt

THANH HÓA - Vụ cháy xe máy xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, trên cầu Lai Thành, đường Lê Lai, phường Đông Sơn. Nguyễn Thị Thủy, 37 tuổi, ngụ phường Đông Sơn, lái xe máy Honda chở theo đứa cháu 9 tuổi, chạy trên đường Lê Lai, khi đến đầu cầu Lai Thành thì chiếc xe bất ngờ chết máy.Thủy xuống xe kiểm tra thì thấy chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thấy thế, cô liền ôm vội đứa cháu chạy vào lề đường rồi hô hoán người dân giúp đỡ. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc lên rất nhanh đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường dập lửa nhưng chiếc xe máy cháy chỉ còn trơ khung. Trước khi chiếc xe bốc cháy, cô có thay bình điện xe tại một cửa hàng sửa chữa xe máy ở gần đấy.ĐẮK NÔNG - Sản phụ vào Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đắk Mil sinh, sau khi rặn được hai lần thì tim ngừng thở phải chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, sản phụ và thai nhi đã chết sau đó.Chiều thứ Bảy, Sở Y Tế cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy, 35 tuổi, ngụ xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, nhập viện trưa thứ Sáu trong tình trạng bình thường.Đến 2 giờ trưa, Thúy chuyển dạ nên bác sĩ cho vào phòng sinh. “Tuy nhiên, bệnh nhân rặn được hai lần thì khó thở nên bác sĩ thông báo với người nhà chuyển lên Đắk Lắk cấp cứu. Khi lên đến nơi thì đã chết vì bệnh thuyên tắc ối, do trong quá trình rặn một phần nước ối chảy vào tim nên dẫn đến ngưng thở.Một lãnh đạo bệnh viện đổ thừa cơ thể của bệnh nhân, chứ không phải do tai biến của các bác sĩ. Nguyễn Văn Toàn, chồng sản phụ Thúy, cho biết vợ nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường. Đến trưa thì Thúy tiếp tục kêu đau nên gia đình tiếp tục gọi y tá vào kiểm tra nhưng được thông báo “tử cung chưa mở, cứ tiếp tục chờ đi.”Anh Toàn cho biết, “Sau khi cấp cứu được ít phút, lúc này vợ tôi gần như đã chết thì bệnh viện mới chuyển lên tỉnh Đắk Lắk. Khi tới nơi thì các bác sĩ nói vợ tôi đã chết lâm sàng.”HÀ NAM – Công an đang điều tra một cái chết, đồng thời bác bỏ những tin đồn vì chưa có chứng cớ rõ rằng. Xác được tìm thấy tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân. Trên mạng xã hội đã lan truyền một số bức ảnh ghi lại cảnh nhà chức trách đang khám nghiệm thi thể ở một khu vực khá vắng vẻ. Những tấm hình có kèm theo tin “Hiếp xong giết ngay lúc này tại đoạn đường đi cầu Thái Hà, Hà Nam - Thái Bình, các chị em phụ nữ cẩn thận khi ra đường nha.”Nguồn tin thất thiệt bắt nguồn từ người dùng Facebook có tên “H.M” chia sẻ công khai từ đêm thứ Tư, 25/10. Ngay sau khi đoạn thông tin trên được đăng tải trên Facebook đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía công an cho biết tin cô gái bị hiếp, giết là không chính xác. Xác được khám phá cùng đêm hôm đó cách cầu Thái Hà khoảng 10 cây số, chứ không tại cầu Thái Hà như tin đồn. Thi thể người phụ nữ xấu số vẫn mặc quần áo nhưng trên đầu có dấu hiệu bị thương tích.ĐỒNG THÁP - Đường dây diện dùng cho máy bơm chống ngập giăng qua phần đất của anh Văn Bình, 36 tuổi, đã khá sơ sài. Nơi nạn nhân bị điện giật chết nằm ngay mối nối, sát mặt đất.Công an huyện Thanh Bình đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, liên quan đến vụ anh Bình bị giật điện chết tại ấp Tây, xã Tân Thạnh. Khoảng 9 giờ sáng thứ Bảy, anh Bình ra phía sau vườn dọn đất để bơm cát san lấp. Trong lúc làm việc, Bình chạm phải đường dây diện ba pha giăng qua vườn cho máy bơm nước ngập úng đưa đến bị điện giật chết tại chỗ.Đường dây diện ba pha sử dụng cho máy bơm của tổ hợp tác số 1, do ông Nguyễn Văn Kiệp làm chủ đầu tư giăng mắc ngang qua phần đất của gia đình anh Bình khá sơ sài.Có đoạn, đường dây điện chỉ cao hơn mặt đất nửa thước. Nơi anh Bình tử vong là ngay mối nối dây diện và nằm hoàn toàn trên nền đất.Đại hội đã bầu ra bí thư thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới thay thế cho Nguyễn Bá Cảnh, con trai cố bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào sáng thứ Bảy. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh Niên khóa 18, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc sáng thứ Sáu, với sự tham dự của 280 đại biểu đại diện cho hơn 100,000 đoàn viên thanh niên trong vùng.Tại đại hội, Nguyễn Bá Cảnh, 34 tuổi, bí thư thành đoàn tuyên bố hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hết nhiệm kỳ. Sau đó, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 45 người. Trong đó, có 15 ỦY viên Ban Thường Vụ Thành đoàn. Đại hội cũng bầu ra bí thư thành đoàn mới là Nguyễn Duy Minh, trước đó giữ chức phó bí thư phụ trách thành đoàn Đà Nẵng.