Phụ nữ Việt bị sát hại trong ngày Valetine, chồng Mỹ bị bắt

VIRGINIA BEACH - Một phụ nữ còn trẻ từ miền Trung Việt Nam, làm nghề móng tay để nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, đã bị giết vào ngày Valentine vừa qua. Cái chết của cô đã để lại một gia đình đang gặp khó khăn tài chánh, được cộng đồng người Việt tại tiểu bang Virginia kêu gọi sự trợ giúp cho những người đồng hương này.



Nạn nhân là cô Ellie Nizon Trần, 35 tuổi. Một nguồn tin cho biết tên Việt của cô là Trần Dương. Cảnh sát chưa cho biết nhiều chi tiết về cái chết của Ellie, chỉ nói rằng cô bị tấn công trên lối đi trước nhà trong khu phố số 1000 đường Stillmeadow Court. Đau thương hơn nữa là cô bị giết vào ngày tình yêu Valentine, tức hôm thứ Ba vừa qua, 14 tháng 2, 2017.





Mẹ con cô Ellie Trần trong một ngày hạnh phúc. (Hình gia đình cung cấp cho báo chí)



Ellie Trần đã được chở đến bệnh viện cấp cứu, nơi cô đã tắt thở sau đo. Cảnh sát đã bắt chồng của cô là anh Joseph Vincent Merlino III, 29 tuổi, vào ngày thứ Năm, sau hơn một ngày điều tra. Họ không cho biết Joseph đã tấn công Ellie như thế nào, chỉ nói rằng anh bị truy tố với cáo trạng sát nhân cấp hai liên quan đến cái chết của Ellie Trần. Cảnh sát có cho biết người chồng và Ellie đã ly thân.



Đài truyền hình WTKR tại địa phương này có một nữ phóng viên gốc Việt tên là Kim Cung làm việc chương trình tin tức News 3. Cô Kim đã đến phỏng vấn bà Lý Oanh, mẹ của cô Ellie.



Bà Oanh nói với Kim về con gái của bà với nội dung như sau, “Con tôi đang có đầy sức sống, rất đẹp gái, rồi bỗng bây giờ không còn nữa. Thật là đau khổ. Lẽ đương nhiên tôi rất đau lòng.”



Bà Oanh cho biết Ellie là con gái út và rất có hiếu với cha mẹ.

Bà nói rằng vợ chồng bà mới qua Mỹ được ba năm và sống với con gái và cháu ngoại mới có 2 tuổi.

“Nói chung, con gái tôi rất dễ thương và tử tế. Nó chăm sóc chúng tôi vì chúng tôi đã lớn tuổi. Nó nhắc tôi uống thuốc mỗi ngày. Nó là cục vàng của tôi,” bà Oanh nói.



Bà cho biết cô Ellie mới mừng sinh nhật lần thứ 35 vào ngày Chủ Nhật vừa qua. Cô đã nói với cha mẹ rằng cô không muốn họ mua bánh hay quà sinh nhật, vì cô muốn cha mẹ để dành tiền.

Bà Oanh kể tiếp với phóng viên Kim Cung, “Vì chỉ có một mình nó, nên nó phải lo hết mọi thứ cho chúng tôi. Tiền nhà, tiền xe, tất cả tiền bảo hiểm sức khỏe. Mọi thứ đều do con gái tôi lo hết.”





Joseph Vincent Merlino III khi bị bắt ngày thứ Năm, 16 tháng 2, 2017. (Hình của cảnh sát Virginia Beach)



Vợ chồng bà Oanh sống với con gái và cháu ngoại tại Virginia Beach. Ellie đi làm móng tay để nuôi cha mẹ và con gái 2 tuổi.



“Nó đi học làm nail để có thể kiếm tiền nuôi chúng tôi, nuôi gia đình nó,” bà Oanh nói.

Điều bà Oanh đang rất lo lắng là vợ chồng bà không rành tiếng Anh, chỉ có khoảng $400 Mỹ kim. Họ chưa biết làm gì trước sự mất mát lớn này. Tuy có thân nhân ở Việt Nam, họ muốn ở lại Mỹ để chăm sóc cháu ngoại.

