Phụ nữ trở về quê hương sau 28 năm bị bán ở Trung Hoa

Bà Chen Fang vui mừng khi gặp lại cha già 80 tuổi. (Baidu)Năm 19 tuổi, Chen Fang (Trần Phương) bị bạn trai lừa dối và bán với giá hơn $430 Mỹ kim cho một ông cần vợ. Sau 28 năm lưu lạc, trải qua nhiều gian truân, mà nay là một phụ nữ đứng tuổi, đã òa khóc khi được gặp lại cha. Câu chuyện của bà đã được các báo đăng tại Trung Quốc.Ngày gặp lại cha của bà Chen Fang vào cuối tháng Tư vừa qua. (Baidu)Vào 14 tháng 4, 2017, ông Chen Dajun (Trần Đại Huy), 80 tuổi, và con trai là Chen Hua (Trần Hoa) đã tìm đến công an tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc để nêu thắc mắc về một sự việc.Hai cha con cho biết họ có nhận một bức thư gởi từ Tứ Xuyên. Người trong thư tự xưng là Chen Fang, cô con gái đã mất tích 28 năm của ông Trần Đại Huy. Phụ nữ này kể rằng bà đã bị bắt cóc tới Hà Bắc, và bà khẩn thiết mong cha báo cáo lại với chính quyền để được giúp đỡ.Từ đó, câu chuyện được quay ngược về quá khứ.Theo điều tra của cảnh sát, vào tháng 6, 1989, cô Chen Fang đã cãi nhau với mẹ vì chuyện bị cấm cản yêu đương. Tức giận trước những lời nói có ý tuyệt tình của mẹ, cô gái đã bỏ nhà ra đi biệt tích.Vì vậy, nhận được bức thư đầu tiên của con gái sau 28 năm bặt vô âm tín, ông Huy vô cùng vui mừng nhưng cũng không khỏi hoài nghi, sợ có kẻ giả danh để thừa hưởng gia tài.Ông liên lạc với công an với hy vọng tìm ra sự thật. Sau khi nhận được báo cáo, công an tỉnh Tứ Xuyên đã nhanh chóng mở cuộc điều tra.Ngày 22 tháng 4 vừa qua, họ cử đội điều tra cùng em trai của bà Fang là anh Chen Hua đến tỉnh Hà Bắc để xác định danh tính người gửi thư.Sau khi vượt qua quãng đường hơn 1,500 cây số, ngày 24 tháng 4, đội điều tra đã đến Hà Bắc. Cùng ngày họ đã tìm được nơi bà Chen Fang đang sinh sống.Gặp được người thân và các đồng hương, bà Chen Fang đã vô cùng xúc động, khóc không thành tiếng. Nhờ sự an ủi động viên của em trai, bà Chen mới kể lại câu chuyện lưu lạc của bà trong suốt 28 năm qua.Bà là con thứ năm trong gia đình có tám anh em. Vì bị bệnh lúc còn bé, bà có trí nhớ kém và rồi phải bỏ học.Bà kể rằng sau ngày bỏ nhà ra đi, đi mãi cho đến lúc trời tối không tìm được đường về nhà. Sau một lần bị bệnh, trí nhớ giảm sút, lại chưa bao giờ đi xa nên Chen Fang không biết định hướng đường ra sao. Cô gõ cửa một nhà ven đường để xin ngủ nhờ.Tối hôm đó, người đàn ông trong gia đình này thấy cô ngô nghê nên nảy sinh ý định bán cô để kiếm tiền. Người đó nói hôm sau sẽ dẫn cô đi tìm việc làm, cô liền tin ngay. Nhưng thực ra anh ta đã đưa cô đến một ngôi làng hẻo lánh ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bán cô làm vợ cho một gia đình nông dân với cái giá rẻ mạt 3,000 đồng Yuan ($430 Mỹ kim).Bà phải sống ở một làng quê nghèo, không rõ tên, chỉ biết đàn ông ở đó rất cần mua vợ, vì thế họ không dễ dàng gì để phụ nữ trốn ra bên ngoài. Cho nên suốt hai năm trời về làm vợ người ta, bà Chen không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không thể cầu cứu một ai.Phải cho đến khi sinh đứa con trai đầu lòng, gia đình nhà chồng mới buông lỏng quản lí một chút. Nhân cơ hội này, vào một đêm nọ, nhân lúc cả nhà đã ngủ say, bà liều mạng ôm con bỏ trốn khi trên người chỉ mang theo 5 đồng Yuan, tức không tới $1 Mỹ kim.Sau đó, đi nhờ một chiếc xe ba gác lên thành phố Hà Bắc. Cuộc tháo chạy diễn ra trót lọt. Thân gái một mình ở Hà Bắc, không tiền, không nhà, không người thân. Rồi cô gái quen một người đàn ông tên là Zhang Haisheng (Chương Hải), và quyết định nương nhờ anh ta sau một thời gian quen biết.Những tưởng số phận thay đổi, nào ngờ sau khi hạ sinh đứa con gái, Chen Fang và con bị Chương Hải đuổi ra khỏi nhà, phủi tay bỏ trách nhiệm vì không muốn hai mẹ con.Vì không có tiền nuôi con, lại không còn mặt mũi nào cầu cứu gia đình, Chen Fang đã tự bán thân cho một người đàn ông tên là Li Sheng (Lí Sinh) trong thành phố. Sau đó, bà sinh cho Lí Sinh một bé trai. Chen Fang muốn viết thư gửi cho gia đình báo bình an nhưng Lí Sinh không cho vì sợ bà bỏ trốn.Đến tháng 5, 2016, Lí Sinh bị tử nạn giao thông. Không nơi nương tựa, một mình lại xoay sở với ba đứa con suốt mấy tháng, cuối cùng đến tháng Tư vừa qua, bà Chen không còn cách nào khác là viết thư liên lạc với gia đình xin giúp đỡ.Không ngờ chỉ chưa đến 20 ngày kể từ khi gửi thư đi, người nhà đã tìm ra mẹ con Chen Fang.Chiều ngày 24 tháng Tư vừa qua, công an đã đưa bà và con trở về quê nhà Tứ Xuyên. Sau đó, lấy mẫu máu để xét nghiệm đối chiếu DNA với cha.Ngày 8 tháng 5, kết quả xét nghiệm DNA hoàn thành, cho thấy Chen chính là con gái ruột của ông Chen Dajun. Ngay sau đó, công an tỉnh Tứ Xuyên đã làm hộ khẩu cho Chen Fang. Và chỉ trong một thời gian ngắn mọi thủ tục đã hoàn thành.Chen Fang chính thức được trở lại sống trong ngôi nhà xưa, gặp lại người cha và các anh chị em sau gần ba thập niên năm xa cách.