Bà Oanh cho biết, “Chúng tôi sẽ ở lại đây, không thể về Việt Nam. Chúng tôi tin rằng con gái tôi cũng muốn chúng tôi ở đây để lo cho cháu ngoại, con gái của nó.”



Hội Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt hiện đang nhận tiền trợ giúp cho gia đình cô Ellie Trần qua PayPal. Nếu muốn giúp đỡ, quý vị có thể gởi thư email đến lovefoundationcorp@gmail.com để hỏi thêm chi tiết, hoặc gởi ngân phiếu về địa chỉ dưới đây:

Love Foundation Corp, 1612 Tallwood Manor Court, Virginia Beach, VA 23464.

Joseph là chồng của Ellie?

Trong suốt ngày thứ Năm, cảnh sát đã phong tỏa một phần của đường Nimmo Parkway ở khu vực phía trước Red Mill Commons để lục soát nhà của nghi can Joseph V. Merlino III. Anh ta đã chính thức bị truy tố vào đêm thứ Tư, một ngày sau khi tìm thấy xác của Ellie Trần vào khoảng 8 giờ tối thứ Ba trước nhà của cô ở đường Stillmeadow Court gần góc đường Dam Neck và Salem.



Theo lời của cô Huỳnh Kim Liễu, một cô thợ nail có em gái làm việc chung với Ellie, nói với nhật báo The Virginian-Pilot, cô Ellie quê ở miền Trung và đã đến Mỹ nhiều năm trước. Cô Liễu nói rằng Ellie và Joseph sống chung như vợ chồng nhưng không có hôn thú.





Ngôi nhà mà cô Ellie Trần đã sống với cha mẹ và bị sát hại. (Mary Beth Gahan /The Virginian-Pilot)



Những người hàng xóm của Joseph cho biết anh ta có nhiều xăng diesel và phân bón hóa học chất trên xe pickup truck. Đây là hai nguyên liệu có thể dùng để chế bom.



Những người hàng xóm từng có ý định báo cảnh sát khi biết xe của Joseph có nhiều xăng và phân bón, thế nhưng vì thấy anh có vẻ hiền lành, chưa bao giờ làm hại ai, sống thầm lặng, nên không ai gọi cảnh sát. Vả lại, anh từng nói với họ rằng anh dùng xăng cho xe cắt cỏ và phân bón cho sân cỏ khá lớn, nên không ai nghi ngờ gì thêm.



Những người hàng xóm cho biết Joseph đã sống hầu hết cuộc đời trong căn nhà nằm trên đường Warner Hall Drive. Anh sống bằng nghề sửa điện thoại cellphone tại một cửa tiệm gần Lynnhaven Mall.



Cha mẹ của Joseph đã ly dị. Anh sống với cha trong căn nhà nói trên. Ông Joseph V. Merlino Jr là một thợ hàn, qua đời năm 2011 khi được 55 tuổi.



Những người hàng xóm nói rằng Joseph sống rất gần với cha, và họ nhận thấy tính tình anh thay đổi từ ngày cha từ trần. Anh tránh nói chuyện với những người xung quanh, bỏ mặc sân cỏ cho nó mọc hoang dại.

Một ông hàng xóm sống bên kia đường nói với nhật báo The Virginian-Pilot, “Từ ngày ông Joe (cha) qua đời, nó chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi.”



Ông hàng xóm này nói rằng khoảng hai năm trước đây Joseph gắn máy thâu hình an ninh chung quanh nhà, sau khi xe của anh bị đập bể kiếng.







Một người hàng xóm tiết lộ một chi tiết, cho thấy tại sao Joseph và cha lại rất thân thiết với nhau, đó là cha con này rất thích súng. Họ có nhiều súng trong nhà.



Thời niên thiếu, vì Joseph thường gặp rắc rối ở trường trung học, ông Joe giữ con ở nhà, nơi ông tự dạy học cho con. Joseph cũng từng đến Kuwait ở Trung Đông theo chương trình trao đổi học sinh.

Một người hàng xóm cho biết nhiều tháng trước đây bà từng thấy Joseph và Ellie Trần đẩy xe chở con gái trong chiếc xe màu đỏ đi quanh xóm. Trông họ rất hạnh phúc. Đó cũng là lần cuối cùng bà thấy cặp vợ chồng này chung với nhau.